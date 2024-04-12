Нужно добавить лишь одну вещь: как навсегда защитить сад от слизней

Любительница садоводства раскрыла стратегию защиты от слизней за невероятно низкую цену, которая позволяет держать их подальше от своих любимых растений.

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Как защитить сад от слизней - топ-садовод назвала лучшие методы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Слизни - это частые гости во многих садах, иногда их присутствие может стать проблемой для растений. Однако, эксперт по садоводству назвала простые способы, которые помогут избавиться от слизней в саду, сообщает Express.

Эксперт по садоводству Эми, также известная в Интернете как "Садовник-самоучка", обратилась к социальным сетям, чтобы раскрыть свой садоводческий секрет отпугивания слизней в своем саду. Гуру садоводства разместила свой клип на TikTok вместе с подписью: "Мои пять оборонительных систем для защиты растений от слизней".

"Поставить в горшок, поднять на металлическую подставку, намазать вазелином подставку и ободок горшка, медные губки для чистки вокруг основания растения и, наконец, немного чесночного спрея! Пять защит! Надеюсь, что в почве уже не живет ни один из них, потому что я только что заманила их в ловушку навсегда", - сказала она. видео дня

В коротком видео Эми подробно рассказала о своем методе защиты растений от прожорливых слизней.

Смотрите видео о том, как защитить сад от слизней:

Поставив свое растение в горшок на металлическую подставку, энтузиастка садоводства из Великобритании щедро смазала вазелином по краям и на ножках подставки.Чтобы усилить защиту, она стратегически расположила вокруг основания растения медные губки для чистки.В качестве дополнительной меры, она опрыскала растение чесночным спреем.

"Лично я не думаю, что это сработает само по себе, там, где я живу, слишком много дождей. Но вместе с другими средствами защиты, кажется, это работает достаточно хорошо", - отмечает она.

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