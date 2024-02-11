Почему копилки в виде свиньи: выбор на нее пал не случайно

Многие хранят свои драгоценные монеты в копилке, но не многие знают, почему она имеет форму сельскохозяйственного животного.
Пользователь TikTok FactBuddy21 в своем видео под названием "Почему мы кладем деньги в копилки" рассказал, что причина кроется в истории.
"Вы когда-нибудь задумывались, почему мы кладем деньги в копилку в виде свиньи? В смысле, какое отношение свиньи имеют к деньгам?", - поинтересовался автор у своих подписчиков.
Затем он объяснил, что в XV веке люди хранили свои деньги в горшках, сделанных из глины, называемой "свиньей", отсюда и название "свиные горшки".
Со временем эти горшки превратились в денежные ящики в форме свиньи с прорезями, достаточно большими для монет.
"Очень скоро гончары в шутку стали делать эти горшки похожими на настоящих свиней. Ну а остальное уже история", - поделился историчным фактом блогер.
Смотрите видео о том, почему копилки в виде свиньи:
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