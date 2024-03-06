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Ну убьют, так отпугнут: 2 вещи, которые ненавидят тараканы

Сергей Кущ
6 марта 2024, 09:39
Используйте простые, но мощные ингредиенты, чтобы создать эффективные приманки.
Как избавиться от тараканов
Как избавиться от тараканов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Если вы столкнулись с непрошенными гостями в виде тараканов, не отчаивайтесь - существуют простые и эффективные методы борьбы с насекомыми.

Два из них - очень простые, но работают прекрасно, пишет wikiHow.

Как сделать приманку для тараканов?

Используйте простые, но мощные ингредиенты, чтобы создать эффективные приманки. Смешайте борную кислоту с мукой и сахаром, создавая смертоносное сочетание.

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Мука и сахар привлекут тараканов, а борная кислота их уничтожит. Разместите смесь в местах, где чаще всего появляются тараканы, таких как за шкафчиками, под плитой и за холодильником.

Что такое wikiHow?

wikiHow — это место, где объединяются тщательные исследования и знания специалистов, говорится на сайте.

С 2005 года сайт wikiHow помог миллиардам людей научиться решать большие и маленькие проблемы.

"Мы работаем с профессиональными специалистами, командой опытных исследователей и сообществом энтузиастов, чтобы создавать самые надежные, полные и понятные инструкции в интернете. 90 000 статей, подтвержденных данными исследований, 500 специалистов приняли участие в создании 30 000 статей", - сказано на сайте.

Ожидайте результатов после 2-3 циклов использования приманок. После около 2-х недель тараканов будет все меньше и меньше. Продолжайте применять борную кислоту, пока они полностью не исчезнут.

Важно! Борная кислота, хоть и не слишком ядовита для людей и животных, предназначена только для наружного применения. Располагайте ее в местах, недоступных детям и животным. Во влажных помещениях, используйте подложку из фольги или бумаги, чтобы избежать склеивания смеси.

Что ненавидят тараканы?

Примените простой мыльный раствор, чтобы избавиться от взрослых тараканов. Создайте слабый раствор из туалетного мыла и воды и распылите его на возле мест, где скапливаются тараканы, а лучше - прямо на них.

Это действенный метод, который закрывает дыхательные поры насекомых, лишая их возможности дышать.

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