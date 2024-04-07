УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тараканы исчезнут раз и навсегда: химик назвал самый эффективный метод

Юрий Берендий
7 апреля 2024, 15:53
Борьба с тараканами может быть сложной даже в самых чистых домах или квартирах. Главред выяснил, какой лучший способ избавиться от тараканов.
Тараканы исчезнут раз и навсегда: химик назвал самый эффективный метод
Как быстро избавиться от тараканов - самое эффективное средство от насекомых / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Тараканы способны выжить в любой квартире, даже с евроремонтом. Более того, им для жизни нужны только крохи пищи. Важно избавиться от них вовремя, поскольку они могут переносить заболевания, такие как дизентерия. О том, как быстро избавиться от тараканов и, какой метод является лучшим рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" химик Глеб Репич.

Метод 1 - мороз

По словам Глеба Репича, этот метод использовался когда-то, когда не было вообще никаких средств.

"Просто дом не топили несколько дней, тараканы исчезали. Они могут жить только при температуре выше, чем 5 градусов по Цельсию. Но использовать этот метод сейчас я не советую", - отметил химик.

Метод 2 - борная кислота

Популярный блогер отмечает, что это очень эффективное средство, ведь когда таракан его съедает, ему становится плохо и он со временем умрет.

"Потому что таракан проползет по борной кислоте, у него она останется на лапках, а потом, когда он будет чиститься от нее, он ее немного съест, ему станет плохо", - отмечает эксперт

Кроме того, он советует смешать борную кислоту с сырым или отварным желтком.

Наносить борную кислоту рекомендуется в тех местах, где тараканы активно ползают, чтобы им далеко бежать не пришлось.

Смотрите видео о том, как быстро избавиться от тараканов:

Метод 3 - порошок

Глеб Репич отмечает, что порошок это уже синтетическая химия. По его словам, обычно в порошке используют достаточно мощные нервно-пералитические вещества.

"Когда тараканчик пробежит по этому порошку, то есть, мы его рассыпаем в тех местах, где они бегают. Он пробегает, и этого контакта уже достаточно, чтобы ему стало плохо. Выключается вся нервная система, и он погибает", - указывает он.

Для человека такой метод также является достаточно опасным, ведь если случайно кто-то это съест, можно пострадать.

Метод 4 - гели и ловушки

Химик отмечает, что ловушка, по сути, это и есть тот же гель, только нанесенный в середине специальной коробочки.

"Это какая-то съедобная смесь с очень-очень, обычно, классным запахом. Там шоколад или бананчик, чтобы таракан точно съел. Ну и туда добавляют, конечно, инсектициды. Вещества, которые будут их убивать. Инсектициды могут быть достаточно разными. От нервно-паралитических до тех, которые вызывают расстройство пищеварения", - рассказывает Глеб Репич.

Метод 5 - аэрозоли

Аэрозоль - это самый эффективный способ доставки ядовитых для тараканов веществ к местам их обитания.

"Это тоже нервно-паралитическое вещество, которое находится в баллончике, то есть оно там растворено под давлением. И когда мы нажимаем, у нас выделяется аэрозоль, и эти мелкие частицы аэрозоля проникают во все труднодоступные места и попадают на наших тараканов. И это для них является реально летальным", - отмечает эксперт.

По его словам, они достаточно безопасны, потому что в них используется дихлофос

"Даже если оно называется дихлофос, это не советский дихлофос, используются новейшие вещества нервно-пралитические, называются пиретироиды. Это аналоги растительных веществ", - резюмирует химик Глеб Репич.

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Как избавиться от тараканов народными методами

На практике народные методы борьбы с тараканами могут быть эффективными, но их эффективность может зависеть от степени инфестации и условий в доме. Вот некоторые популярные народные методы:

Сода с сахаром: смесь соды и сахара привлекает тараканов. Смешайте соду с сахаром в равных частях и рассыпьте по местам, где могут находиться тараканы. После употребления соды тараканы будут вынуждены пить воду, что повлечет их гибель.

Мукаи сахар: эта смесь привлекает тараканов, которые поедают ее. Смешайте равные части муки и сахара и рассыпьте эту смесь по местам, где часто появляются тараканы. Сахар привлекает насекомых, а мука убивает их, вызывая голод.

Мятноемасло: тараканы не любят запах мяты, поэтому можно распылить масло мяты в местах их обитания.

Белый уксус: уксус может быть использован для уборки и дезинфекции поверхностей, что привлекает тараканов. Также его можно распылить в бутылках на местах их наибольшей активности.

Смесь муки и сахара с гипсом: эта смесь также может быть привлекательной для тараканов. Они поедают ее, но гипс затвердевает в их кишечниках, что приводит к их гибели.

Лук и чеснок: разложите лук и чеснок по кухне или других зондах, где обычно бывают тараканы. Их запах может отпугнуть насекомых.

