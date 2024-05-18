УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники

Анна Ярославская
18 мая 2024, 12:26
78
Тенелюбивые растения помогут украсить даже самый темный уголок сада. Что же посадить в глухой тени?
Какие цветы посадить в тени забора
Какие цветы посадить в тени забора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый хозяин частного дома или дачи мечтает о прекрасном саде. Но на любом участке есть места, которые постоянно находятся в тени. Поэтому часто садоводы задаются вопросом, как сделать так, чтобы эти территории не оставались пустыми, а радовали глаз пестрыми красками.

Какие цветы лучше растут в тени и цветут все лето? Список растений для затененных уголков сада назвали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

Какие цветы лучше растут в тени

Большинство цветов и декоративных растений предпочитают солнечные места. Однако есть некоторое количество тенелюбивых растений для сада, высадив которые можно создать красивейшие цветочные композиции.

Во-первых, это бруннера – одно из самых привлекательных весенних растений. Этот цветок смело можно садить в тени высоких деревьев. Его мелкие небесно-синие цветочки, которые распускаются в мае, отлично оживляют сад. После окончания цветения привлекательные зеленые листья бруннеры украшают цветник до первых заморозков.

Бруннера
Бруннера / скриншот

Если вы спросите, какие цветы любят темноту, то ответ будет - хоста.

Это растение больше привлекательно не цветками, а эффектными листьями, которые украшают сад на протяжении всего сезона.

Цветение у хосты обычно невзрачное, причем чем красивее у нее листья, тем менее красивые цветки.

Этот многолетник относится к долгожителям, может расти без пересадки до 20 лет.

Хоста
Хоста / скриншот

Астильба - еще один цветок, который может стоять в тени. Эти растения зацветают во второй половине лета.

Эффектные соцветия бывают различной окраски - от снежно-белой до красно-алой.

Не менее привлекательны листья астильбы. Они темно-зеленые с глянцевым блеском.

Астильба
Астильба / скриншот

К тенелюбивым растениям относится также ирис сибирский. Во время цветения эти неприхотливые растения, как будто маленькие солнышки, освещают своими яркими желтыми цветами затененный сад.

Не менее привлекательны сорта с голубыми, фиолетовыми, лавандово-розовыми, малиновыми и белыми цветками, а после окончания цветения длинные зеленые листья ириса отлично сочетаются с листьями папоротников.

Ирис
Ирис / pixabay.com
Ирис
Ирис / скриншот

Бегония вечноцветущая займет достойное место в саду, в котором мало солнечного света.

Раньше бегонию выращивали только как комнатное растение, а в настоящее время ее обычно высаживают в цветниках под деревьями.

Современные сорта этого растения отличаются хорошей теневыносливостью. Главное достоинство бегонии – обильное цветение в течение всего сезона.

Бегония
Бегония / скриншот

Барвинок - очень компактный цветок и легко приспосабливается как глубокой тени, так и к яркому солнцу. Но идеальное для него место – полутенистый сад.

Растение обильно цветет весной, а летом среди плотного зеленого ковра виднеются одиночные цветочки.

Барвинок
Барвинок / скриншот

Аквилегия - отличный выбор для полутенистого сада, где почва хорошо увлажнена и плодородна. В таких условиях растение распускает множество цветков в виде звездочек различной окраски.

Они могут быть белыми, красными, розовыми и синими.

Аквилегия
Аквилегия / скриншот
Аквилегия
Аквилегия / скриншот

Интересуетесь, какие цветы посадить вдоль забора в тени? Остановите свой выбор на ландыше – это классический вариант для заполнения пустующих мест под кронами деревьев и вдоль заборов.

Этот хрупкий и очаровательный цветок обладает довольно агрессивными свойствами. Мощная корневая система позволяет ему очень быстро разрастаться и захватывать новые площади.

Ландыш
Ландыш / pixabay.com

Примула также предпочитает полутень. Распускаются примулы практически сразу после таяния снега и цветут до конца мая. Этот очаровательный первоцвет имеет множество ярких цветков самой разнообразной окраски.

Примула
Примула / скриншот

Если вы хотите прикрыть тенистые участки ковром из цветов, то вам подойдет камнеломка. Стебли камнеломки достигают высоты от 5 до 70 сантиметров.

Цветки мелкие, по цвету разнообразны - белые, розовые, красные. Период цветения наступает в мае и продолжается около месяца.

Камнеломка
Камнеломка / скриншот
Камнеломка
Камнеломка / скриншот

Одним из самых неприхотливых многолетников для полутени является купальница. Она привлекает внимание садоводов крупными ярко-желтыми и оранжевыми цветками. Стебли растения достигают до 90 сантиметров. Цветет около 20 дней, начиная с мая.

На одном месте купальница может украшать сад в течение 10 лет.

