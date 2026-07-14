Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с куста

Юрий Берендий
14 июля 2026, 16:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Огородник продемонстрировал приемы, которые позволяют получить обильный урожай даже из неприхотливых сортов помидоров.

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с куста
Ручное опыление томатов - как увеличить урожай помидоров на 75 % без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как увеличить урожайность томатов
  • Почему опадают цветы на помидорах
  • Как обрезать высокорослые помидоры

Ручное опыление цветков способно увеличить урожайность томатов на 75%. Об этом рассказал автор популярного YouTube-канала S&K Greenhouse, огородник Джастин. Он продемонстрировал результат такого ухода на примере куста сорта "Чероки Пурпл": несмотря на репутацию не слишком урожайного сорта, Джастину удалось получить целых 25 плодов на одном растении.

видео дня

По его словам, естественные механизмы опыления часто работают нестабильно.

Главред выяснил, как увеличить урожай помидоров.

Как и зачем опылять томаты вручную

"В природе томаты полагаются на пчел и ветер. Проблема в том, что ветер невозможно контролировать, а цветы томатов не слишком привлекательны, поэтому пчелы неохотно летят к ним в первую очередь", - отмечает огородник.

Джастин ссылается на исследования, которые фиксируют существенный прирост урожайности после вмешательства человека:

"Некоторые исследования показывают, что ручное опыление томатов может увеличить урожайность на 75%. Не верите мне - просто выйдите на свой огород, посмотрите на томатные кусты и посчитайте, сколько цветков просто опало, так и не дав завязи".

Способ выполнения очень прост: достаточно в течение нескольких секунд слегка постучать по цветку или соцветию или слегка встряхнуть опору (колышек), к которой подвязано растение. Это стимулирует движение пыльцы внутри цветка.

Правильное пасынкование помидоров: как не дать кусту превратиться в "джунгли"

Прежде чем браться за секатор, огородник советует чётко различать два типа томатов - детерминированные и индетерминированные:

  • Детерминированные (низкорослые): вырастают лишь до метра в высоту и плодоносят почти одновременно, поэтому в обрезку практически не нуждаются.
  • Неопределенные (высокорослые): растут без ограничений.

"Высокорослые сорта будут расти и расти, давая плоды, пока их не убьют первые морозы. На самом деле, если бы вы позволили им расти без контроля, они превратились бы в гигантскую лиану шириной около 3 метров и в два-три раза большего длины", - предупреждает Джастин.

Удаление лишней зелени (пасынкование) помогает кусту направить все силы на цветение и наливание плодов, а не на наращивание ботвы.

Смотрите видео о том, как ухаживать за помидорами на огороде:

"Я очень люблю пасынкование, ведь оно обеспечивает правильную циркуляцию воздуха. Чем лучше проветривается куст, тем меньше вероятность, что растения заболеют фитофторой или другими грибками. Не обязательно срезать абсолютно все пасынки - я оставляю несколько нижних ответвлений, но слежу, чтобы куст не становился слишком густым", - советует блогер.

Чем подкормить помидоры после пикировки
Чем подкормить томаты после пикировки / Инфографика: Главред

Качественная почва и правильные удобрения

Третий секрет обильного урожая - качество субстрата. По словам огородника, дешевые готовые смеси из магазина могут навредить рассаде.

"Избегайте дешевых компостов неизвестных брендов. Часто они "недозрелые" (органика в них не до конца разложилась). Из-за этого в почве продолжаются процессы гниения, которые не дают полезных веществ, а наоборот - забирают их у ваших растений. Также избегайте субстратов, содержащих большое количество сосновой коры", - отмечает автор.

Если же кусты в течение сезона начинают бледнеть или плохо цвести, Джастин рекомендует подкормить их смесями с повышенным содержанием фосфора - именно этот элемент отвечает за бутонизацию и качество плодов.

"Лично я люблю использовать рыбную эмульсию. Однако обычная костная мука или комплексные минеральные удобрения с формулой NPK 10-20-10 или равномерная подкормка 10-10-10 также отлично сработают и дадут помидорам мощный импульс для роста", - подытоживает блогер.

Читайте также:

Об источнике: S&K Greenhouse

S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома.

Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий.

Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства.

Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры огород
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Франция передаст Украине истребители Rafale и не только: когда их получат ВСУ

Франция передаст Украине истребители Rafale и не только: когда их получат ВСУ

17:53Мир
Что станет первым этапом завершения войны: названа главная цель Путина по Украине

Что станет первым этапом завершения войны: названа главная цель Путина по Украине

15:49Аналитика
Подозревается в убийстве гражданских: задержан экс-командир 155-й ОМБр - детали

Подозревается в убийстве гражданских: задержан экс-командир 155-й ОМБр - детали

15:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

Последние новости

18:13

Одежда в секонд-хендах разочаровывает покупателей: что изменилось

17:56

В Голливуде снимут обновленную версию "Кошмара на улице Вязов"Видео

17:53

Франция передаст Украине истребители Rafale и не только: когда их получат ВСУ

17:47

Смешивать запрещено: какие средства для уборки опасны для здоровья

17:43

"Люблю Москву и Россию": Хюррем из "Великолепного века" оскандалилась признанием

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:38

Почему взрывы в Киеве прогремели до объявления тревоги: ответ Минобороны

17:17

Тышкевич и Томусяк снялись в нежном "беременном" видео

17:14

Почтальон своими руками построил дворец из камней: его признали шедевромВидео

16:55

Почему 15 июля нужно отложить важные решения: какой церковный праздник

Реклама
16:51

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с кустаВидео

16:43

"Аура Моники": младшая дочь Беллуччи поразила первым появлением на подиумеВидео

16:19

Заснет за считанные минуты: мама показала, как успокоить младенца после перегула

16:09

Детская головоломка со спичками, которая заставляет мозг "закипеть"Видео

16:05

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Овнам - слушать сердце, Весам - разобраться

15:55

"Желаю еще больше драйва": генеральный директор "Укроборонпрома" уволился

15:53

Будущий урожай клубники можно удвоить уже в июле: что нужно сделать с кустами

15:49

Что станет первым этапом завершения войны: названа главная цель Путина по Украине

15:45

Как стильно носить платье-комбинацию: самый элегантный тренд лета 2026

15:45

Подозревается в убийстве гражданских: задержан экс-командир 155-й ОМБр - детали

15:34

Стоцкая снова засветила мини-Киркорова: певица похвасталась новыми фото

Реклама
15:23

Девушка сделала тест ДНК ради любопытства и нашла отца-миллиардера

15:21

Достойно прошли самый сложный год: в СМИ оценили результаты работы правительства Юлии Свириденко

15:16

Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку — кто возглавит Кабмин

15:06

Почему нужно всегда застилать кровать по утрам: мольфар дал неожиданный советВидео

14:59

Лорак на неудачном фото засветила беременный живот

14:33

Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

14:31

"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере

14:29

Не отравляет урожай и уничтожает вредителей: чем обработать огород в июле, наилучший методВидео

14:27

Брату звезды "Ворониных" грозит пожизненное за зверское убийство

14:23

Куст, которого украинцы боялись веками: какое растение никогда не сажали возле дома

14:17

Кривонос незаконно стал директором НАБУ — его назначили по результатам "независимого" конкурса с нарушением закона Кучерявенко, — бывший прокурор САП

14:12

Для чего необходимо второе отверстие в раковине: сантехники раскрыли секретВидео

14:09

Сам ездит на автобусе: уникальную собаку-пассажира заметили в Полтаве

14:09

"Психически непреодолимая болезнь": Киркоров публично опозорился на сцене

13:51

Как хранить чашки после мытья: многие узнают правду слишком поздно

13:46

"Россиянам пора улепетывать": Курносова предупредила о мрачном будущем КрымаВидео

13:16

Какие фамилии выдают потомков запорожских казаков: их носят тысячи украинцевВидео

13:16

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине: новые сроки

13:10

Дроны на Подмосковье: украинского артиста обвинили в подготовке атаки

12:56

Украина начинает переговоры по 6 кластеру о вступлении в ЕС: что требует Брюссель

Реклама
12:49

Звезда российского сериала "Кухня" бросила своего сына

12:47

Чаще других срывают джекпот: названы два самых удачливых знака зодиака

12:39

Горят два НПЗ, поражены танкеры, сухогрузы и буксир: Украина мощно атаковала РФ

12:28

Без кошек и похорон: что происходит в самом необычном городе мираВидео

12:09

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этапВидео

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

11:51

Никакой не "чемодан": как правильно назвать твердую дорожную сумку на украинском

11:45

В Украину возвращается жара: синоптик рассказала, насколько повысится температура

11:35

"Золотой ключ к окончанию войны": как Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico

11:16

Молоко против мучнистой росы: как спасти огурцы и помидоры без химииВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять