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"Ему хочется в это верить": политолог рассказал, остановит ли Путин войну

Руслана Заклинская
13 августа 2026, 17:28
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Политолог Иван Преображенский отметил, что лидер РФ склонен воспринимать информацию, подтверждающую его точку зрения.
Путин боится остановить войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 67 ОМБр

Ключевые тезисы Преображенского:

  • Путин будет продолжать войну, несмотря на проблемы в РФ
  • Прекращение войны может создать для Путина серьёзные проблемы
  • Кремль продолжит скрытую мобилизацию

Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, продолжит войну против Украины, несмотря на проблемы в экономике РФ, ситуацию на фронте и удары украинских военных по территории России. Об этом в интервью "Главред" рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

По его словам, личные интересы Путина не обязательно совпадают с интересами России. Для российского диктатора прекращение войны может создать серьезные проблемы, поэтому он заинтересован в ее продолжении независимо от реального положения на фронте и в экономике.

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"Интерес Путина заключается в том, чтобы продолжать войну независимо от того, насколько Россия её выигрывает или проигрывает. Потому что прекращение войны ставит перед Путиным такие проблемы, которые он, возможно, не решит", - пояснил Преображенский.

Эксперт считает, что в ближайшее время Кремль будет продолжать агрессию и скрытую мобилизацию. При этом Путин, вероятно, будет избегать резких решений внутри страны-агрессора, которые могут усилить недовольство населения и стать катализатором масштабных протестов.

Смотрите видеоинтервью Ивана Преображенского главному редактору о причинах снятия партии "Яблоко" с выборов в Госдуму РФ:

"Его личный выбор - продолжать войну независимо от того, как это сказывается на российской экономике и насколько реально велики шансы на победу. Ему хочется в это верить. И он, очевидно, полностью в это верит и готов воспринимать только ту информацию, которая подтверждает его идеи", - отметил политолог.

Чем обернется для Путина мобилизация - мнение эксперта

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран рассказал Главреду, что массовая мобилизация ещё 500 тысяч россиян может нанести серьёзный удар по экономике страны-агрессора России, которая уже потеряла значительную часть запаса прочности гражданского сектора. Такой шаг способен усугубить кризис и ослабить возможности Кремля финансировать войну.

Шапран также обратил внимание на сокращение российских резервов и проблемы крупнейших компаний. По его оценке, с начала 2026 года РФ продала около 44 тонн золота, а гражданские отрасли находятся в глубоком минусе.

"Того запаса прочности в гражданских отраслях, который у них был даже в начале 2024 года, сейчас уже нет. Они растратили оборотные средства", - заявил экономист.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Путин поставил перед новоназначенными командирами задачу захватить всю Донецкую область до конца года. Военный корреспондент Роберт Фокс не исключает новой волны мобилизации, которая потенциально могла бы принести до 600 тысяч человек.

Зеленский заявил о наличии совместного с партнерами плана, который должен заставить. В своей речи он назвал ситуацию на фронте ключевым фактором для переговорной позиции.

Командир 95-й бригады Руслан Маришев заявил, что Путин уже не является единственной фигурой, от которой зависит функционирование российской государственной машины. По его мнению, смерть Путина не приведет к окончанию войны, поскольку система репрессий продолжит работать независимо от лидера.

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О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский - российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитическими материалами, разоблачающими методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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