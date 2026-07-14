Без кошек и похорон: что происходит в самом необычном городе мира

Самый северный город мира живет по уникальным правилам. Рассказываем, почему здесь запрещены захоронения и чем это объяснили ученые.

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Cамый северный в мире населенный пункт / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему в изолированном городе нельзя хоронить людей

Что обнаружили ученые на старом кладбище

Какие необычные правила действуют для жителей

В норвежской Арктике находится один из самых необычных населенных пунктов планеты - Лонгйирбюен. Это крупнейший город архипелага Шпицберген и самый северный в мире населенный пункт с постоянным населением более 2500 человек.

Однако известен он не только суровым климатом, но и необычным правилом. В городе уже более 70 лет запрещены захоронения. Об этом пишет Express.

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По данным переписи 2026 года, в Лонгйирбюене проживает около 2512 человек. Несмотря на удаленность, в городе есть все необходимое для жизни: детский сад, школа, церковь, музей, почтовое отделение, ресторан, университетский центр и единственный продуктовый магазин.

Почему в городе нельзя хоронить умерших

Запрет на захоронения появился еще в 1950 году после исследований местного кладбища. Ученые обнаружили, что тела людей, умерших во время пандемии испанского гриппа 1918 года, практически не разложились из-за вечной мерзлоты.

Случай вызвал опасения, что в останках могли сохраниться опасные вирусы. С тех пор новые захоронения в Лонгйирбюене не проводят, а тяжелобольных жителей при необходимости перевозят на материковую часть Норвегии, где они могут получить специализированную медицинскую помощь.

Запрет на захоронения появился еще в 1950 году / Фото: скриншот с Youtube

Именно поэтому распространившееся утверждение о том, что "умирать в Лонгйирбюене запрещено", не совсем соответствует действительности. Закон не запрещает смерть, однако проводить захоронения в городе невозможно.

Город с необычными правилами

Лонгйирбюен расположен на берегу Адвент-фьорда среди гор и ледников. Здесь улицы имеют номера вместо привычных названий, а за пределами населенного пункта жителям и туристам рекомендуют иметь при себе оружие из-за возможной встречи с белыми медведями.

Лонгйирбюен расположен на берегу Адвент-фьорда среди гор и ледников / Фото: скриншот с Youtube

В городе также действует Университетский центр Шпицбергена, который является самым северным высшим учебным заведением в мире. В нем изучают дисциплины, связанные с Арктикой, включая арктическую биологию, геофизику и экологию.

Среди местных особенностей также называют ограничения на покупку алкоголя и запрет на содержание домашних кошек, введенный для защиты местной экосистемы.

Смотрите в видео о том, как люди живут в самом северном городе мира:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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