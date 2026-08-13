Мухи исчезнут и не вернутся: простой домашний лайфхак без капли химии

Вы узнаете:
- Как приготовить натуральное средство от мух
- Какие ингредиенты для этого понадобятся
- Куда распылять готовую смесь
В августе мухи могут стать особенно надоедливыми. Из-за жары люди чаще оставляют окна и двери открытыми, поэтому насекомые легко попадают в дом или квартиру. В то же время не всем хочется использовать инсектициды или развешивать липкие ленты.
Главред решил разобраться, как приготовить такое средство в домашних условиях и как его можно использовать.
Как пишет Liverpool Echo, для борьбы с мухами можно воспользоваться простым домашним средством на основе лимона, гвоздики, розмарина и эфирного масла лемонграсса.
Как приготовить средство от мух
Для приготовления понадобятся кастрюля, вода, один лимон, 10–20 сушеных бутонов гвоздики, несколько веточек розмарина и 10–20 капель эфирного масла лемонграсса.
Кастрюлю нужно примерно наполовину наполнить водой. Лимон нарезают кусочками и добавляют в воду вместе с гвоздикой и розмарином. После этого вливают эфирное масло.
Смесь необходимо довести до кипения, а затем оставить на слабом огне на несколько часов. За это время аромат и пар будут распространяться по помещению. Если вода испаряется, её можно доливать.
При длительном использовании смеси рекомендуется полностью заменять жидкость и ингредиенты, поскольку аромат постепенно теряет интенсивность.
Охлажденную смесь также можно перелить в бутылку с распылителем. Ее рекомендуется наносить на места, через которые мухи могут проникать в дом, в частности на подоконники и дверные ручки.
Почему запахи могут отпугивать мух
Мухи чувствительны ко многим запахам. В материале Liverpool Echo отмечается, что лимон содержит лимонен, запах которого неприятен для этих насекомых. Подобный принцип связывают и с ароматом лемонграсса.
Согласно описанному способу, ароматические соединения могут воздействовать на химические рецепторы мух и маскировать запаховые следы, которые насекомые используют для ориентации и поиска пищи.
В то же время такое домашнее средство следует рассматривать именно как дополнительный способ борьбы с мухами. Чтобы уменьшить количество насекомых в помещении, важно также не оставлять открытыми продукты, регулярно выносить мусор и, по возможности, установить москитные сетки на окнах.
Как избавиться от мух в квартире или частном доме - смотрите в видео.
Читайте также:
- Нужно ли добавлять масло в макароны: распространённая ошибка при варке
- Вернуть унитазу чистоту и свежесть очень просто: какое средство с кухни следует залить на ночь
- Как избавиться от жучков в крупе всего за одну ночь: поможет простая крышечка от бутылки
Об источнике: Liverpool Echo
Liverpool Echo - британское региональное новостное издание, основанное в 1879 году в Ливерпуле. Сайт liverpoolecho.co.uk освещает местные и национальные новости, события Мерсисайда, криминальную хронику, политику, бизнес, культуру, образ жизни, а также спортивные новости, уделяя особое внимание футбольным клубам "Ливерпуль" и "Эвертон". Издание входит в медиагруппу Reach plc, одного из крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред