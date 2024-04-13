В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

Эти неприхотливые цветы невероятно красивые, цветут очень обильно и так, что не видно листвы.

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Цветы-многолетники - идеальный вариант для яркой и пышной клумбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Красивая яркая клумба - украшение любого сада. Чтобы цветы радовали глаз и при этом не требовали особого ухода, стоит посадить неприхотливые многолетники. Их не нужно садить на рассаду, так как цветы можно легко вырастить прямым посевом в грунт в апреле или в мае.

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Итак, какие неприхотливые цветы посадить на клумбе? Это арабис, аубриэция, ясколка войлочная, алиссум скальный, гвоздика травянка. Они хорошо растут на малоплодородной песчаной почве и цветут в виде плотного цветочного ковра. Также они приживутся среди камней, песка, на альпийской горке или вдоль бордюра. Главное - чтобы место было максимально солнечным.

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Арабис - красивый многолетник, который зацветает в мае и будет радовать глаз примерно месяц. Это растение цветет очень обильно и выглядит как белое, пушистое, яркое облако. Клумба с цветущим арабисом смотрится очень красиво и нарядно.

Арабис / Фото: pixabay.com

Аубриэция (Абриэта) - еще один многолетник, который также можно сразу высадить в открытый грунт. Зацветает немножко позже, чем арабис. Высаживать его можно не только на клумбе, но и вдоль дорожки. Аубриэция неприхотлива у уходе, не требует подкормок. Если растение сильно разрастается, его нужно немного подрезать.

Аубриэция (Абриэта) / Скриншот

Ясколка войлочная - неприхотливый, быстро растущий, ковровый многолетник. Его высота - от 15 до 30 см и диаметр - до 60 и более см. Ясколка выглядит как ковер серебристо-серого цвета. При этом растение имеет декоративную листву. Зацветает в начале лета.

Даже без ухода будет активно цвести каждый сезон. Полив требуется только особенно в засушливый период. Устойчива к болезням и хорошо переносит зиму.

Ясколка войлочная / Фото: sad.biz.ua

Алиссум скальный - частый гость в различных рокариях и альпинариях. Это растение очень любят ландшафтные дизайнеры. Цветет алиссум насыщенным желтым цветом и имеет приятный аромат. Цветы пахнут медом и ванилью.

Вырастить алиссум очень легко прямым посевом в грунт. Место для посадки должно быть солнечное, а почва - песчаная.

В дикой природе алиссум растет на скалах, на горных склонах, вблизи горных рек, водоемов.

Алиссум скальный / Скриншот

Гвоздика травянка. Это растение очень любят садоводы, так как благодаря ей можно украсить сады, парки, альпийские горки, придав участку необычный дизайн. Гвоздику травянку применяют и для оформления садовых дорожек - из них получается очень красивый естественный бордюр.

Сажать в открытый грунт семена можно в мае. Расцветка у гвоздики белая, а сердцевина - малиновая или темно-розовая. Кроме того, эти цветы имеют насыщенный пряный аромат и цветут культура с июня до последних чисел августа.

Гвоздика травянка / Скриншот

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