Какие шампиньоны нельзя есть: 7 признаков испорченных грибов, которые должен знать каждый

Грибы являются популярным продуктом, ведь такой ингредиент входит во многие блюда – как праздничные, так и повседневные. А одними из самых популярных грибов являются шампиньоны. Однако для того, чтобы приготовить вкусное и полезное блюдо, нужно правильно выбрать шампиньоны. Стоит знать несколько правил, как отличить хорошие шампиньоны от плохих, чтобы случайно не приобрести в магазине испорченный продукт.
Хорошие шампиньоны должны быть свежими. Если же они испорчены или имеют сомнительное качество, то они не только не принесут организму пользу, но и могут серьезно навредить. В несвежих и старых шампиньонах могут вырабатываться токсичные вещества, которые вызывают интоксикацию и сбой в работе важных органов и систем.
Итак, давайте разберемся, как понять, что шампиньоны нельзя есть, и на что стоит обратить внимание, выбирая эти грибы в магазине.
Чтобы определить, что шампиньоны свежие, нужно обратить внимание на такие детали:
1. Цвет
Если грибы свежие, то они будут иметь белый или немного розовый оттенок.
2. Форма шляпки
У молодых и только что срезанных шампиньонов шляпка будет обтекаемой, гладкой или немного с "чешуей". Если же вы выбираете грибы и замечаете, что на шампиньонах есть желтые, коричневые или черные пятна, то не стоит брать такой продукт, ведь он уже может быть испорченным. Если шампиньоны старые, то шляпка может быть плоской и большой.
3. Вид пленочки между ножкой и шляпкой
Если плоды свежие и молодые, то эта пленочка будет плотной и будет иметь беловатый цвет. Если эта пленка повреждена, то это может указывать на то, что гриб был срезан уже давно.
4. Пластины под шляпкой
Такие пластинки у молодых и свежих плодов будут упругими и будут иметь бело-розовый цвет. Если же вы выбираете в магазине шампиньоны и замечаете, что такие пластины темные и рыхлые, то стоит насторожиться, ведь это может означать, что грибы не свежие или уже испорченные.
5. Срез ножки
Если срезы ножек у грибов выглядят темными и сухими, то такие шампиньоны могут быть испорченными.
6. Запах
Если вы чувствуете от грибов запах сырости и гнили, то это может указывать на порчу продукта.
7. Плотность шампиньонов
Если шампиньоны свежие, то они будут упругими и достаточно твердыми. Если же грибы на ощупь скользкие, то это может указывать на то, что у них начались гнилостные процессы.
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