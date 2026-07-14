Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Без кошек и похорон: что происходит в самом необычном городе мира

Константин Пономарев
14 июля 2026, 12:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Самый северный город мира живет по уникальным правилам. Рассказываем, почему здесь запрещены захоронения и чем это объяснили ученые.
Cамый северный в мире населенный пункт
Cамый северный в мире населенный пункт / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему в изолированном городе нельзя хоронить людей
  • Что обнаружили ученые на старом кладбище
  • Какие необычные правила действуют для жителей

В норвежской Арктике находится один из самых необычных населенных пунктов планеты - Лонгйирбюен. Это крупнейший город архипелага Шпицберген и самый северный в мире населенный пункт с постоянным населением более 2500 человек.

Однако известен он не только суровым климатом, но и необычным правилом. В городе уже более 70 лет запрещены захоронения. Об этом пишет Express.

видео дня

По данным переписи 2026 года, в Лонгйирбюене проживает около 2512 человек. Несмотря на удаленность, в городе есть все необходимое для жизни: детский сад, школа, церковь, музей, почтовое отделение, ресторан, университетский центр и единственный продуктовый магазин.

Почему в городе нельзя хоронить умерших

Запрет на захоронения появился еще в 1950 году после исследований местного кладбища. Ученые обнаружили, что тела людей, умерших во время пандемии испанского гриппа 1918 года, практически не разложились из-за вечной мерзлоты.

Случай вызвал опасения, что в останках могли сохраниться опасные вирусы. С тех пор новые захоронения в Лонгйирбюене не проводят, а тяжелобольных жителей при необходимости перевозят на материковую часть Норвегии, где они могут получить специализированную медицинскую помощь.

Запрет на захоронения появился еще в 1950 году
Запрет на захоронения появился еще в 1950 году / Фото: скриншот с Youtube

Именно поэтому распространившееся утверждение о том, что "умирать в Лонгйирбюене запрещено", не совсем соответствует действительности. Закон не запрещает смерть, однако проводить захоронения в городе невозможно.

Город с необычными правилами

Лонгйирбюен расположен на берегу Адвент-фьорда среди гор и ледников. Здесь улицы имеют номера вместо привычных названий, а за пределами населенного пункта жителям и туристам рекомендуют иметь при себе оружие из-за возможной встречи с белыми медведями.

Лонгйирбюен расположен на берегу Адвент-фьорда среди гор и ледников
Лонгйирбюен расположен на берегу Адвент-фьорда среди гор и ледников / Фото: скриншот с Youtube

В городе также действует Университетский центр Шпицбергена, который является самым северным высшим учебным заведением в мире. В нем изучают дисциплины, связанные с Арктикой, включая арктическую биологию, геофизику и экологию.

Среди местных особенностей также называют ограничения на покупку алкоголя и запрет на содержание домашних кошек, введенный для защиты местной экосистемы.

Смотрите в видео о том, как люди живут в самом северном городе мира:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
туристы Норвегия путешествия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине: новые сроки

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине: новые сроки

13:16Украина
Украина начинает переговоры по 6 кластеру о вступлении в ЕС: что требует Брюссель

Украина начинает переговоры по 6 кластеру о вступлении в ЕС: что требует Брюссель

12:56Политика
Горят два НПЗ, поражены танкеры, сухогрузы и буксир: Украина мощно атаковала РФ

Горят два НПЗ, поражены танкеры, сухогрузы и буксир: Украина мощно атаковала РФ

12:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Как хотела мама": Тина Кароль заговорила о личной жизни сына и его профессии

"Как хотела мама": Тина Кароль заговорила о личной жизни сына и его профессии

Пенсии перепишут по новой формуле: для кого выплаты могут вырасти почти вдвое

Пенсии перепишут по новой формуле: для кого выплаты могут вырасти почти вдвое

Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

Притягивает клещей как магнит: какому растению не место на частном участке

Притягивает клещей как магнит: какому растению не место на частном участке

Даже толстый слой нагара легко отойдет без трения: как очистить пригоревшую кастрюлю.

Даже толстый слой нагара легко отойдет без трения: как очистить пригоревшую кастрюлю.

