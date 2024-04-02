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Кот подает тайные сигналы хозяевам: почему кошка резко перестала ходить в лоток

Юрий Берендий
2 апреля 2024, 19:20
Главред выяснил, почему коты могут перестать ходить в лоток и, о каких проблемах любимца на физическом или психологическом уровнях это может свидетельствовать.
Кот подает тайные сигналы хозяевам: почему кошка резко перестала ходить в лоток
Почему кот перестал ходить на лоток - причины странного поведения кошки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кошки могут ходить в туалет за пределами лотка по разным причинам. Это может быть связано со стрессом, территориальными вопросами, неудовлетворительностью условий в лотке (например, нечистотами или неприятным запахом), а также со здоровьем кошки. Подробнее о причинах такого поведения кошек рассказала эксперт AnimalWised по защите животных Джози Ф. Тернер.

На что может указывать нежелание кота ходить на лоток

Обнаружить испражнения кота за пределами его привычного места - лотка - одна из ситуаций, которые больше всего беспокоят нас как владельцев кошек, учитывая славу чрезвычайной чистоплотности, которой могут похвастаться эти кошачьи

"Тот факт, что кот какает за пределами лотка, указывает на проблему. Ни в коем случае это не происходит потому, что животное хочет нас побеспокоить, мы должны избавиться от этих мифов раз и навсегда. Наш кот переживает не лучшие времена, и наш долг как хозяев - помочь ему, исследовать причины его поведения и решить проблему, чтобы привычки кота вернулись к норме", - отмечает она.

Эксперт AnimalWised Джози Ф. Тернер отмечает, что если неправильная дефекация произошла только один раз, мы можем считать это единичным случаем и не придавать этому значения. Проблема заключается в том, что такое поведение повторяется до тех пор, пока не станет привычкой.

"Прежде всего, мы должны отвести кота к ветеринару, чтобы исключить физическую причину, которая отвечает за то, почему ваш кот какает вне лотка, например, запор, диарею, наличие паразитов или даже некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические изменения или старость, в случае с пожилыми котами", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, почему кот перестал ходить в лоток:

Почему кот может перестать ходить на лоток

Эксперт по защите животных добавляет, что если кот перестал пользоваться лотком или никогда им не пользовался и поэтому какает за пределами лотка, возможно, проблема кроется именно в его туалете. Она рекомендует обратить внимание на следующие факторы:

  • Песок: если мы изменили субстрат, кот может чувствовать себя некомфортно, поэтому он будет пытаться эвакуироваться, касаясь его как можно меньше, пока не окажется на улице.
  • Лоток: размер должен быть достаточным, примерно 40 х 50 см, размеры, которые позволят кошке вывернуться внутри. Края лотка не должны быть слишком высокими, поскольку они могут затруднить доступ, особенно у старых кошек.

Кроме того, Джози Ф. Тернер указывает на то, что их расположение имеет решающее значение.

"Не рекомендуется размещать лоток в местах дома, где есть постоянное движение, рядом с дверью или бытовыми приборами, а также рядом с едой или водой. Поэтому мы должны искать незаметное и защищенное место. Эти факторы могут объяснить, почему кот испражняется вне лотка, независимо от того, взрослый это кот или котенок, но это не единственные факторы, которые влияют на такое поведение", - резюмирует она.

Еще одной причиной такого поведения кота, по мнению эксперта, является то, что у появился новый кот. Отмечается, что коты не могут пользоваться одной песочницей, поэтому стоит поставить дополнительный лоток, чтобы у каждого кота был свой туалет.

Как заставить кота пользоваться лотком

Джози Ф. Тернер выделила главные советы для того, чтобы заставить кота ходить в лоток.

"Меняйте песок, пока не найдете любимый для кота. В основном, мы должны избегать ароматизированных песков, поскольку они могут быть неприятными для некоторых кошек. Количество песка должно быть примерно 3-4 см в глубину. Относительно типа песка, то мы рекомендуем мелкозернистый, гладкий на ощупь", - говорит она.

Также, рекомендуется изменить место лотка и даже добавить еще один, даже если у вас живет только один кот.

"Мы увидим, что они будут использовать один лоток для кала, а другой - для мочи. И помните, что если у нас их больше, то количество лотков должно равняться количеству котов + 1. Также следует стараться предлагать накрытый лоток, если он не накрыт, и наоборот", - заключает Джози Ф. Тернер.

По мнению специалиста, уместно будет увеличить количество уборок, убедившись, что в распоряжении кота всегда есть лоток, свободный от фекалий и мочи.

"Для очистки лотка неудобно использовать нашатырный спирт или отбеливатель, всегда следует выбирать ферментные средства. Если мы наблюдаем, что наш кот всегда какает в одном и том же месте, мы можем попробовать поставить туда лоток, чтобы поощрить его к правильному поведению. Если вместо лотка мы поставим еду, мы оттолкнем его от этого", - резюмирует она.

Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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