Эффективность этих методов может быть разной. Некоторые могут помочь уничтожить часть тараканов, но не решить проблему полностью. Кроме того, важно применять эти методы вместе с другими мерами по борьбе с тараканами, такими как поддержание чистоты и содержание дома в хорошем состоянии.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

насекомые тараканы
Реклама

Главное за день

Взорвали семь самолетов РФ и подстанцию: детали удара ГУР по аэродрому в Ейске

Взорвали семь самолетов РФ и подстанцию: детали удара ГУР по аэродрому в Ейске

17:08 Мир
Заморозка $300 млрд режима Путина: у Зеленского сказали, дадут ли их на оружие ВСУ

Заморозка $300 млрд режима Путина: у Зеленского сказали, дадут ли их на оружие ВСУ

16:54 Политика
Ответка за удары по Харькову: Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР

Ответка за удары по Харькову: Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР

16:15 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на завтра 8 апреля: Овнам - скучный день, Козерогам - приятный разговор 5779

Гороскоп на завтра 8 апреля: Овнам - скучный день, Козерогам - приятный разговор

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности 5444

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет 5232

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет трусить 5182

В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

Последние новости

17:28

Нежность зашкаливает: мама Верки Сердючки снялась с беременной дочерью

17:08

Взорвали семь самолетов РФ и подстанцию: детали удара ГУР по аэродрому в Ейске

17:02

Зачем нужно поливать смородину кипятком - инструкция от опытного садоводаВидео

16:54

Заморозка $300 млрд режима Путина: у Зеленского сказали, дадут ли их на оружие ВСУ

16:53

Что поставить в свободный угол комнаты: 5 лучших идей, которые помогут создать уют

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
16:15

Ответка за удары по Харькову: Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР

16:14

Боксер Узелков перенес сложную операцию на сердце - первые подробности

15:58

Крымский мост "упадет": Буданов сделал заявление и анонсировал "сюрпризы"

15:53

Тараканы исчезнут раз и навсегда: химик назвал самый эффективный методВидео

Реклама
15:24

"Осталось убедить РФ": Буданов поддержал предложение Папы Римского, но назвал нюанс

15:19

На законодательном уровне: почему Киндеры запрещены в США

15:10

Где могут разместить французские войска в Украине: СМИ назвали направления

14:32

Звезда сборной Украины и "Арсенала" заявил, что готов идти на фронт

14:27

Как освежить диван от грязи за считанные минуты: впечатляющий трюк с водкойВидео

14:21

Загадка для людей с острым зрением: нужно найти мышь за 8 секунд

14:18

"Другого выхода у Украины нет": Загородний объяснил, какие шаги приблизят нас к победе

14:16

Потап дал неожиданное объяснение обилию "зашкваров" с его участием

14:00

Пенсии в Украине пересчитают задним числом: кому ожидать прибавки

13:30

Фатальная ошибка: почему нельзя выливать кофе в раковину

13:17

"Пойдут" на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

Реклама
13:11

Чем бюджетно закрыть окна от солнца: как уберечь жилье от жары

12:38

Скандальная молодуха путиниста Петросяна впервые показала их дочь

12:33

Северная Корея использует войну в Украине для испытания своих ракет - Bloomberg

12:27

Ударили по центральной части города: РФ атаковала Харьков КАБами, есть пострадавшие

12:11

Задействовали десятки единиц техники: в ВСУ назвали основную цель наступления РФ

11:59

"Методика тараканов": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на фронте

11:18

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

11:05

Джоли обвинила Питта в насилии над ней и их детьми

10:28

Мог быть приказ: российские самолеты нанесли удар по своей пехоте - офицер ВСУ

10:21

Супруга Козловского рассказала о родах и выложила фото с малышом

09:38

Принимают сложные решения: в ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами

09:33

Мобилизация в Украине: кому нужно прийти в военкомат без повестки в апреле

09:23

Гороскоп на завтра 8 апреля: Овнам - скучный день, Козерогам - приятный разговор

08:54

Какой смысл бить по НПЗ в Россиимнение

08:47

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько удалось сбить

08:44

РФ постоянно использует химическое оружие против ВСУ - The Telegraph

07:50

В Харькове дрон оккупантов влетел в дом - мэр города Терехов

07:25

Заметить собаку среди овец за 3 секунды сможет только самый внимательный: сложная загадка

07:04

Церковный праздник 8 апреля: что запрещено делать в день святого Руфа

06:48

Украинцы не хотят видеть колонизатора Булгаковамнение

Реклама
05:30

В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

04:26

Навсегда забудете о сахаре: чем можно заменить вредный подсластитель

03:15

Хитрый секрет богатого урожая: когда сажать помидоры в открытый грунтВидео

02:42

Женщина показала, что категорически нельзя делать во время чистки туалетаВидео

01:54

Болит в груди: у Заворотнюк плохие новости

01:40

Катя Кузнецова показала нежные фото со своим любимым

01:34

Головоломка для настоящих мастеров: нужно найти штангу за 11 секунд

06 апреля, суббота
23:17

Прогремела серия взрывов: россияне жестоко обстреляли Одессу и Донецкую область

22:59

Помощь от США и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал жесткую правду о помощи

22:19

"Нам не будет хватать": Зеленский - о дефиците снарядов для ПВОВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять