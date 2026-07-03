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Подземные города вместо домов: будущее человечества вскоре изменится

Константин Пономарев
3 июля 2026, 14:33
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Людям сначала нужно научиться выживать под землей, а уже потом думать о колонизации Марса.
Филип Поли считает, что будущее людей может оказаться не в космосе
Филип Поли считает, что будущее людей может оказаться не в космосе / Коллаж Главред, фото: Philip Pauley

Вы узнаете:

  • Почему подземные бункеры назвали единственным шансом человечества
  • Когда первые подземные города могут стать реальностью
  • Почему Марс, по мнению футуролога, должен подождать

Экстремальная жара, климатические изменения и растущие глобальные угрозы заставляют специалистов искать новые способы защиты человечества.

Британский футуролог и эксперт по устойчивым системам Филип Поли считает, что будущее людей может оказаться не в космосе, а глубоко под землей. Об этом пишет Express.

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Эксперт предлагает переселиться под землю

По мнению Филипа Поли, изменение климата представляет собой самую серьезную угрозу для современной цивилизации. Он уверен, что человечеству необходимо заранее создавать масштабные автономные подземные комплексы, способные обеспечить людей водой, кислородом, пищей и энергией в случае глобальных катастроф.

Эксперт предлагает развивать так называемые системы замкнутого цикла (полностью самодостаточные подземные города, которые смогут функционировать годами без внешних поставок). Такие убежища, по его словам, должны выдерживать последствия ядерной войны, падения астероидов, пандемий и климатического коллапса.

Британский футуролог и эксперт по устойчивым системам Филип Поли
Британский футуролог и эксперт по устойчивым системам Филип Поли / Фото: Philip Pauley

"Изменение климата - это самая большая угроза, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Это медленный кризис, который постепенно разрушает основы нашей цивилизации. Продовольствие, воду и общественную стабильность", - заявил Поли.

Технологии уже существуют, но есть одна проблема

По словам специалиста, многие необходимые инженерные решения уже используются в военных бункерах, антарктических исследовательских станциях и на подводных лодках. Теперь главной задачей является увеличение масштаба подобных систем. Также их нужно сделать полностью автономными.

Поли считает, что при достаточном финансировании первые демонстрационные подземные жилые комплексы могут появиться уже в течение ближайших десяти лет. До начала строительства все проекты планируется тщательно проверять с помощью цифровых двойников, моделируя работу каждого элемента системы.

Концепция подземного жилища
Концепция подземного жилища / Фото: Philip Pauley

Однако самой сложной задачей эксперт называет вовсе не инженерные технологии, а психологическое состояние людей.

По его словам, длительная жизнь без солнечного света и привычной окружающей среды способна серьезно повлиять на психическое здоровье. Поэтому будущие убежища должны использовать искусственный интеллект и технологии дополненной реальности, создающие ощущение привчыного мира.

"Если убежище позволяет человеку дышать, но разрушает его морально, значит оно потерпело неудачу", - подчеркнул эксперт.

Почему Марс пока не должен быть главным приоритетом

Филип Поли убежден, что человечество сначала обязано научиться создавать полностью автономные экосистемы на Земле, а уже затем задумываться о колонизации Марса.

По его мнению, технологии, разрабатываемые для подземных городов, смогут принести пользу уже сегодня. Речь идет о вертикальных фермах, эффективной переработке воды и отходов, а также новых системах обеспечения продовольственной безопасности крупных городов.

Эксперт сравнил этот процесс с развитием технологий в автоспорте: решения, созданные для самых экстремальных условий, со временем становятся частью повседневной жизни.

Ранее Главред писал о том, что кролики с щупальцами атакуют целые города. Животные с наростами на голове стали появляться сразу в нескольких крупных населенных пунктах.

Также сообщалось о том, что сотни тысяч змей выползают из под земли. Каждую весну в канадской провинции Манитоба можно наблюдать одно из самых необычных природных явлений на планете

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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