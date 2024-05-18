Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники

Каждый хозяин частного дома или дачи мечтает о прекрасном саде. Но на любом участке есть места, которые постоянно находятся в тени. Поэтому часто садоводы задаются вопросом, как сделать так, чтобы эти территории не оставались пустыми, а радовали глаз пестрыми красками.
Какие цветы лучше растут в тени и цветут все лето? Список растений для затененных уголков сада назвали на Youtube-канале Полтавский хуторок.
Какие цветы лучше растут в тени
Большинство цветов и декоративных растений предпочитают солнечные места. Однако есть некоторое количество тенелюбивых растений для сада, высадив которые можно создать красивейшие цветочные композиции.
Во-первых, это бруннера – одно из самых привлекательных весенних растений. Этот цветок смело можно садить в тени высоких деревьев. Его мелкие небесно-синие цветочки, которые распускаются в мае, отлично оживляют сад. После окончания цветения привлекательные зеленые листья бруннеры украшают цветник до первых заморозков.
Если вы спросите, какие цветы любят темноту, то ответ будет - хоста.
Это растение больше привлекательно не цветками, а эффектными листьями, которые украшают сад на протяжении всего сезона.
Цветение у хосты обычно невзрачное, причем чем красивее у нее листья, тем менее красивые цветки.
Этот многолетник относится к долгожителям, может расти без пересадки до 20 лет.
Астильба - еще один цветок, который может стоять в тени. Эти растения зацветают во второй половине лета.
Эффектные соцветия бывают различной окраски - от снежно-белой до красно-алой.
Не менее привлекательны листья астильбы. Они темно-зеленые с глянцевым блеском.
К тенелюбивым растениям относится также ирис сибирский. Во время цветения эти неприхотливые растения, как будто маленькие солнышки, освещают своими яркими желтыми цветами затененный сад.
Не менее привлекательны сорта с голубыми, фиолетовыми, лавандово-розовыми, малиновыми и белыми цветками, а после окончания цветения длинные зеленые листья ириса отлично сочетаются с листьями папоротников.
Бегония вечноцветущая займет достойное место в саду, в котором мало солнечного света.
Раньше бегонию выращивали только как комнатное растение, а в настоящее время ее обычно высаживают в цветниках под деревьями.
Современные сорта этого растения отличаются хорошей теневыносливостью. Главное достоинство бегонии – обильное цветение в течение всего сезона.
Барвинок - очень компактный цветок и легко приспосабливается как глубокой тени, так и к яркому солнцу. Но идеальное для него место – полутенистый сад.
Растение обильно цветет весной, а летом среди плотного зеленого ковра виднеются одиночные цветочки.
Аквилегия - отличный выбор для полутенистого сада, где почва хорошо увлажнена и плодородна. В таких условиях растение распускает множество цветков в виде звездочек различной окраски.
Они могут быть белыми, красными, розовыми и синими.
Интересуетесь, какие цветы посадить вдоль забора в тени? Остановите свой выбор на ландыше – это классический вариант для заполнения пустующих мест под кронами деревьев и вдоль заборов.
Этот хрупкий и очаровательный цветок обладает довольно агрессивными свойствами. Мощная корневая система позволяет ему очень быстро разрастаться и захватывать новые площади.
Примула также предпочитает полутень. Распускаются примулы практически сразу после таяния снега и цветут до конца мая. Этот очаровательный первоцвет имеет множество ярких цветков самой разнообразной окраски.
Если вы хотите прикрыть тенистые участки ковром из цветов, то вам подойдет камнеломка. Стебли камнеломки достигают высоты от 5 до 70 сантиметров.
Цветки мелкие, по цвету разнообразны - белые, розовые, красные. Период цветения наступает в мае и продолжается около месяца.
Одним из самых неприхотливых многолетников для полутени является купальница. Она привлекает внимание садоводов крупными ярко-желтыми и оранжевыми цветками. Стебли растения достигают до 90 сантиметров. Цветет около 20 дней, начиная с мая.
На одном месте купальница может украшать сад в течение 10 лет.
Ряды цветов, растущих в полутени и тени, могут пополнить и эффектные многолетники роджерсии. Эти декоративно-лиственные растения с первого взгляда запоминаются очень крупными и красивыми листьями, которые осенью приобретают красный или бронзовый оттенок.
Цветет роджерсия метелкой розово-белого или кремового цветов высотой в метр-полтора. Период цветения - июль.
Смотрите видео - Какие цветы лучше растут в тени и цветут все лето:
Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно
Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.
На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.
Ранее Джек Стукс - старший садовник короля Чарльза - рассказал, какие цветы посадить возле дома. Эти три растения просто преобразят пространство во дворе - сад будет выглядеть не хуже, чем у британской королевской семьи.
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