Купальница
Купальница / скриншот

Ряды цветов, растущих в полутени и тени, могут пополнить и эффектные многолетники роджерсии. Эти декоративно-лиственные растения с первого взгляда запоминаются очень крупными и красивыми листьями, которые осенью приобретают красный или бронзовый оттенок.

Цветет роджерсия метелкой розово-белого или кремового цветов высотой в метр-полтора. Период цветения - июль.

Роджерсия
Роджерсия / скриншот

Смотрите видео - Какие цветы лучше растут в тени и цветут все лето:

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно

Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.

На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Ранее Джек Стукс - старший садовник короля Чарльза - рассказал, какие цветы посадить возле дома. Эти три растения просто преобразят пространство во дворе - сад будет выглядеть не хуже, чем у британской королевской семьи.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы интересные новости
Реклама

Главное за день

Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

12:38 Украина
Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – Гетьман

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – Гетьман

12:00 Интервью
Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия

Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия

11:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Война закончится в этот день и очень быстро : что сделает Украина с РФ - прогноз 196370

"Война закончится в этот день и очень быстро": что сделает Украина с РФ - прогноз

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ 20748

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

Все знают об этом : внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление 19772

"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста 12702

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

Последние новости

12:45

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

12:38

Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

12:26

Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетникиВидео

12:00

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВидео

11:58

Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
11:49

"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

11:49

Эскортница Овсянникова платит Филиппу Киркорову миллионы за услуги - детали

11:42

Почему говорить "велике дякую" неправильно: какой распространенной ошибки стоит избегатьВидео

11:03

Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи

Реклама
10:48

Оккупанты могут начать 2-й этап наступления: генерал сказал, какой регион под угрозой

10:36

Китайский гороскоп на завтра 19 мая: Змеям - финансовые проблемы, Лошадям - гнев и обида

10:02

Сразу уехали домой: Андрей Данилко разозлил фанатов на концерте - причина

09:59

Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успехВидео

09:41

Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

09:09

Гороскоп на завтра 19 мая: Весам - истощение, Девы - проведите время с коллегой

08:55

"Буферная зона на Харьковщине": в ISW раскрыли коварный план наступления Путина

08:27

Гороскоп Таро на июнь 2024: Ракам - радость, Львам - деньги, Девам - разочарованиеВидео

08:24

РФ ночью атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта: детали

08:00

Трамп не даст Путину водить его за нос в Украинемнение

07:42

Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США - WSJ

Реклама
07:10

Загадка для самых внимательных: надо найти число 56 среди 55 за 10 секунд

06:36

Наступление на Киев 2.0: есть ли повод для паники?мнение

05:43

Носки будут как новые: мужчина поделился лайфхаком, как отбелить старые носкиВидео

05:10

Почему нельзя говорить "нижня білизна": какую распространенную ошибку часто делают украинцыВидео

04:35

Когда начнутся переговоры о мире и причем тут Китай: эксперт дал ответ

03:15

Как зарядить iPhone без зарядки: мужчина показал гениальный метод с батарейкойВидео

02:35

"Будут очень болезненные удары": полковник анонсировал мощные "прилеты" в РФ

02:00

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

01:47

Загорелось 8000 кв. м, есть жертвы: подробности ракетной атаки в Одесской областиФотоВидео

01:30

Китай "нарывается на санкции": когда Пекин может пойти на уступки – мнение

00:02

Победа Украины не обезопасит НАТО: генерал заявил, что РФ будет угрозой на долгие годы

17 мая, пятница
23:10

На территории военной академии в Петербурге произошел загадочный взрыв: что случилось

22:58

В Туапсе остановился НПЗ после атаки беспилотников - Reuters

22:50

Хитро и гениально: зачем кладут губку для посуды в отсек стиралки и в барабанВидео

22:14

Будут ли после 18 мая раздавать повестки на улицах: в Минобороны дали ответ

22:11

РФ пытается ослабить ВСУ по всему фронту: Зеленский о наступлении на Харьковщине

21:20

Лишние мысли исчезнут сами: как заснуть за считанные минуты - простой способВидео

20:55

Из-под завалов достали тело 4-летней девочки: на Львовщине обвалилась стена домаФото

20:54

"Обнадеживающие новости": в Укрэнерго сказали, будут ли выключать завтра свет

20:46

Пономарев оценил, насколько сильно русские элиты верны Кремлю

Реклама
20:32

Как стерилизовать банки десятками и без пара: Клопотенко поделился секретомВидео

20:15

Россию ждут более зажигательные атаки украинских дроновмнение

20:11

"Плакала и глушила эмоции": Рамина рассказала о смерти друга-бойца на фронте

20:10

Мужчинам за границей будут предоставлять консульские услуги по-новому: что изменилось

20:03

Без мясорубки: невероятные рубленые котлеты вместо обычных - пальчики оближешьВидео

19:35

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

19:03

Будут ли выключать украинцам летом свет: гендиректор Yasno сказал, к чему готовиться

18:59

Крыс и мышей в саду больше не будет: чем нужно обработать участокВидео

18:59

"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

18:51

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять