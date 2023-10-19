Чем отмыть скотч от пластиковых окон: легкий способ, который быстро сработает

Если вы не знаете, как быстро удалить скотч от стекла, возьмите антижир с пульверизатором, благодаря которому удастся отчистить окна до блеска.

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Как убрать старый скотч с окна и удалить все лишние пятна от клея / Скриншот YouTube

В Украине во время войны многие привыкли клеить скотч на свои окна, чтобы защитить их во время звуковой взрывной волны и постараться минимизировать попадание осколков. Но порой по каким-то причинам его нужно снять. В такой ситуации многие интересуются, чем лучше всего удалить скотч и убрать пятна от клея. Мы расскажем о методе, который вам подойдет.

Купите хороший антижир с пульверизатором

Для начала сходите в магазин и купите антижир. Желательно не экономить на средстве. Посоветуйтесь с консультантами и возьмите антижир, который будет хорошо удалять пятна. Лучше всего, чтобы средство было с пульверизатором. Захватите и резиновые перчатки, в них вам нужно будет работать.

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Как отмыть окна от пятен после скотча

Приготовьте ведро, воду и антижир. В ведро залейте воду и отодвиньте его подальше от окон. Наденьте перчатки и откройте окно, чтобы не дышать запахом от чистящего средства.

После этого снимите скотч с окон и побрызгайте на них антижиром. Если скотч у вас и на пластике, наносите средство и туда. Подождите 1 час и начинайте смывать средство губкой. Вы заметите, как старый клей легко отмывается.

Если скотч на окнах был достаточно давно, нанесите больше средства и подождите еще около 40 минут. Нужно тереть окна губкой и периодически полоскать ее в ведре.

Промойте окна чистой водой

Когда вы завершите, ваши окна будут чистыми и свежими. Рекомендуем после очистки сменить помыть ведро, сменить в нем воду и еще 1-2 раза вымыть окна чистой водой.

Таким образом, вы без особых усилий сможете отмыть окна от клея, который образовался от скотча. Можно взять не одну, а даже две упаковки антижира, если окна старые и давно были заклеены скотчем.

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