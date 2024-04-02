Что посадить рядом с картошкой от колорадского жука и для лучшего урожая

Хорошие соседи для картофеля - залог хорошего урожая.

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Что посадить рядом с картошкой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сезон посадки картофеля в Украине начнется уже совсем скоро, поэтому важно знать что можно и нельзя садить рядом с картофелем.

Что можно посадить возле картошки на огороде?

При соседстве с картофелем на огороде можно посадить несколько растений, которые принесут ей только пользу, пишут эксперты.

Фасоль : Фасоль помогает обогащать почву азотом, что положительно сказывается на росте картофеля. Кроме того, фасоль служит естественным барьером для колорадского жука.

: Фасоль помогает обогащать почву азотом, что положительно сказывается на росте картофеля. Кроме того, фасоль служит естественным барьером для колорадского жука. Горох : Горох также обогащает почву азотом и помогает улучшить урожай картофеля.

: Горох также обогащает почву азотом и помогает улучшить урожай картофеля. Лук: Лук отпугивает вредителей, включая колорадского жука. Посадите лук рядом с картофелем, чтобы защитить его от вредных насекомых.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства. видео дня

Что нужно сажать рядом с картошкой от колорадского жука?

Для защиты картофеля от колорадского жука рекомендуется следующие растения:

Мелисса : Мелисса (цитронелла) отпугивает колорадского жука своим запахом.

: Мелисса (цитронелла) отпугивает колорадского жука своим запахом. Цветная капуста : Капуста служит естественным барьером для вредителей, включая колорадского жука.

: Капуста служит естественным барьером для вредителей, включая колорадского жука. Петрушка: Петрушка также помогает отпугнуть жуков.

Какие овощи можно сажать рядом с картошкой?

Помимо вышеуказанных растений, рядом с картофелем можно сажать:

Морковь : Морковь способствует улучшению почвы и хорошо сочетается с картофелем.

: Морковь способствует улучшению почвы и хорошо сочетается с картофелем. Сельдерей : Сельдерей также является хорошим соседом для картофеля.

: Сельдерей также является хорошим соседом для картофеля. Редис: Редис помогает улучшить почву и может быть посажен рядом с картофелем.

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