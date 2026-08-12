Мелкий картофель вместо обильного урожая: что было сделано не так

Картофель не уродится, если игнорировать три правила, а урожай может снизиться из-за старых клубней, использования одного сорта и отсутствия севооборота.

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Почему картофель получается мелким / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Почему картофель может дать слабый урожай

Зачем сажать несколько сортов одновременно

Какие культуры лучше всего высаживать перед картофелем

Неудовлетворительный урожай картофеля часто становится разочарованием для огородников, которые вкладывают в грядки немало труда, полива и удобрений. Однако причины слабого урожая обычно кроются не только в текущем уходе, но и в фундаментальных агротехнических ошибках, которые допускаются еще до начала сезона. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "На пенсии", специалисты выделяют три основных фактора, которые могут лишить хозяев желаемого результата.

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Посадочный материал теряет урожайность - пора обновлять клубни

Многолетнее использование собственного посадочного материала может приводить к постепенному ухудшению сортовых характеристик и накоплению инфекций в клубнях. Поэтому картофель для посадки периодически следует обновлять, используя качественный сертифицированный материал.

Если огородник оставляет клубни для посадки самостоятельно, их следует отбирать только со здоровых и самых урожайных кустов. Так можно снизить риск распространения болезней и постепенного снижения урожайности.

Видео о том, почему вырастает мелкий картофель, можно посмотреть здесь:

Один поздний сорт может подвести - почему лучше сажать несколько

Использование только позднеспелого сорта создает дополнительные риски, особенно если лето окажется жарким и засушливым. При неблагоприятных погодных условиях растение может не успеть сформировать полноценные клубни.

Чтобы уменьшить зависимость от погоды, огородники могут высаживать несколько сортов с разными сроками созревания - ранние, среднеспелые и поздние. Такой подход также позволяет получать урожай в течение более длительного периода.

Картофель после картофеля - как одна грядка годами крадет урожай

Посадка картофеля на одном и том же месте в течение многих лет истощает почву и создает условия для накопления возбудителей болезней и вредителей. Поэтому эту культуру рекомендуют возвращать на прежний участок после перерыва в несколько лет.

Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок, картофель, картошка / Инфографика – Главред

Севооборот помогает поддерживать плодородие почвы и снижать риск распространения заболеваний.

Удачные предшественники: бобовые, капуста, свекла.

бобовые, капуста, свекла. Нежелательные предшественники: помидоры, баклажаны, перец, поскольку эти культуры, как и картофель, относятся к семейству пасленовых и могут иметь общие заболевания.

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