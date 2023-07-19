Невеста узнала про измену жениха за день до свадьбы: его ждала эпическая месть

Девушка узнала шокирующую новость как раз в тот момент, когда она собиралась идти к алтарю, чтобы выйти замуж за человека, которого считала любовью всей своей жизни.
Ее жених изменил ей, и она узнала об этом из анонимного текстового сообщения за ночь до того, как должна была сказать "да", пишет Mirror.
Они прожили вместе шесть лет, и она даже не подозревала, что любимый мужчина встречается с другой за ее спиной. Девушка пояснила, что в момент шокирующего открытия она находилась в отеле с друзьями.
Когда на ее телефоне появилось сообщение, она подумала, что это очередное поздравление с предстоящей свадьбой, но вместо этого это была серия скриншотов сообщений, которые ее жених отправлял любовнице. В сообщении говорилось: "Я бы не вышла за него замуж. А ты?".
Будущая невеста прочла все сообщения на скриншотах между ее женихом и загадочной женщиной, включая селфи, на которых они запечатлены вместе. Проверив даты, она убедилась, что это длится уже несколько месяцев, а некоторые сообщения были сделаны всего за несколько дней до этого.
Она разрыдалась и показала друзьям, которые посоветовали ей немедленно позвонить жениху и отменить свадьбу, но вместо этого она решила устроить эпическую месть.
Она решила сыграть свадьбу, а потом "бросить" его на глазах у всех его друзей и родственников.
"Я шла к алтарю на свинцовых ногах, платье моей мечты стало просто костюмом. Когда он увидел мое лицо, то понял, что это не восторженная женщина в свой знаменательный день, но он даже не подозревал, что его ждет. Я вышла на сцену, вздохнула, посмотрела в глаза нашим друзьям, родителям и сказала им правду", - поделилась девушка.
Когда она объявила, что свадьбы не будет, то все были шокированы.
Девушка достала свой телефон и прочитала все сообщения, которые были отправлены ей накануне вечером, в результате чего он вышел из церкви, не сказав ни слова.
"Сегодня не будет свадебного приема, а будет праздник честности, поиска настоящей любви и следования своему сердцу, даже если оно болит", - заявила гостям девушка.
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