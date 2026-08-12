Заброшенный уголок сада: как превратить хлам в цветущую клумбу

Садовый блогер Трейси Бесемер рассказала о семи способах превратить захламленные участки в клумбы, огород или убежище для насекомых.

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Захламленный сад - семь способов навести порядок без уборки / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

Захламленный уголок сада можно превратить в клумбу с полевыми цветами

Старые горшки и суккуленты подойдут для контейнерного сада

Строительный мусор можно превратить в небольшой огород

Кучу веток можно оставить как убежище для насекомых

Захламленный уголок сада не стоит прятать под брезентом или выпалывать до идеальной чистоты - его можно превратить в клумбу с полевыми цветами, контейнерный сад или убежище для насекомых. Об этом в колонке для портала Rural Sprout рассказала главный редактор и ведущий автор популярных материалов издания Трейси Бесемер.

"Уверена, у каждого из нас дома есть такой захламленный уголок: либо ящик с ненужными вещами, либо шкаф, полный хлама. Но если у вас есть сад, скорее всего, точно такой же захламленный уголок есть и там", - отметила Бесемер.

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По ее словам, чтобы исправить ситуацию, достаточно разбросать семена прямо среди разбитых горшков и остатков старой древесины.

"Вот правило для моего первого предложения: правил нет. Разбитые терракотовые горшки остаются на месте, гнилая древесина для террасы тоже остается на месте. Главное, чтобы была хоть какая-то голая земля, куда может упасть и прорасти семя", - объяснила Бесемер.

По её словам, местные дикорастущие цветы лучше приспособлены к климату региона и не требуют полива, прополки или мульчирования, а также привлекают насекомых-опылителей.

Если участок слишком каменистый для посадки в грунт, автор советует не накрывать его брезентом, а превратить в коллекцию контейнерных растений.

"Если сомневаетесь, посадите несколько суккулентов в горшок, поставьте его в захламленный угол - и на этом всё", - посоветовала Бесемер.

Суккуленты она называет любимыми неприхотливыми растениями, ведь они цветут даже без регулярного полива. Можно также высаживать луковицы в несколько ярусов: весной зацветут первые, летом - герани, а осенью - шафрановые крокусы.

Ещё один вариант использования запущенного клочка земли - проверка старых семян, в всхожести которых нет уверенности.

"Я называю это зоной "Интересно". То есть интересно, хороши ли ещё эти семена. Поливайте их, и если каким-то чудом часть прорастёт, считайте это бонусом", - рассказала Бесемер.

Дикие заросли и стройматериалы можно использовать как убежище для насекомых. При этом необязательно заполнять уголок несколькими видами растений - там может разрастись всего одна культура.

В затенённых местах она позволяет разрастаться геранью, а на солнечных участках высаживает космею, подсолнухи или календулу - неприхотливые растения, которые легко размножаются самосевом.

Уголки, заваленные строительным мусором - обломками черепицы, гнилой древесиной или бетонными плитами, - тоже можно использовать с пользой.

"Сложите остатки материалов в устойчивую кучу, а пустоты заполните компостом или почвосмесью. Много не нужно - лишь бы корни могли закрепиться", - пояснила Бесемер.

Для насекомых подойдёт и простая куча из веток и сухих листьев, а тем, кто хочет более масштабный проект, автор предлагает соорудить живую изгородь из хвороста.

Последний вариант - не делать ничего. Природе, по словам автора, безразлично, насколько аккуратно выглядит участок.

"Я ещё ни разу не видела, чтобы божья коровка тащила пылесос по траве в моём саду. Природе всё равно, если место захламлено - это просто наша, человеческая, одержимость", - резюмировала Бесемер.

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Об источнике: Rural Sprout Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone". Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов: Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.

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