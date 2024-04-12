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Чтобы была "лечебной": как выбрать качественную минеральную воду в магазине

Юрий Берендий
12 апреля 2024, 04:38
Минеральная вода является достаточно распространенным напитком. Главред выяснил, какая минеральная вода может быть лечебной и, как ее выбрать в магазине.
Чтобы была 'лечебной': как выбрать качественную минеральную воду в магазине
Действительно ли минеральная вода лечит - как выбрать качественную воду в магазине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вода - основа здоровья, но не вся вода одинаково полезна. Все дело в минерализации. Минерализация - это содержание растворенных веществ на литр. Если таких веществ меньше одного грамма на литр, то это обычная столовая вода - ее можно пить без ограничений. Если больше, это уже минеральная вода. О том, как отличить минеральную воду от столовой и, на что следует обратить внимание при выборе воды в магазине рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" химик Глеб Репич.

Как отличить минеральную воду от столовой

Химик Глеб Репич указывает на то, что прежде всего нужно обратить внимание на состав воды, который указан на этикетке. Чем больше количество соли на 1 литр воды - тем более минеральной является вода, отмечает он.

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Как проверить минеральность воды в домашних условиях

Химик отмечает, что существуют способы проверки качества минеральной воды в домашних условиях. Для этого нужно

По его словам этого возьмем нужно взять обычную бутылочную воду и минеральную.

"Обе подогреваем и выпариваем. Минеральная даже кипит активнее. И от нее на ложке остается толстый слой солей. То есть разница колоссальная", - указывает он.

Смотрите видео о том, как отличить столовую воду от минеральной:

Можно ли пить минеральную воду каждый день

Врач-терапевт Наталья Гордиенко отмечает, что именно из-за значительного количества солей минеральную воду нельзя употреблять на повседневной основе.

"Аптечная вода - это не для ежедневного питья. Это для выполнения рекомендации врача при особой ситуации", - указывает она.

Кроме того, видов минеральной воды чрезвычайно много.

"Она по составу бывает гидрокарбонатная, сульфатная, хлоридная или смешанная", - добавляет терапевт.

Как нужно пить минеральную воду

У каждого вида воды есть своя лечебная особенность. Например, гидрокарбонатная лечит повышенную кислотность, а хлоридная - пониженную.

"Если принимать воду по назначению врача за полчаса до еды, за 20 минут до еды, или через час после еды получается разный эффект", - отмечает Наталья Гордиенко.

В то же время неправильное питье воды грозит значительными последствиями для здоровья.

"Мы можем повысить кислотность до предязвенного состояния. Мы можем увеличить давление, если вода соленая. Потому что это настоящее лекарство. Хоть и в виде воды", - резюмирует она.

Кто такая Наталья Гордиенко

Гордиенко Наталья - терапевт, врач высшей категории. Работает по специальности более 33 лет. Окончила Киевский медицинский институт по специальности "Терапия".

Как минеральная вода влияет на организм

Журналисты программы "Территория обмана" выяснили, как лечебная минеральная вода может повлиять на организм человека.

В сюжете Алексея Душки отмечается, что лечебная вода, если пить ее постоянно и без ограничений - может повлиять на здоровье.

"Может возникнуть обострение любого хронического заболевания", - указывает гастроэнтеролог Вадим Шипулин.

Кроме того, не рекомендуется постоянно утолять жажду лечебной водой

"Человеку, который регулярно принимает лечебные минеральные воды, грозит, например, образование камней в почках. Неправильно подобранная минеральная вода - может навредить", - добавляет он.

Кто такой Вадим Шипулин

Шипулин Вадим - мастроэнтеролог, терапевт, Заслуженный врач Украины, имеет высшую категорию, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней НМУ им. Занимается лечением заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, поджелудочной железы.

Как выбрать минеральную воду

Алексей Душка вместе с экспертами выделили основные правила, которые стоит учесть при выборе воды в магазине.

1. Посмотрите внимательно на лицевую этикетку

"Вода бывает столовая, лечебно-столовая и лечебная. Так вот, вот эти два последних вида воды лечебно-столовую и лечебно лучше пить, только посоветовавшись с врачом", - указывает Алексей Душка.

2. Химический состав

"По химическому составу воды бывают разные, но есть три главных. Это гидрокарбонатные воды, которые снижают кислотность, хлоридные воды, которые повышают обмен веществ и сульфатные воды, которые стимулируют желудочно-кишечный тракт", - отмечает он.

3. Минеральная вода не помогает от похмелья

"Минеральная вода, какой бы она ни была, не помогает полностью от похмелья. А еще лучше воду сначала дегазировать перед питьем, чтобы она имела влияние на организм и не разрушала зубы", - резюмировал Алексей Душка.

Смотрите видео о том, как выбрать минеральную воду в магазине:

Кто такой Алексей Душка

Алексей Душка (31 августа 1984, Днепродзержинск, Украинская ССР, СССР) - украинский журналист, телеведущий, сообщает Википедия.

С июня 2012 года был автором, редактором и ведущим программы "Территория обмана" в которой потребительские исследования пересекаются с провокациями и экспериментами. За нее в 2012 году был номинирован на премию "Телетриумф".

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