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Мухи исчезнут и не вернутся: простой домашний лайфхак без капли химии

Руслан Иваненко
13 августа 2026, 01:01
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Как приготовить натуральное средство из доступных ингредиентов, которое поможет отпугнуть мух из квартиры или частного дома.
Как избавиться от мух в доме
Как быстро отпугнуть мух из дома / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Как приготовить натуральное средство от мух
  • Какие ингредиенты для этого понадобятся
  • Куда распылять готовую смесь

В августе мухи могут стать особенно надоедливыми. Из-за жары люди чаще оставляют окна и двери открытыми, поэтому насекомые легко попадают в дом или квартиру. В то же время не всем хочется использовать инсектициды или развешивать липкие ленты.

Главред решил разобраться, как приготовить такое средство в домашних условиях и как его можно использовать.

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Как пишет Liverpool Echo, для борьбы с мухами можно воспользоваться простым домашним средством на основе лимона, гвоздики, розмарина и эфирного масла лемонграсса.

Как приготовить средство от мух

Для приготовления понадобятся кастрюля, вода, один лимон, 10–20 сушеных бутонов гвоздики, несколько веточек розмарина и 10–20 капель эфирного масла лемонграсса.

Кастрюлю нужно примерно наполовину наполнить водой. Лимон нарезают кусочками и добавляют в воду вместе с гвоздикой и розмарином. После этого вливают эфирное масло.

Смесь необходимо довести до кипения, а затем оставить на слабом огне на несколько часов. За это время аромат и пар будут распространяться по помещению. Если вода испаряется, её можно доливать.

При длительном использовании смеси рекомендуется полностью заменять жидкость и ингредиенты, поскольку аромат постепенно теряет интенсивность.

Охлажденную смесь также можно перелить в бутылку с распылителем. Ее рекомендуется наносить на места, через которые мухи могут проникать в дом, в частности на подоконники и дверные ручки.

Почему запахи могут отпугивать мух

Мухи чувствительны ко многим запахам. В материале Liverpool Echo отмечается, что лимон содержит лимонен, запах которого неприятен для этих насекомых. Подобный принцип связывают и с ароматом лемонграсса.

Согласно описанному способу, ароматические соединения могут воздействовать на химические рецепторы мух и маскировать запаховые следы, которые насекомые используют для ориентации и поиска пищи.

Как избавиться от мух инфографика
Как избавиться от мух / Инфографика: Главред

В то же время такое домашнее средство следует рассматривать именно как дополнительный способ борьбы с мухами. Чтобы уменьшить количество насекомых в помещении, важно также не оставлять открытыми продукты, регулярно выносить мусор и, по возможности, установить москитные сетки на окнах.

Как избавиться от мух в квартире или частном доме - смотрите в видео.

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Об источнике: Liverpool Echo

Liverpool Echo - британское региональное новостное издание, основанное в 1879 году в Ливерпуле. Сайт liverpoolecho.co.uk освещает местные и национальные новости, события Мерсисайда, криминальную хронику, политику, бизнес, культуру, образ жизни, а также спортивные новости, уделяя особое внимание футбольным клубам "Ливерпуль" и "Эвертон". Издание входит в медиагруппу Reach plc, одного из крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании.

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