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Как правильно сказать на украинском "не по собі": Авраменко дал ответ

Алина Дембицкая
20 июля 2023, 21:07 обновлено 20 июля, 21:07
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Языковед советует избегать русского выражения "не по себе", а употреблять органические украинские аналоги.
Авраменко
Как правильно сказать на украинском "не по собі"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как перевести на украинский язык русское выражение "не по себе".

"Друзья, сегодня предлагаю вам проверить, не употребляете ли вы суржиковых слов, даже не зная об этом. Вот говорят "мені стало не по собі", когда передают чувство неловкости и дискомфорта. Нет, надо говорить "ніяково", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как объяснил языковед, примером могут служить следующие предложения: "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги" или "Я зніяковів через різке зауваження".

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"Итак, советую избегать российского выражения "не по себе", а употреблять органические украинские аналоги "ніяково" и "ніяковіти", - подчеркнул Авраменко.

Как правильно сказать на украинском 'не по собі': Авраменко дал ответ
На украинском нужно говорить "ніяково" и "ніяковіти"/ скриншот

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

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