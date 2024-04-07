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Фатальная ошибка: почему нельзя выливать кофе в раковину

Сергей Кущ
7 апреля 2024, 13:30
Если вы не хотите проблем, то важно знать, куда выбрасывать остатки кофе.
Почему нельзя выливать кофе в раковину
Почему нельзя выливать кофе в раковину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Порой мы машинально смываем остатки кофе в раковину или даже в унитаз, думая, что это безопасно. Однако, такая привычка может нанести серьезный вред вашей сантехнике.

Почему же нельзя сливать кофе в раковину или унитаз и куда лучше выбрасывать остатки кофе?

Во-первых, кофейная гуща может застопорить водопроводные трубы, создавая заторы и препятствуя нормальному стоку воды. Это может привести к серьезным проблемам с водоснабжением в доме и даже к потенциальным повреждениям системы канализации, говорят сантехники их Master expert.

Как выбрать чашку для кофе?

Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его достоинства и сохраняла нужную температуру.

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Во-вторых, кофейные осадки, попадая в раковину или унитаз, могут оседать на стенах и дне сантехнических приборов, образуя налет и пятна.

Это не только портит внешний вид, но и может вызвать неприятные запахи и облегчить размножение бактерий и грибков.

Куда выбрасывать остатки кофе?

Один из самых безопасных и экологичных способов - это выливать остатки кофе в удобные для этого биоразлагаемые контейнеры или компостеры. Если у вас их нет, то вы можете собирать остатки кофе в банку, подождать пока они высохнуть, а потом просто выбросьте в мусорку.

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