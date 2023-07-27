Как сказать на украинском 'голубика', 'клюква' и 'боярышник': Авраменко дал ответ

Известный учитель Украины отметил, что в украинском языке клюкву лучше называть "журавлиною".

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Авраменко рассказал, как на украинском называть ягоды / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay.com

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке.

"Заметьте, "смородина" в украинском языке бывает только черной, ведь красные и белые ягодки называются "порічкою". Часто слышу как темно-синие терпкие ягодки называют голубикой, хоть в киевских супермаркетах на ценниках наконец правильно начали называть эту ягоду – "лохина", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, довольно часто в устах украинцев звучат такие слова: "ежевика" и "рябина". Правильно называть плод, который по форме похож на шелковицу, – "ожина". А красные грозди – это "горобина".

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Авраменко рассказал, как на украинском называть ягоды / скриншот

Также Авраменко рассказал, что русское слово крыжовник переводится как "аґрус". А боярышник на украинском будет "глід". Кроме того, известный учитель Украины отметил, что в украинском языке клюкву лучше называть "журавлиною".

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о так называемых словах-приблудах, которых нет ни в одном украинском словаре. Он подчеркнул, что в нашем языке нет таких слов: "творог", "копчик", "брюки".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный", "косноязычный", и "томный".

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