Силы обороны прорвали оборону и отбросили врага: в DeepState назвали направления

Главное:
- Силы обороны Украины отбросили врага на Днепропетровщине
- У оккупантов РФ успех в двух районах
Силы обороны отбросили российских оккупантов в Днепропетровской области, расширив "серую зону" на фронте.
Об успехе украинских защитников идет речь в сообщении профильного OSINT-проекта DeepState.
"Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского", – говорится в сообщении.
Подробности успеха Сил обороны
На картах DeepState показано, что 33,37 кв. км территорий на границе Донецкой и Днепропетровской областей, которые ранее были оккупированы врагом, перешли в так называемую зону проникновения ("серую зону").
В частности, полностью в серой зоне оказалась ранее полностью оккупированная Новогеоргиевка, частично – Малиевка и Запорожское, а также окрестности села Камышеваха в Донецкой области и сел Вороное и Терновое – в Днепропетровской.
"Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны. Пока что противник еще удерживает позиции в тылу, поэтому уточнения по голубой зоне будут позже", – отмечают аналитики.
Карты зон боевых действий
Ситуация вокруг Малиевки:
Ситуация вокруг Сичневого:
Ситуация вокруг Новогеоргиевки:
Ситуация вокруг Запорожского:
Где продвинулся враг
В то же время отмечается, что противник расширил на 3,48 кв. км серую зону на сумском направлении в сторону сел Корчаковка и Новая Сечь за счет территорий, которые находились под постоянным контролем Сил обороны. Об увеличении площади вражеской оккупации не сообщается.
Успех ВСУ на Днепропетрщине: что предшествовало
425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" Вооружённых сил Украины ранее заявил об успешном проведении наступательной операции в Днепропетровской области. По информации подразделения, украинским военным удалось вернуть под свой контроль шесть населённых пунктов.
Как сообщили в полку, в ходе операции подразделения ВСУ продвинулись примерно на 25 километров, улучшив свои позиции на этом направлении.
Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.
Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.
Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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