Ну убьют, так отпугнут: 2 вещи, которые ненавидят тараканы

Если вы столкнулись с непрошенными гостями в виде тараканов, не отчаивайтесь - существуют простые и эффективные методы борьбы с насекомыми.
Два из них - очень простые, но работают прекрасно, пишет wikiHow.
Как сделать приманку для тараканов?
Используйте простые, но мощные ингредиенты, чтобы создать эффективные приманки. Смешайте борную кислоту с мукой и сахаром, создавая смертоносное сочетание.
Мука и сахар привлекут тараканов, а борная кислота их уничтожит. Разместите смесь в местах, где чаще всего появляются тараканы, таких как за шкафчиками, под плитой и за холодильником.
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Ожидайте результатов после 2-3 циклов использования приманок. После около 2-х недель тараканов будет все меньше и меньше. Продолжайте применять борную кислоту, пока они полностью не исчезнут.
Важно! Борная кислота, хоть и не слишком ядовита для людей и животных, предназначена только для наружного применения. Располагайте ее в местах, недоступных детям и животным. Во влажных помещениях, используйте подложку из фольги или бумаги, чтобы избежать склеивания смеси.
Что ненавидят тараканы?
Примените простой мыльный раствор, чтобы избавиться от взрослых тараканов. Создайте слабый раствор из туалетного мыла и воды и распылите его на возле мест, где скапливаются тараканы, а лучше - прямо на них.
Это действенный метод, который закрывает дыхательные поры насекомых, лишая их возможности дышать.
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