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Как правильно сказать на украинском "першіння": Авраменко удивил ответом

Алина Дембицкая
21 июля 2023, 18:56 обновлено 21 июля, 18:56
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Александр Авраменко подчеркнул, что заботясь о чистоте своей речи, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.
Авраменко
Как правильно сказать на украинском "першіння"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, есть ли в нашем языке слово "першіння".

"Друзья, украинские словари не знают слова "першіння". Это калька из русского. Образована она по аналогии с русским словом "першение". А как же на украинском назвать раздражение и щекотание в горле?",- спросил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Языковед призвал запомнить украинцев слово "пирхота". Также он отметил, что глагол "першит" имеет такой украинский аналог – "дере в горлі".

видео дня
Как правильно сказать на украинском 'першіння': Авраменко удивил ответом
Глагол "першит" имеет такой украинский аналог - "дере в горлі" / скриншот

"Кстати, и не "льодяники при кашлі і перхотінні", а "льодяники проти кашлю й пирхоти", - отметил известный учитель Украины.

Наконец Авраменко подчеркнул, что заботясь о чистоте своей речи, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о так называемых словах-приблудах, которых нет ни в одном украинском словаре. Он подчеркнул, что в нашем языке нет таких слов: "творог", "копчик", "брюки".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и"томный".

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