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Кролики с щупальцами атакуют целые города: что превращает их в "монстров"

Константин Пономарев
29 июня 2026, 14:57
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Животные с наростами на голове стали появляться сразу в нескольких крупных городах. Специалисты рассказали, почему это происходит и есть ли риск для людей.
Кролики с черными щупальцами на голове
Кролики с черными щупальцами на голове / Коллаж Главред, фото: Facebook

Вы узнаете:

  • Почему кролики внезапно стали похожи на существ из фильма ужасов
  • Опасны ли жуткие наросты для людей и домашних животных
  • Как древняя легенда о рогатом кролике оказалась связана с реальностью

Жители сразу нескольких американских штатов начали массово сообщать о необычных кроликах с пугающими наростами на голове, напоминающими черные щупальца или рога.

Фотографии животных стремительно распространяются в соцсетях, а многие очевидцы признаются, что такие существа выглядят так, словно "сбежали из фильма ужасов". Об этом пишет Daily Mail.

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Сообщения о странных кроликах поступили из штатов Висконсин, Миннесота и Нью-Йорк. Один из очевидцев, продавец скота Зе Пейтика Гадо, рассказал, что после встречи с таким животным сразу сообщил о нем природоохранным службам. По его словам, увиденное оказалось настолько жутким, что он "тут же пожалел, что встретился с ним взглядом".

Подобные случаи фиксируют и другие жители. Так, Стефани Гриффит из Висконсина рассказала, что ее дочь увидела кролика, у которого вместо привычной мордочки были длинные наросты. Еще одна местная жительница поделилась снимком животного с крупными отростками на затылке.

Что происходит с кроликами

Специалисты объясняют, что причиной необычного внешнего вида животных является вирус папилломы кроликов (CRPV), известный также как вирус папилломы Шопа. Он вызывает образование бородавчатых опухолей, которые постепенно становятся похожими на рога или щупальца.

Причиной необычного внешнего вида животных является вирус папилломы
Причиной необычного внешнего вида животных является вирус папилломы / Фото: Reddit

Первыми признаками болезни считаются красные приподнятые пятна на коже. Со временем они превращаются в крупные папилломы, которые чаще всего появляются на ушах, веках и других участках головы.

В тяжелых случаях новообразования продолжают расти, мешая кроликам видеть, слышать и даже нормально питаться. Некоторые опухоли способны перерасти в плоскоклеточный рак кожи, который представляет смертельную опасность для животного.

Как распространяется вирус

Издание отмечает, что вирус передается главным образом через укусы комаров и клещей, которые переносят инфекцию от зараженных животных. При этом прямое заражение между кроликами происходит редко.

На сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи этого вируса людям или домашним животным. Тем не менее природоохранные службы рекомендуют не приближаться к зараженным кроликам, не пытаться их ловить или лечить самостоятельно.

Владельцам домашних кроликов советуют максимально защищать питомцев от укусов насекомых
Владельцам домашних кроликов советуют максимально защищать питомцев от укусов насекомых / Фото: Reddit

Владельцам домашних кроликов советуют максимально защищать питомцев от укусов насекомых. Если заболевание обнаружить на ранней стадии, ветеринар может хирургически удалить опухоли до их перехода в злокачественную форму.

Ранее Главред писал о том, что сотни тысяч змей выползают из под земли. Каждую весну в канадской провинции Манитоба можно наблюдать одно из самых необычных природных явлений на планете

Также сообщалось о том, что рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра. Мужчина помог другу вытащить гигантскую рыбу на берег, а затем узнал, что именно этот сом побил его собственный рекорд.

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Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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