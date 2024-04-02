Что посадить рядом с картошкой от колорадского жука и для лучшего урожая

Сезон посадки картофеля в Украине начнется уже совсем скоро, поэтому важно знать что можно и нельзя садить рядом с картофелем.
Что можно посадить возле картошки на огороде?
При соседстве с картофелем на огороде можно посадить несколько растений, которые принесут ей только пользу, пишут эксперты.
- Фасоль: Фасоль помогает обогащать почву азотом, что положительно сказывается на росте картофеля. Кроме того, фасоль служит естественным барьером для колорадского жука.
- Горох: Горох также обогащает почву азотом и помогает улучшить урожай картофеля.
- Лук: Лук отпугивает вредителей, включая колорадского жука. Посадите лук рядом с картофелем, чтобы защитить его от вредных насекомых.
Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
Что нужно сажать рядом с картошкой от колорадского жука?
Для защиты картофеля от колорадского жука рекомендуется следующие растения:
- Мелисса: Мелисса (цитронелла) отпугивает колорадского жука своим запахом.
- Цветная капуста: Капуста служит естественным барьером для вредителей, включая колорадского жука.
- Петрушка: Петрушка также помогает отпугнуть жуков.
Какие овощи можно сажать рядом с картошкой?
Помимо вышеуказанных растений, рядом с картофелем можно сажать:
- Морковь: Морковь способствует улучшению почвы и хорошо сочетается с картофелем.
- Сельдерей: Сельдерей также является хорошим соседом для картофеля.
- Редис: Редис помогает улучшить почву и может быть посажен рядом с картофелем.
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