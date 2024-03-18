4 лучших способа, как проверить воду на качество в домашних условиях

Есть несколько способов, как проверить воду на пригодность к питью в домашних условиях.

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Как проверить воду на качество в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

От чистоты и химического состава воды, которую мы пьем, зависит наше здоровье. Поэтому не стоит пренебрегать проверкой воды, которую мы употребляем, чтобы в будущем не столкнуться с негативными последствиями такой неосмотрительности.

Если после проверок окажется, что с какими-то показателями не всё в порядке, то эта жидкость будет пригодной к употреблению лишь после тщательной очистки. Для такой очистки можно использовать, например, фильтры. И именно проверка воды поможет определить, какой именно фильтр нужно выбрать в каждом конкретном случае.

Есть три основные категории, по которым проверяют воду на пригодность к питью, приготовлению пищи и вообще использования в быту:

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Химический состав.

Биологический состав.

Органолептические показатели.

Точный анализ воды могут сделать только в специальных лабораториях, в которых есть специальное оборудование и специалисты. Получить точные результаты проверки по химическому и биологическому составу в домашних условиях достаточно сложно.

Чтобы проверить воду в лаборатории, нужно либо вызвать специалиста на дом, чтобы он провел забор жидкости из крана или колодца, либо приобрести в аптеке стерильные контейнеры для забора анализов и собрать образцы самостоятельно, после чего отнести их в лабораторию.

Как проверить воду на качество в домашних условиях

Достаточно трудно будет самостоятельно дома проверить, насколько качественной является вода. Но есть несколько способов, которые помогут по крайней мере частично определить определенные показатели и сделать какие-то выводы.

1. Оценка воды по цвету

Дома можно в первую очередь оценить органолептические показатели – характеристики по цвету, прозрачности, запаху и вкусу.

Так, нужно сперва обратить внимание на цвет воды. Пить можно только прозрачную жидкость. Если же вода имеет какой-то цвет, это может указывать на проблемы с ее качеством.

2. Запах и вкус

Также стоит обращать внимание на запах и вкус воды. Редко бывает так, что вода полностью невкусная. Но на некоторые вкусовые свойства стоит обращать внимание, ведь они могут свидетельствовать о наличии в воде тех веществ, которые могут навредить.

Например, если вода из-под крана имеет терпкие вкусовые нотки и стойкий "химический аромат", то это может указывать на наличие в ее составе большого количества хлора.

Если вода имеет запах сероводорода, то это может указывать на то, что она была добыта из таких пластов, где активно размножаются серные бактерии. Пить такую воду опасно, ведь она является токсичной для человека.

Если же от воды чувствуется запах ржавчины, это может указывать на то, что в доме плохие металлические трубы.

3. Лакмусовая бумажка для определения рН

Для проверки качества воды можно также провести дома несложные опыты. Однако стоит помнить, что они могут быть неточными, а для более точной проверки воды стоит отнести ее в лабораторию.

Для проверки рН воды (то есть степени кислотности или щелочности) можно воспользоваться лакмусовыми бумажками. Нужно набрать воду в сосуд, погрузить туда такую бумажку и посмотреть, как изменится цвет бумажки через несколько секунд.

Если цвет станет синим или фиолетовым, это будет указывать на то, что уровень рН повышен и составляет более 7. Это означает, что в воде слишком много щелочи. Такую воду употреблять опасно.

Красный цвет бумажки указывает на то, что уровень рН занижен и составляет ниже 5 – значит вода имеет высокий уровень кислотности и также опасна для здоровья.

Если цвет бумажки зеленый, это означает, что показатели по щелочи и кислотности находятся в пределах нормы, поэтому такую воду употреблять безопасно.

Что такое pH? pH или водородный показатель – это величина, которая показывает степень активности ионов водорода (Н+) в растворе, то есть степень кислотности или щелочности этого раствора. Для разбавленных растворов можно пользоваться термином "концентрация" вместо "активность" в этом определении. pH нейтрального водного раствора составляет 7, растворы с большим значением водородного показателя являются щелочными, с меньшими – кислыми, пишет Википедия.

4. Оценка мягкости и жесткости воды на по вкусу

По вкусу также можно определить мягкость и жесткость воды. Но, конечно, такая оценка жидкости не будет настолько точной, как проверка в лаборатории.

Итак, мягкая вода чаще всего будет иметь нейтральный привкус. Она не горькая, не сладкая, не соленая, но в очень редких случаях может иметь немного терпкий привкус с кисловатым оттенком.

Жесткая вода отличается ярким сладковатым или приглушенным горьковатым привкусом. Такую вкусовую гамму ей придает большая концентрация солей кальция.

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