Кому 'категорически нельзя' ходить на кладбище: священник удивил ответом

Кладбище - место для размышлений, переосмысления жизни у могил близких. Главред выяснил, какие ограничения и суеверия существуют касательно посещения кладбища.

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Кому "нельзя" ходить на кладбище - священник удивил ответом / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Обычно запрет ходить на кладбище может быть связан с соблюдением культурных и религиозных норм и традиций. Например, в некоторых культурах посещение кладбища без надлежащей причины считается невосприимчивым или даже нечистым, поскольку это место покоя умерших. В таких случаях обычно считается подходящим воздерживаться от посещения кладбища, если вы не имеете прямого отношения к усопшим или это не связано с выполнением определенных религиозных или культурных обрядов.

Эзотерики отмечают, что некоторым людям категорически запрещено ходить на кладбище. В частности, речь идет о беременных женщинах, детях и больных лицах. О том действительно ли это так, и о других правилах и суевериях относительно посещения кладбища рассказали украинские священники.

Можно ли ходить на кладбище после захода солнца

Отец Николай Мишовский, отвечая на вопрос верующих в Facebook отметил, что правило посещения кладбища после захода солнца скорее всего является суеверием.

"Возможно когда-то были так принято, потому что когда было темно, то на кладбище нечего было делать. А что делать на кладбище, когда темно? Увно говоря, вы убираете возле гроба ваших родных. А если уже темно и вы убираете в темноте - это как минимум выглядит странно", - указывает он.

Смотрите видео о том, можно ли ходить на кладбище после захода солнца:

Кроме того, он отметил, что некоторые люди, возможно, просто боялись посещать своих после захода солнца, поэтому приняли для себя такое правило.

"Возможно просто люди пытались сохраниться от каких-то страхов, чтобы чего-то не испугаться вдруг. Ну, может кто-то уязвим и боится. Я, например, не боялся. Для меня это никогда не возникало каких-то вопросов", - добавил священник.

Кто такой Николай Мишовский о. Мишовский Николай Казимирович (род. 22 мая 1979 года, г. Шаргород, Винницкая обл., УССР) - священник римско-католической церкви, медийщик, директор католического общественно-религиозного интернет журнала Credo, преподаватель Высшей духовной семинарии Святого Духа в г. Городок, сообщает Википедия.

Можно ли ходить на кладбище беременным женщинам или детям

Отец Василий Колодий в видео на YouTube отметил, что беременным женщинам не стоит посещать кладбище в случае, если она сама этого не хочет, или она имеет ограничения установленные врачами.

"Ее (беременную женщину - ред.) не надо волновать, ее не надо мучить, ее не надо там еще что-то. Но ходить на кладбище - в целом можно. Люди редко когда идут на кладбище просто так, прогуляться. Идут конкретно, или какая-то дата приходится, или, скажем, какой-то праздник. К Пасхе все идут на кладбище, чтобы сделать порядок на гробах, потому что на Пасху идут и со святой водой, и с молитвой на гробы, и поют там Христос воскрес, поют умерших, чтобы там был порядок", - отмечает Василий Колодий.

Смотрите видео о том, можно ли беременным женщинам или детям ходить на кладбище:

Кроме того, он добавляет, что не стоит детей ограничивать от кладбища. По его мнению, водить детей на кладбище является вполне нормальной практикой.

"Детей надо брать. Не надо детей отгораживать от реального времени, от ситуации, что вокруг нас происходит. Не надо. Дети должны это пережить, понять, почему все плачут, почему дедушка лежит и не двигается, объяснить, он умер, жизнь закончилась", - резюмировал он.

Кто такой Василий Колодий о. Василий Колодий - настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Днепре, священник УГКЦ. Окончил Ивано-Франковскую Теологическую Академию.

Можно ли приходить на кладбище в день рождения умершего человека

Священник Иван Верескун в своем видео в YouTube отвечая на популярные вопросы отметил, что умерших нужно посещать в любой день, особенно значимые дни. По его словам, это есть своеобразная коммуникация с теми людьми, которые ушли в вечность.

"Мы можем у могилы вспомнить человека, мы можем его поблагодарить, мы можем у него попросить прощения или ему простить. Мы можем за него помолиться, чтобы Господь помог его душе там за порогом вечности. То есть наш визит на кладбище - это своеобразная такая вот тоже история, в которой мы поддерживаем отношения с теми людьми, которые ушли в вечность. Мы не просто туда приходим постоять, посмотреть, вырвать сорняки, хотя это тоже важно. Мы приходим пообщаться именно в этом месте. Кладбище - прекрасное место для размышлений, для переосмысления нашей жизни. Там гораздо спокойнее и безопаснее, чем в любом другом месте", - говорит священнослужитель.

Смотрите видео о том, можно ли ходить на кладбище в день награждения умершего человека:

Он также акцентирует на том, что посещать кладбище можно в течение всего времени его работы.

"Необязательно это должно быть только утром, потому что почему-то часто говорят, что надо только утром, в обед нельзя, после обеда тоже. Кладбище открыто в течение дня, всегда можно побыть рядом с близкими", - добавил он.

Кто такой Иван Верескун Иван Верескун (родился 19 февраля 1992 года в селе Папужинцы, Тальновского района, Черкасской области) - клирик Благовещенского храма города Кировограда. Популярный блогер, который стал известен благодаря видео на христианскую тематику.

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