Женщина призналась мужу в измене: его реакция вызвала у нее ступор

Женщина была ошеломлена реакцией мужа на ее роман после того, как решила признаться в измене.
Она призналась, что начала эмоциональный роман с мужчиной, который также был знаком с ее мужем, но даже не мечтала признаться, пока ее не застукал за поцелуем общий друг на вечеринке, пишет Mirror.
Она решила признаться мужу в содеянном, но его реакция поразила ее, и она не могла поверить.
Она утверждала, что он посмеялся, когда она рассказала ему об этом, и даже сказал, чтобы она продолжала целоваться с другими мужчинами, поскольку его это не "беспокоит".
Однако теперь женщина призналась, что чувствует себя "запертой" в браке, поскольку муж не заботится о ней.
"Его, конечно, не обеспокоило мое громкое признание, и он даже предложил, чтобы я продолжала целоваться с другими мужчинами. Я так запуталась и чувствую себя в ловушке. Я не думаю, что мой любовник уйдет из семьи, и в то же время мой муж фактически сказал мне, что его не волнует наш роман", - призналась женщина.
Затем она рассказала, что уверена, что муж тоже изменял ей, но никогда не признавался в этом открыто.
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