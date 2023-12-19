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И лапки в доме не будет: чего боятся тараканы больше всего

Сергей Кущ
19 декабря 2023, 02:02
Следуя этим простым советам, вы сможете сделать свой дом менее привлекательным для тараканов.
Чего боятся тараканы
Чего боятся тараканы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Тараканы – нежеланные гости, вызывающие беспокойство у многих. Узнайте откуда они берутся в чистой квартире, что они терпеть не могут, и как защитить свое жилище от непрошенных посетителей.

Откуда берутся тараканы в чистой квартире?

Путешественники на человеческой обуви: Тараканы могут попасть в дом через обувь или сумки, особенно если вы посещали общественные места.

За счет соседей: В мноквартирных домах тараканы могут мигрировать из одной квартиры в другую через вентиляционные системы или дыры в стенах.

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Привозимы с продуктами: Тараканы могут проникнуть в ваш дом с продуктами, которые вы покупаете, особенно если упаковка была повреждена.

Что терпеть не могут тараканы?

Лимонная кислота: Тараканы не переносят запах лимонной кислоты. Вымойте полы с использованием средства, добавив несколько капель лимонного сока.

Мелисса и мятa: Помещение свежих веточек мелиссы или мяты в места, где обычно появляются тараканы, может отпугивать их.

Белый уксус: Смешайте белый уксус с водой и протрите поверхности в квартире. Запах уксуса может быть неприемлемым для тараканов.

Как сделать так, чтобы тараканы не приходили?

Поддерживайте чистоту: Тараканы привлекаются к пищевым остаткам и отходам. Регулярно убирайте за собой и поддерживайте чистоту в кухне.

Закрывайте продукты: Храните продукты в герметичных контейнерах, чтобы тараканы не имели доступа к еде.

Регулярные проверки: Регулярно осматривайте места, где могут скрываться тараканы, и принимайте меры предосторожности.

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