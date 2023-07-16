Как правильно спросить на украинском 'Хто крайній у черзі?': Авраменко дал ответ

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, корректен ли вопрос "Хто крайній у черзі?".
Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", выражение "хто крайній у черзі" является неправильным, правильно нужно говорить "хто останній у черзі".
"Многие люди избегают слова "останній" из-за того, что одно из его значений имеет такой негативный оттенок – ничтожный, худший среди других, плохой. А зря, ибо основное значение слова "останній" – тот, что заканчивает собой ряд предметов, явлений, действий. А вот "крайній" – это тот, что скраю", - пояснил языковед.
Напоследок известный учитель подчеркнул, что заботясь о чистоте своего языка украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.
Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".
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