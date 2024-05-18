Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники

Тенелюбивые растения помогут украсить даже самый темный уголок сада. Что же посадить в глухой тени?

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Какие цветы посадить в тени забора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый хозяин частного дома или дачи мечтает о прекрасном саде. Но на любом участке есть места, которые постоянно находятся в тени. Поэтому часто садоводы задаются вопросом, как сделать так, чтобы эти территории не оставались пустыми, а радовали глаз пестрыми красками.

Какие цветы лучше растут в тени и цветут все лето? Список растений для затененных уголков сада назвали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

Какие цветы лучше растут в тени

Большинство цветов и декоративных растений предпочитают солнечные места. Однако есть некоторое количество тенелюбивых растений для сада, высадив которые можно создать красивейшие цветочные композиции.

Во-первых, это бруннера – одно из самых привлекательных весенних растений. Этот цветок смело можно садить в тени высоких деревьев. Его мелкие небесно-синие цветочки, которые распускаются в мае, отлично оживляют сад. После окончания цветения привлекательные зеленые листья бруннеры украшают цветник до первых заморозков.

Бруннера / скриншот

Если вы спросите, какие цветы любят темноту, то ответ будет - хоста.

Это растение больше привлекательно не цветками, а эффектными листьями, которые украшают сад на протяжении всего сезона.

Цветение у хосты обычно невзрачное, причем чем красивее у нее листья, тем менее красивые цветки.

Этот многолетник относится к долгожителям, может расти без пересадки до 20 лет.

Хоста / скриншот

Астильба - еще один цветок, который может стоять в тени. Эти растения зацветают во второй половине лета.

Эффектные соцветия бывают различной окраски - от снежно-белой до красно-алой.

Не менее привлекательны листья астильбы. Они темно-зеленые с глянцевым блеском.

Астильба / скриншот

К тенелюбивым растениям относится также ирис сибирский. Во время цветения эти неприхотливые растения, как будто маленькие солнышки, освещают своими яркими желтыми цветами затененный сад.

Не менее привлекательны сорта с голубыми, фиолетовыми, лавандово-розовыми, малиновыми и белыми цветками, а после окончания цветения длинные зеленые листья ириса отлично сочетаются с листьями папоротников.

Ирис / pixabay.com

Ирис / скриншот

Бегония вечноцветущая займет достойное место в саду, в котором мало солнечного света.

Раньше бегонию выращивали только как комнатное растение, а в настоящее время ее обычно высаживают в цветниках под деревьями.

Современные сорта этого растения отличаются хорошей теневыносливостью. Главное достоинство бегонии – обильное цветение в течение всего сезона.

Бегония / скриншот

Барвинок - очень компактный цветок и легко приспосабливается как глубокой тени, так и к яркому солнцу. Но идеальное для него место – полутенистый сад.

Растение обильно цветет весной, а летом среди плотного зеленого ковра виднеются одиночные цветочки.

Барвинок / скриншот

Аквилегия - отличный выбор для полутенистого сада, где почва хорошо увлажнена и плодородна. В таких условиях растение распускает множество цветков в виде звездочек различной окраски.

Они могут быть белыми, красными, розовыми и синими.

Аквилегия / скриншот

Аквилегия / скриншот

Интересуетесь, какие цветы посадить вдоль забора в тени? Остановите свой выбор на ландыше – это классический вариант для заполнения пустующих мест под кронами деревьев и вдоль заборов.

Этот хрупкий и очаровательный цветок обладает довольно агрессивными свойствами. Мощная корневая система позволяет ему очень быстро разрастаться и захватывать новые площади.

Ландыш / pixabay.com

Примула также предпочитает полутень. Распускаются примулы практически сразу после таяния снега и цветут до конца мая. Этот очаровательный первоцвет имеет множество ярких цветков самой разнообразной окраски.

Примула / скриншот

Если вы хотите прикрыть тенистые участки ковром из цветов, то вам подойдет камнеломка. Стебли камнеломки достигают высоты от 5 до 70 сантиметров.

Цветки мелкие, по цвету разнообразны - белые, розовые, красные. Период цветения наступает в мае и продолжается около месяца.

Камнеломка / скриншот

Камнеломка / скриншот

Одним из самых неприхотливых многолетников для полутени является купальница. Она привлекает внимание садоводов крупными ярко-желтыми и оранжевыми цветками. Стебли растения достигают до 90 сантиметров. Цветет около 20 дней, начиная с мая.

На одном месте купальница может украшать сад в течение 10 лет.

Купальница / скриншот

Ряды цветов, растущих в полутени и тени, могут пополнить и эффектные многолетники роджерсии. Эти декоративно-лиственные растения с первого взгляда запоминаются очень крупными и красивыми листьями, которые осенью приобретают красный или бронзовый оттенок.

Цветет роджерсия метелкой розово-белого или кремового цветов высотой в метр-полтора. Период цветения - июль.

Роджерсия / скриншот

Смотрите видео - Какие цветы лучше растут в тени и цветут все лето:

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Ранее Джек Стукс - старший садовник короля Чарльза - рассказал, какие цветы посадить возле дома. Эти три растения просто преобразят пространство во дворе - сад будет выглядеть не хуже, чем у британской королевской семьи.

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