Последние новости

13:16

Какие фамилии выдают потомков запорожских казаков: их носят тысячи украинцев

13:16

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине: новые сроки

13:10

Дроны на Подмосковье: украинского артиста обвинили в подготовке атаки

12:56

Украина начинает переговоры по 6 кластеру о вступлении в ЕС: что требует Брюссель

12:49

Звезда российского сериала "Кухня" бросила своего сына

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
12:47

Чаще других срывают джекпот: названы два самых удачливых знака зодиака

12:39

Горят два НПЗ, поражены танкеры, сухогрузы и буксир: Украина мощно атаковала РФ

12:28

Без кошек и похорон: что происходит в самом необычном городе мираВидео

12:09

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этапВидео

Реклама
11:59

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

11:51

Никакой не "чемодан": как правильно назвать твердую дорожную сумку на украинском

11:45

В Украину возвращается жара: синоптик рассказала, насколько повысится температура

11:35

"Золотой ключ к окончанию войны": как Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico

11:16

Молоко против мучнистой росы: как спасти огурцы и помидоры без химииВидео

11:06

"Худеем еще или хватит": Цибульская раскрыла свой вес после похудения

10:47

Крабовый салат совершенно по-новому: рецепт летнего блюда за 10 минут

10:47

Звезды выбрали счастливчиков: три знака зодиака дождались своего часа

10:19

Какие люди обладают большим и добрым сердцем: даты рождения с "душой святого"

10:18

Впервые за месяц: ПВО сбило большинство баллистики, летевшей на Киев

10:00

"Оно не забывается": беглец Винник раскрыл сочувствующих ему звезд

Реклама
09:52

Россия бьет по Киеву новым опасным оружием: в ISW раскрыли замысел врага

09:34

Один цвет может испортить весь ремонт: как не стоит красить стены в домеВидео

09:34

В Донецке прогремели мощные взрывы: уничтожен большой склад боеприпасов врагаВидео

08:48

Запутанный тест по ПДД на внимательность: куда водителю разрешено проехатьВидео

08:26

В РФ пылают НПЗ, взрывы прогремели сразу в двух регионах: что известно

08:23

Обострение в Ормузском проливе: Иран атаковал два танкера, среди раненых есть украинцы

07:48

РФ ударила баллистикой по Киеву: где вспыхнули пожары и каковы последствияФото

07:14

Дроны атаковали Крым, в Севастополе - блэкаут, Крымский мост перекрыт: детали

07:08

Казарин: годы молчания о мобилизации вывели правых ветеранов на улицы Львовамнение

05:55

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

05:30

Настоящее счастье уже рядом: какие знаки зодиака вот-вот окажутся в центре удачи

04:41

Из-за чего не брали на работу в КГБ и милицию СССР: ответ удивит многих

04:12

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

03:33

Правая или левая нога — откуда взялось выражение "встал не с той ноги"

03:11

Гороскоп на завтра, 15 июля: Львам — радость, Весам — развитие

02:30

С ними бесполезно дискутировать: три знака зодиака, которые всегда выиграют в споре

01:52

Ликвидация Путина: генерал СБУ раскрыл сценарий с развалом РФ

00:49

В Киеве прогремели взрывы: что известно о "прилетах" после удара РФ баллистикой

00:05

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушенВидео

13 июля, понедельник
23:42

Восемь лет неудач остались позади — для каких знаков зодиака жизнь станет лучше

Реклама
23:11

Почему нельзя мыть домашние зеркала средством для стекол — в чём причина

23:00

Шедевральное картофельное пюре без усилий: раскрыта главная хитростьВидео

22:56

Украине нужно 300 ракет для Patriot: Зеленский рассказал о соглашении с Трампом

22:34

Как Россия меняла имена: почему Ганна стала Анной, а Маша — чужая форма

22:14

Оборону РФ прорвали на 25 км: освобождены шесть сел на Днепропетровщине

22:04

"Диагноз для РФ" и пакет из 5 шагов: что получит Украина после переговоров в Париже

21:39

Огурцы желтеют и сохнут: огородница поделилась дешевым способом их спасенияВидео

21:34

Тайны хозяйственного мыла: что означают цифры — и делают ли его из собак

21:00

Розы зацветут еще пышнее: простой трюк защитит цветы от опасной болезниВидео

20:11

Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять