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Для чего на самом деле нужно тайное отверстие на пачке с кофе: это знают единицы

Юрий Берендий
12 февраля 2024, 03:46
Главред выяснил, для чего на самом деле производители делают на пачке с кофе маленькое отверстие и какую важную функцию оно выполняет.
Для чего на самом деле нужно тайное отверстие на пачке с кофе: это знают единицы
Зачем делают отверстие на упаковке с кофе - как выбрать кофе / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Покупая кофе, вы часто видите маленькие отверстия на пачке, под которыми находится маленький круглый предмет, который твердый на ощупь. Но часто большинство из нас не обращает внимания на эту деталь и зря. Что это такое и какую функцию выполняет?

Для чего нужно маленькое отверстие на пачке с кофе

Некоторые люди используют это маленькое отверстие в пачке с кофе для того, чтобы оценить аромат кофейных зерен, однако специалист по еде Абигейл Тиль в своем видео в YouTube указывает, что это не совсем так.

"Клапан в пачке кофе нужен для того, чтобы предотвратить взрыв кофе. А все потому, что когда мы упаковали кофе, со временем давление внутри упаковки становится все выше и выше", - указывает она.

Ученый отмечает, что давление внутри пачки с кофе может нарастать в результате обжарки кофе, ведь на этом этапе производства образуется много углекислого газа.

"Часть этого газа временно закрепляется на кофейном зерне, или же попадает внутрь кофейного зерна и не может сразу выйти наружу. Этот углекислый газ высвобождается достаточно медленно в течение дней и даже недель. В первые 24 часа после обжарки высвобождается примерно половина газа", - рассказывает Абигейл Тиль.

Поэтому этот клапан предназначен для того, чтобы предотвратить рост давления со временем. Однако, по ее словам это приводит ко второй проблеме: "если у нас есть клапан, который постоянно позволяет газу выходить из кофе, мы также теряем вкус и аромат кофе".

Она отмечает, что важно, чтобы через это отверстие внутрь пачки с кофе не попадал кислород.

"Это потому, что кислород почти всегда вреден для продуктов питания. Вы всегда хотите хорошо запечатать пищу, чтобы кислород не попадал внутрь", - добавляет ученая.

Смотрите видео о том, зачем делают отверстие на упаковке с кофе:

Именно поэтому, клапан, который находится в пачке с кофе является важным для того, чтобы он мог выпускать углекислый газ из кофе, но так, чтобы кофе не потерял все те вкусы и ароматы, которые важны для кофе.

"Поэтому клапан, который мы видим сегодня на упаковках кофе, на самом деле довольно гениальный. Он позволяет движение газа только в одном направлении, то есть позволяет газу выходить из кофейной упаковки в окружающую среду только в одном направлении. И все это базируется на простом понятии давления", - указывает Абигейл Тиль.

Как выбрать качественный кофе - общие рекомендации

При выборе качественного кофе в магазине следует обращать внимание на такие важные аспекты:

  • Меланизация зерен: если кофе имеет признаки меланизации (темного налета на зернах), это может свидетельствовать о превышении сроков хранения или ненадлежащих условиях хранения.
  • Упаковка: проверьте, целостна ли упаковка кофе и нет ли на ней повреждений. Кофе должен быть уплотненно упакован для сохранения свежести.
  • Дата выпуска: выберите кофе с ближайшей к текущей датой выпуска. Свежий кофе имеет лучший вкус.
  • Аромат: если возможно, помашите пачкой кофе и попробуйте уловить его аромат. Свежий кофе имеет приятный, насыщенный аромат.
  • Марка и сорт: выберите кофе от известных производителей или зарекомендовавших себя брендов. Ознакомьтесь с различными сортами кофе и их особенностями, чтобы выбрать тот, который вам подходит.
  • Крепость обжарки: если вы любите кофе с различными оттенками вкуса, обратите внимание на крепость обжарки. Легче обжаренные кофе имеют светлый вкус, тогда как глубоко обжаренные имеют более насыщенный и горький вкус.

Обратитесь также к продавцу или бариста за рекомендациями по выбору кофе, они смогут помочь вам сделать правильный выбор в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями и потребностями.

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