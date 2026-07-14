Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с куста

Огородник продемонстрировал приемы, которые позволяют получить обильный урожай даже из неприхотливых сортов помидоров.

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Ручное опыление томатов - как увеличить урожай помидоров на 75 % без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как увеличить урожайность томатов

Почему опадают цветы на помидорах

Как обрезать высокорослые помидоры

Ручное опыление цветков способно увеличить урожайность томатов на 75%. Об этом рассказал автор популярного YouTube-канала S&K Greenhouse, огородник Джастин. Он продемонстрировал результат такого ухода на примере куста сорта "Чероки Пурпл": несмотря на репутацию не слишком урожайного сорта, Джастину удалось получить целых 25 плодов на одном растении.

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По его словам, естественные механизмы опыления часто работают нестабильно.

Главред выяснил, как увеличить урожай помидоров.

Как и зачем опылять томаты вручную

"В природе томаты полагаются на пчел и ветер. Проблема в том, что ветер невозможно контролировать, а цветы томатов не слишком привлекательны, поэтому пчелы неохотно летят к ним в первую очередь", - отмечает огородник.

Джастин ссылается на исследования, которые фиксируют существенный прирост урожайности после вмешательства человека:

"Некоторые исследования показывают, что ручное опыление томатов может увеличить урожайность на 75%. Не верите мне - просто выйдите на свой огород, посмотрите на томатные кусты и посчитайте, сколько цветков просто опало, так и не дав завязи".

Способ выполнения очень прост: достаточно в течение нескольких секунд слегка постучать по цветку или соцветию или слегка встряхнуть опору (колышек), к которой подвязано растение. Это стимулирует движение пыльцы внутри цветка.

Правильное пасынкование помидоров: как не дать кусту превратиться в "джунгли"

Прежде чем браться за секатор, огородник советует чётко различать два типа томатов - детерминированные и индетерминированные:

Детерминированные (низкорослые): вырастают лишь до метра в высоту и плодоносят почти одновременно, поэтому в обрезку практически не нуждаются.

Неопределенные (высокорослые): растут без ограничений.

"Высокорослые сорта будут расти и расти, давая плоды, пока их не убьют первые морозы. На самом деле, если бы вы позволили им расти без контроля, они превратились бы в гигантскую лиану шириной около 3 метров и в два-три раза большего длины", - предупреждает Джастин.

Удаление лишней зелени (пасынкование) помогает кусту направить все силы на цветение и наливание плодов, а не на наращивание ботвы.

Смотрите видео о том, как ухаживать за помидорами на огороде:

"Я очень люблю пасынкование, ведь оно обеспечивает правильную циркуляцию воздуха. Чем лучше проветривается куст, тем меньше вероятность, что растения заболеют фитофторой или другими грибками. Не обязательно срезать абсолютно все пасынки - я оставляю несколько нижних ответвлений, но слежу, чтобы куст не становился слишком густым", - советует блогер.

Чем подкормить томаты после пикировки / Инфографика: Главред

Качественная почва и правильные удобрения

Третий секрет обильного урожая - качество субстрата. По словам огородника, дешевые готовые смеси из магазина могут навредить рассаде.

"Избегайте дешевых компостов неизвестных брендов. Часто они "недозрелые" (органика в них не до конца разложилась). Из-за этого в почве продолжаются процессы гниения, которые не дают полезных веществ, а наоборот - забирают их у ваших растений. Также избегайте субстратов, содержащих большое количество сосновой коры", - отмечает автор.

Если же кусты в течение сезона начинают бледнеть или плохо цвести, Джастин рекомендует подкормить их смесями с повышенным содержанием фосфора - именно этот элемент отвечает за бутонизацию и качество плодов.

"Лично я люблю использовать рыбную эмульсию. Однако обычная костная мука или комплексные минеральные удобрения с формулой NPK 10-20-10 или равномерная подкормка 10-10-10 также отлично сработают и дадут помидорам мощный импульс для роста", - подытоживает блогер.

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Об источнике: S&K Greenhouse S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома. Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий. Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства. Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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