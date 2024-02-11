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Для чего в супер клей добавляют соду: способ, о котором знает далеко не каждый

Андрей Ганчук
11 февраля 2024, 15:25
Вы узнаете, зачем в супер клей добавляют соду, когда попробуете метод на практике и поймете, насколько хорошо это влияет на склеивание материалов.
Клей и сода
Что будет, если в супер клей добавить соду, и склеить так пластмассу / Скриншот YouTube

Многим хорошо известно, что суперклей – один из лучших помощников по хозяйству, когда нужно скрепить некоторые небольшие пластмассовые вещи в быту. Всегда хочется сделать так, чтобы клей действовал намного лучше, поэтому возникает вопрос, как приклеить пластик к пластику намертво. Мы расскажем о простом способе, которые должен помочь.

Как использовать супер клей с содой

Часто, когда мы используем суперклей, нет уверенности в том, что, например, ручка от шкафа или какие-то мелкие пластмассовые вещи, быстро не отломаются. Одни стараются подольше держать деталь при склеивании, другие держат 20 секунд и пытаются силой давить, чтобы проверить, ломается ли склеенный участок в случае применения силы.

видео дня

Чаще всего, ломается. Поэтому лучше всего сделать самостоятельно дополнительное скрепление. И именно для этого понадобится сода.

Чтобы добиться плотной приклейки, сначала делаем все по стандарту: выдавливаем суперклей на оба участка, которые будут склеиваться, и держим где-то 20 секунд.

Берем и там, где стыки, обрабатываем еще раз слоем суперклея и посыпаем содой. Соду можно насыпать щепотку. Как только все скрепится, нужно сухой салфеткой вытереть лишнюю соду.

В результате у вас получится хорошее крепление, которое не должно отрываться при применении силы.

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