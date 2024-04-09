Причина неочевидна: почему нельзя выбрасывать кошачьи фекалии в унитаз

Ветеринар предупредил владельцев собак и кошек, что не следует смывать их фекалии в собственный унитаз, поскольку это может вызвать целый ряд проблем.

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Почему нельзя выбрасывать кошачьи фекалии в унитаз - причина неочевидна / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Содержание домашнего любимца связано со многими обязанностями, но он может принести огромное количество радости в жизнь своего хозяина и стать важной частью любой семьи.

Однако, одна из обязанностей, к которой привыкнет каждый владелец - это заботиться об уборке отходов из лотка своего пушистого друга, и как бы не хотелось смыть их. Однако, один ветеринар предупредил, что это может быть очень опасно, и заявил, почему владельцы никогда не должны этого делать, несмотря на то, что люди думают, что это приемлемо, сообщает Mirror.

Ветеринар Бен опубликовал видео на TikTok, подписав его: "Согласно английскому поверью, вы не должны смывать фекалии своего домашнего любимца в унитаз! Вы когда-нибудь это делали?" В верхней части видео он предупредил: "Не смывайте испражнения вашего кота или собаки в унитаз".

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Владельцы домашних животных тратят месяцы своей жизни, пытаясь научить своих собак и кошек делать трюки, где есть и, возможно, самое важное, где какать, но Бен объяснил, что в разделе часто задаваемых вопросов на веб-сайте Anglian Water написано, что "нет, вы не можете смывать фекалии любых животных в унитаз".

Они говорят, что это связано с наличием "токсокар". Это "паразит в фекалиях животных, который устойчив к высоким температурам и суровым условиям, возникающим на конечном этапе обработки использованной воды".

"Токсикара вызывает беспокойство потому, что она является зоонозом, поэтому мы можем подхватить ее, и дети, в частности, восприимчивы к ней. Люди являются так называемыми промежуточными хозяевами для токсокарий, что означает, что взрослые гельминты не развиваются в нашем кишечнике, но происходит то, что мы случайно проглатываем яйца (с частицами кала), которые вылупляются в личинки, и они передвигаются в нашем организме", - указывает он.

Смотрите видео о том, почему нельзя высыпать кошачьи или собачьи испражнения в унитаз:

По его словам, одна из форм этого явления у людей называется висцеральным синдромом, когда личинки мигрируют внутри внутренних органов, таких как печень.

"Другая форма - это глазные миграции, когда личинки попадают в глаз и вызывают повреждение сетчатки, что потенциально может привести к потере зрения. Эти состояния, к счастью, встречаются редко, но регулярная вакцинация вашего кота или собаки уменьшит вероятность того, что они сбросят эти яйца", - отметил ветеринар.

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