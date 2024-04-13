В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

Красивая яркая клумба - украшение любого сада. Чтобы цветы радовали глаз и при этом не требовали особого ухода, стоит посадить неприхотливые многолетники. Их не нужно садить на рассаду, так как цветы можно легко вырастить прямым посевом в грунт в апреле или в мае.
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Итак, какие неприхотливые цветы посадить на клумбе? Это арабис, аубриэция, ясколка войлочная, алиссум скальный, гвоздика травянка. Они хорошо растут на малоплодородной песчаной почве и цветут в виде плотного цветочного ковра. Также они приживутся среди камней, песка, на альпийской горке или вдоль бордюра. Главное - чтобы место было максимально солнечным.
Арабис - красивый многолетник, который зацветает в мае и будет радовать глаз примерно месяц. Это растение цветет очень обильно и выглядит как белое, пушистое, яркое облако. Клумба с цветущим арабисом смотрится очень красиво и нарядно.
Аубриэция (Абриэта) - еще один многолетник, который также можно сразу высадить в открытый грунт. Зацветает немножко позже, чем арабис. Высаживать его можно не только на клумбе, но и вдоль дорожки. Аубриэция неприхотлива у уходе, не требует подкормок. Если растение сильно разрастается, его нужно немного подрезать.
Ясколка войлочная - неприхотливый, быстро растущий, ковровый многолетник. Его высота - от 15 до 30 см и диаметр - до 60 и более см. Ясколка выглядит как ковер серебристо-серого цвета. При этом растение имеет декоративную листву. Зацветает в начале лета.
Даже без ухода будет активно цвести каждый сезон. Полив требуется только особенно в засушливый период. Устойчива к болезням и хорошо переносит зиму.
Алиссум скальный - частый гость в различных рокариях и альпинариях. Это растение очень любят ландшафтные дизайнеры. Цветет алиссум насыщенным желтым цветом и имеет приятный аромат. Цветы пахнут медом и ванилью.
Вырастить алиссум очень легко прямым посевом в грунт. Место для посадки должно быть солнечное, а почва - песчаная.
В дикой природе алиссум растет на скалах, на горных склонах, вблизи горных рек, водоемов.
Гвоздика травянка. Это растение очень любят садоводы, так как благодаря ей можно украсить сады, парки, альпийские горки, придав участку необычный дизайн. Гвоздику травянку применяют и для оформления садовых дорожек - из них получается очень красивый естественный бордюр.
Сажать в открытый грунт семена можно в мае. Расцветка у гвоздики белая, а сердцевина - малиновая или темно-розовая. Кроме того, эти цветы имеют насыщенный пряный аромат и цветут культура с июня до последних чисел августа.
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