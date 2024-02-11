УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему копилки в виде свиньи: выбор на нее пал не случайно

Сергей Кущ
11 февраля 2024, 18:00
Вы когда-нибудь задумывались, почему мы кладем деньги в копилку в виде свиньи?
Почему копилки в виде свиньи
Почему копилки в виде свиньи / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Многие хранят свои драгоценные монеты в копилке, но не многие знают, почему она имеет форму сельскохозяйственного животного.

Пользователь TikTok FactBuddy21 в своем видео под названием "Почему мы кладем деньги в копилки" рассказал, что причина кроется в истории.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему мы кладем деньги в копилку в виде свиньи? В смысле, какое отношение свиньи имеют к деньгам?", - поинтересовался автор у своих подписчиков.

видео дня

Затем он объяснил, что в XV веке люди хранили свои деньги в горшках, сделанных из глины, называемой "свиньей", отсюда и название "свиные горшки".

Почему копилки в виде свиньи
Почему копилки в виде свиньи / Фото: скриншот с видео

Со временем эти горшки превратились в денежные ящики в форме свиньи с прорезями, достаточно большими для монет.

"Очень скоро гончары в шутку стали делать эти горшки похожими на настоящих свиней. Ну а остальное уже история", - поделился историчным фактом блогер.

Смотрите видео о том, почему копилки в виде свиньи:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости деньги
Реклама

Главное за день

Поощрение России к агрессии против НАТО: в Альянсе ответили на заявление Трампа

Поощрение России к агрессии против НАТО: в Альянсе ответили на заявление Трампа

18:32 Мир
Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте: что известно

Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте: что известно

17:05 Украина
"У нас есть равенство с РФ по дронам-камикадзе": глава Минцифры высказался о БПЛА

"У нас есть равенство с РФ по дронам-камикадзе": глава Минцифры высказался о БПЛА

16:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:33

Орбан предлагает превратить Украину в "буферную зону"

18:32

Поощрение России к агрессии против НАТО: в Альянсе ответили на заявление Трампа

18:13

Госпожа на кухне: какие продукты всегда должны быть дома - простые ответы

18:00

Почему копилки в виде свиньи: выбор на нее пал не случайноВидео

17:45

Единственная дочь Кузьмы Скрябин раскрыла подробности смерти матери артиста

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
17:41

Вот, что будет если поставить теплый суп в холодильник: неожиданный ответ

17:05

Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте: что известно

17:02

Никакой горечи: как приготовить лук, чтобы он был сладким и нежным

16:49

"Дам только один комментарий": блогерка Шаманская заподозрила певицу Тринчер в плагиате

Реклама
16:08

Это остановит врага: полковник ВСУ оценил продвижение РФ на важном направлении

16:06

"У нас есть равенство с РФ по дронам-камикадзе": глава Минцифры высказался о БПЛА

15:58

Женщина призналась мужу в измене: его реакция вызвала у нее ступор

15:52

ГПСУ порвала российский флаг во время штурма оккупантов: эпичные кадрыВидео

15:25

Для чего в супер клей добавляют соду: способ, о котором знает далеко не каждый

15:17

Самая главная цель для врага: в ВСУ оценили угрозу наступления на Харьков

15:15

Лилия Ребрик на последних сроках беременности снялась в дерзком луке

15:01

У Путина выдали новое циничное заявление о переговорах с Украиной

14:51

Наев узнал о своем увольнении из СМИ: генерал сделал заявление

14:42

Удары по Крыму и "мосту Путина": в ВСУ раскрыли решительные планы

14:01

Любовный гороскоп с 12 по 18 февраля: что ждет каждый знак в День святого Валентина

Реклама
13:58

"Будет сложно": Романенко раскрыл успехи и неудачи Сырского на фронте

13:52

Маск снова оскандалился поддержкой оккупантов: настаивает, что Крым - "российский"

13:50

Церковный праздник 12 февраля: почему в этот день нужно мириться

13:48

Путин может напасть на 4 страны: глава Мюнхенской конференции раскрыл планы РФ

13:14

Боец ВСУ о мобилизации: "Люди не понимают, насколько драматична ситуация"

12:58

"Шахеды" массово запустили с двух направлений: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

12:54

Трамп обратился к Сенату и разразился "условием" о помощи Украине

12:40

Только гений найдет лицо в тарелке за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

12:15

Похудел до костей: история мариупольского защитника, пережившего "концлагеря" в РФ

12:13

Не alyona alyona & Jerry Heil: Кондратюк назвал своего любимчика Нацотбора-2024Видео

12:04

В ВСУ назвали сценарий, при котором войска РФ могут окружить Авдеевку

11:59

"Ситуация напряженная": генерал назвал территории, куда оккупанты бросили все силы

11:48

Такой же, как в Макдональдсе: готовим легендарный сладкий пирог с вишней

11:22

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: кому повезет с деньгами

11:12

Юный сын Андрея Шевченко решил принять украинское гражданство - СМИ

11:10

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Козерогам - ненужные расходы, Рыбам - конфликты

10:53

Российский политтехнолог раскрыл сценарий падения режима Путина

10:44

Замена Сырскому и три назначения: Зеленский провел масштабные кадровые перестановки

10:36

Китайский гороскоп на 12 февраля: Коню - новое начало, Обезьяне - большой проект

10:31

Ближе к "выборам Путина" в России набирают обороты протесты: в США раскрыли детали

Реклама
10:10

"Это очень острые месяцы": что может произойти в Украине этой весной - важный прогнозВидео

09:59

Оккупанты используют Starlink во время боевых действий в Украине: в ГУР подтвердили

09:31

Угрожал поощрять агрессию РФ против НАТО: Трамп сделал скандальное заявление

09:10

Завтрак за 10 минут, как в ресторане: рецепт вкуснейшего блюдаВидео

09:02

Гороскоп на завтра 12 февраля 2024: Раков достанут сплетни, Тельцам - перемены на работе

08:58

Что должен делать новый главком?мнение

08:57

Украина может остаться без ракет для ПВО: в ISW раскрыли критическую нехватку

08:32

Войска РФ атаковали Украину с воздуха: ВСУ отражали удары в 9 областях, детали

07:55

"Поля усеяны техникой и телами": командир раскрыл риск захвата Авдеевки оккупантами

07:05

Загадка на скорость: только единицы найдут неправильную букву за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять