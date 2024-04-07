Тараканы исчезнут раз и навсегда: химик назвал самый эффективный метод

Борьба с тараканами может быть сложной даже в самых чистых домах или квартирах. Главред выяснил, какой лучший способ избавиться от тараканов.

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Как быстро избавиться от тараканов - самое эффективное средство от насекомых / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Тараканы способны выжить в любой квартире, даже с евроремонтом. Более того, им для жизни нужны только крохи пищи. Важно избавиться от них вовремя, поскольку они могут переносить заболевания, такие как дизентерия. О том, как быстро избавиться от тараканов и, какой метод является лучшим рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" химик Глеб Репич.

Метод 1 - мороз

По словам Глеба Репича, этот метод использовался когда-то, когда не было вообще никаких средств.

"Просто дом не топили несколько дней, тараканы исчезали. Они могут жить только при температуре выше, чем 5 градусов по Цельсию. Но использовать этот метод сейчас я не советую", - отметил химик.

Метод 2 - борная кислота

Популярный блогер отмечает, что это очень эффективное средство, ведь когда таракан его съедает, ему становится плохо и он со временем умрет.

"Потому что таракан проползет по борной кислоте, у него она останется на лапках, а потом, когда он будет чиститься от нее, он ее немного съест, ему станет плохо", - отмечает эксперт

Кроме того, он советует смешать борную кислоту с сырым или отварным желтком.

Наносить борную кислоту рекомендуется в тех местах, где тараканы активно ползают, чтобы им далеко бежать не пришлось.

Смотрите видео о том, как быстро избавиться от тараканов:

Метод 3 - порошок

Глеб Репич отмечает, что порошок это уже синтетическая химия. По его словам, обычно в порошке используют достаточно мощные нервно-пералитические вещества.

"Когда тараканчик пробежит по этому порошку, то есть, мы его рассыпаем в тех местах, где они бегают. Он пробегает, и этого контакта уже достаточно, чтобы ему стало плохо. Выключается вся нервная система, и он погибает", - указывает он.

Для человека такой метод также является достаточно опасным, ведь если случайно кто-то это съест, можно пострадать.

Метод 4 - гели и ловушки

Химик отмечает, что ловушка, по сути, это и есть тот же гель, только нанесенный в середине специальной коробочки.

"Это какая-то съедобная смесь с очень-очень, обычно, классным запахом. Там шоколад или бананчик, чтобы таракан точно съел. Ну и туда добавляют, конечно, инсектициды. Вещества, которые будут их убивать. Инсектициды могут быть достаточно разными. От нервно-паралитических до тех, которые вызывают расстройство пищеварения", - рассказывает Глеб Репич.

Метод 5 - аэрозоли

Аэрозоль - это самый эффективный способ доставки ядовитых для тараканов веществ к местам их обитания.

"Это тоже нервно-паралитическое вещество, которое находится в баллончике, то есть оно там растворено под давлением. И когда мы нажимаем, у нас выделяется аэрозоль, и эти мелкие частицы аэрозоля проникают во все труднодоступные места и попадают на наших тараканов. И это для них является реально летальным", - отмечает эксперт.

По его словам, они достаточно безопасны, потому что в них используется дихлофос

"Даже если оно называется дихлофос, это не советский дихлофос, используются новейшие вещества нервно-пралитические, называются пиретироиды. Это аналоги растительных веществ", - резюмирует химик Глеб Репич.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Как избавиться от тараканов народными методами

На практике народные методы борьбы с тараканами могут быть эффективными, но их эффективность может зависеть от степени инфестации и условий в доме. Вот некоторые популярные народные методы:

Сода с сахаром: смесь соды и сахара привлекает тараканов. Смешайте соду с сахаром в равных частях и рассыпьте по местам, где могут находиться тараканы. После употребления соды тараканы будут вынуждены пить воду, что повлечет их гибель.

Мукаи сахар: эта смесь привлекает тараканов, которые поедают ее. Смешайте равные части муки и сахара и рассыпьте эту смесь по местам, где часто появляются тараканы. Сахар привлекает насекомых, а мука убивает их, вызывая голод.

Мятноемасло: тараканы не любят запах мяты, поэтому можно распылить масло мяты в местах их обитания.

Белый уксус: уксус может быть использован для уборки и дезинфекции поверхностей, что привлекает тараканов. Также его можно распылить в бутылках на местах их наибольшей активности.

Смесь муки и сахара с гипсом: эта смесь также может быть привлекательной для тараканов. Они поедают ее, но гипс затвердевает в их кишечниках, что приводит к их гибели.

Лук и чеснок: разложите лук и чеснок по кухне или других зондах, где обычно бывают тараканы. Их запах может отпугнуть насекомых.

Эффективность этих методов может быть разной. Некоторые могут помочь уничтожить часть тараканов, но не решить проблему полностью. Кроме того, важно применять эти методы вместе с другими мерами по борьбе с тараканами, такими как поддержание чистоты и содержание дома в хорошем состоянии.

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