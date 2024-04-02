Как почувствовать себя счастливым с утра: эксперты назвали 5 простых шагов

Если вы вскакиваете с постели, чувствуя усталость или стресс, эксперты назвали 5 утренних привычек, которые помогут изменить свое настроение к лучшему.

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Как почувствовать себя счастливым - эксперты назвали 5 советов для изменения настроения / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Утро может быть трудным для многих людей, которые склонны к регулярному недосыпанию, что, в свою очередь, заставляет их часто чувствовать себя раздражительными. И да, трудно чувствовать себя бодрым, когда вы переутомлены и находитесь в состоянии стресса - многие из которых, к сожалению, не поддаются контролю со стороны человека.

Но эксперты по счастью утверждают, что существуют простые привычки, которые люди могут практиковать утром, и которые будут иметь значительное влияние на то, как они будут чувствовать себя в течение дня. Это легкие изменения, которые помогут улучшить общее психическое состояние, сообщает HuffPost.

1. Выберите полезную для здоровья привычку, а затем привяжите ее к утреннему ритуалу, который у вас уже есть.

По мнению психиатра Мюррея Цукера, главного врача медицинской платформы Happify, существует очень много разных полезных для здоровья привычек, которые могут вам помочь. Главное - начать с одной из них, какой бы она ни была, а затем добавить её к уже привычному распорядку дня. Вы связываете привычку с ритуалом, объясняет он.

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Возможно, каждое утро вы просыпаетесь, идете в ванную комнату, затем застилаете кровать. Свяжите момент этой рутины (скажем, заправка кровати) с привычкой, которую вы хотите развить (возможно, это чтение 10 страниц в книге). Присоединив её к чему-то, что вы уже делаете, вы с гораздо большей вероятностью будете её придерживаться. По словам Цукера, последовательность - это ключ к повышению уровня счастья со временем.

"Начинайте медленно и развивайтесь постепенно", - добавил он. Он поощряет людей начать с одной новой привычки, которую вы хотите привязать к уже существующему распорядку дня, а затем двигаться дальше.

2. Уберите телефон из своей комнаты.

"Не держите экран в своей комнате", - говорит Эллисон Таск, коуч по вопросам карьеры и жизни, которая настаивает на этом как на требовании, не подлежащем обсуждению со своими клиентами. Это потому, что когда вы тянетесь к своему телефону (или планшету, или компьютеру, или щелкаете по телевизору) утром, вы на самом деле приглашаете внешний мир диктовать вам свое настроение, сказала она.

Кроме того, экраны могут мешать сну, который тесно связан с общим самочувствием человека.

"Сон просто меняет правила игры, - говорит Таск. Возможно, вы не можете контролировать, когда ваш малыш утром заходит в вашу комнату или когда начинает пищать будильник, но вы можете по крайней мере попытаться защитить свои часы сна, держа экраны подальше от вашей комнаты.

3. Разговаривайте с собой...

Цукер заметил, что люди склонны тратить много времени на разговоры с собой в собственной голове, особенно утром, когда чувствуют себя истощенными или обеспокоенными предстоящими событиями.

"Если вы используете собственное имя в своих разговорах с собой, вы с большей вероятностью будете следовать когнитивным советам. Если, например, у вас большая презентация на работе, и вы замечаете, что проводите утро, накручивая себя, убеждая себя, что вы провалитесь, вы действительно можете сильно нервничать. Но если я скажу: "Мюррей. Ты делал это раньше. Тебе это нравится", - вы действительно можете взять под контроль свои мысли, что может настроить вас на больший уровень счастья в течение дня", - говорит Цукер.

По его словам, использование собственного имени может быть очень полезным.

4.... и еще с кем-то.

"Установите социальный контакт с кем-то, к кому вы положительно относитесь", - говорит Цукер. Это может быть кто угодно - муж или ребенок, друг, член семьи, родственник.

То, как будет выглядеть этот "социальный контакт", зависит от вашей личности и вашего графика.

"Для занятого человека это может быть телефонный звонок или смс-сообщение. Если у вас есть больше времени, встреча с кем-то за чашкой кофе в начале дня - это действительно ободрение", - говорит Цукер.

5. Включите благодарность.

Хотя это правда, что существует огромное количество привычек, которые могут помочь повысить уровень счастья по утрам, исследователи и врачи, как правило, возвращаются к одной из них снова и снова, потому что она настолько мощная: благодарность.

"Во многих религиях есть утренняя молитва", - говорит Таск, добавляя, что потратить минуту на что-то подобное - независимо от того, религиозны вы или нет - может стать реальной утренней привычкой, которую можно развивать.

"Возьмите эту паузу, чтобы оценить, что вы живы, что бы это для вас ни значило, - призвала она. Скажите себе: "Я так рад, что я жив и могу играть с моей 2-летней дочкой", - приводит пример Таск. Или что вы ходите на работу. Или выгуливать собаку. Или даже то, что вы снова нажмете кнопку повтора - да, даже если эксперты говорят, что это не лучшая идея.

Просто найдите способ выразить благодарность утром, ведь этого действительно может быть достаточно, чтобы настроить себя на лучший лад на целый день.

Что известно о HuffPost HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный, новостной веб-сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия. Сайт предлагает новости, сатиру, блоги и оригинальный контент, а также освещает политику, бизнес, развлечения, окружающую среду, технологии, популярные СМИ, стиль жизни, культуру, комедию, здоровое питание, интересы молодых женщин и местные новости с участием колумнистов. Он был создан как прогрессивная альтернатива консервативным новостным сайтам, таким как Drudge Report. Сайт содержит собственный контент и контент, созданный пользователями с помощью видеоблогов, аудио и фото. В 2012 году сайт стал первым коммерческим предприятием цифровых медиа Соединенных Штатов, получившим Пулитцеровскую премию.

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