Как избавиться от тараканов при помощи сахара: с чем его нужно перемешать

Для создания эффективного средства против тараканов вам потребуется всего два компонента.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-tarakanov-pri-pomoshchi-sahara-s-chem-ego-nuzhno-peremeshat-10543028.html Ссылка скопирована

Как избавиться от тараканов при помощи сахара / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Ваш дом атакуют тараканы, и вам нужно найти безопасное и эффективное средство? Забудьте о токсичных приманках, поскольку есть дешевое и почти безопасное средство, которое прекрасно уничтожает насекомых.

Кстати, ранее мы рассказывали, что делать, если на кухне завелись тараканы. Кухня - любимое место насекомых, где они очень быстро размножаются.

Что любят тараканы?

Эти противные насекомые обожают влажные помещения и активно передвигаются в поисках еды, особенно ночью. Кухня становится их приютом, поэтому поддерживать гигиеничность в этом помещении - первый шаг к победе.

видео дня

Средство от тараканов - сахар+сода

Для создания эффективного средства против тараканов вам потребуется всего два компонента: сахар и сода. Просто смешайте их в равных частях и разлейте по мискам. Разместите миски в местах, подверженных нашествию тараканов.

Сахар действует как приманка, привлекая тараканов, в то время как бикарбонат натрия токсичен для них. Разложите смесь в зараженных местах, таких как мусоропроводы, стоки, щели и трещины по всему дому.

Это естественное средство позволит вам бороться с тараканами, сохраняя безопасность в доме. Процесс не требует использования токсичных инсектицидов, при этом оставаясь простым и эффективным.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.