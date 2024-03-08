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Могут ли сонники сообщать о будущем: сомнолог дала окончательный ответ

Юрий Берендий
8 марта 2024, 04:46
Главред выяснил, как можно запрограммировать сон на решение ситуаций из жизни и могут ли сонники сообщать человеку о реальных моментах в будущем.
Могут ли сонники сообщать о будущем: сомнолог дала окончательный ответ
Могут ли сонники сообщать о будущем - как запрограммировать сон / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Наши сновидения это либо переживание текущего дня, либо все же полного прошлого опыта. И когда память раскодирует в виде различных причудливых образов или сплетений образов, то это позволяет найти ответ на вопрос, который нас беспокоит. О том могут ли сонники сообщать о будущем в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала врач-сомнолог Дарья Пилипенко.

По ее словам, это происходит из-за того, что человек в течение долгого периода времени может быть сконцентрирован на принятии решения о том, как действовать в определенной важной ситуации.

Что такое сонники

Сонник - это справочник, который содержит толкования снов. Эти толкования могут быть базовыми или отражать конкретные верования и традиции. Многие люди верят, что сны могут иметь символическое значение и указывать на подсознательные стремления, страхи или предсказывать будущие события.

В современном мире существует множество сонников, которые отличаются между собой по смыслу и подходу к толкованию снов. Некоторые сонники базируются на народных верованиях и традициях, другие - на психологических теориях и исследованиях. Некоторые сонники предоставляют общие толкования для широкого круга образов, тогда как другие фокусируются на конкретных символах или жизненных ситуациях.

Сонники могут быть полезными для тех, кто интересуется психологией снов или хочет лучше понять свои подсознательные процессы. Они могут служить источником ответов на вопросы или вдохновлять на новые мысли и идеи. Однако важно помнить, что толкование снов является субъективным и может варьироваться в зависимости от культурных, религиозных и личных контекстов.

Как можно спрогнозировать сон

Сомнолог отмечает, что если человек будет перед сном думать о ситуации, которую ему нужно решить, то вполне вероятно, что разгадка может прийти к нему во сне.

"Человек может на утро или посреди ночи "схватить" сон, который будет давать нужные ответы. Однако, что интересно, это не будет, прямой ответ. Как говорит нам теория психоанализа - это всегда ассоциативные связи или радиальные", - указывает она.

В качестве примера специалист по сну приводит случай, когда к французскому неврологу обратился пациент с тем, что ему приснилось, что его укусила змея, а потом у него действительно на ноге появилась язва.

Таким образом Дарья Пилипенко отмечает, что сны могут давать человеку косвенные ассоциации из его прошлого.

"Наш мозг ищет решение той или иной ситуации, которая нас тревожит. Это наши переживания, страхи и чувства, ощущения. И потом мы можем видеть как раз вещие сны в виде различных ассоциаций", - отмечает эксперт по сну.

Могут ли сонники сообщать о будущем

По мнению Дарьи Пилипенко использование сонников для "раскодирования" сна с точки зрения психологии является программированием.

"Мы не можем там действительно увидеть трактовку того, что нам приснилось, или то, что будет, потому что это очень индивидуальный параметр", - добавляет сомнолог.

Она отмечает, что если с человеком пообщаться и задать вопрос о том, какие у тебя ассоциации на то, что тебе приснилось - получится набор слов из которого можно действительно собрать какой-то пазл из того, что человека тревожит и какие есть у него внутренние механизмы решения этой проблемы.

Смотрите видео о том, могут ли сонники сообщать о будущем:

"Потому что мы все можем трактовать собственное сновидение. Однако мы просто не знаем об этом и настаиваем на том, что у нас нет этого знания. Вот в чем дело", - резюмирует врач-сомнолог Дарья Пилипенко.

Как запрограммировать сон

Сомнолог акцентирует на том, что организм человека функционирует периодами активации и спада. И если у человека есть какая-то нерешенная задача, она его действительно очень тревожит, то мы можем найти решение с помощью сна.

"Однако сон должен быть качественный, эффективный. То есть мы должны проспать свою норму, потому что если этого не будет, то организм будет истощен и человек может просто не увидеть этого сна или просыпаться сто раз", - делает вывод Дарья Пилипенко.

Она отмечает, что обязательно необходима подготовка ко сну.

"Расслабление должно быть, потому что человек может заснуть только в период полного расслабления. Нельзя себя заставить заснуть. Если мы будем себя заставлять, то это путь к бессоннице", - добавляет она.

Врач-сомнолог замечает, что дальше нужно подумать о ситуации, которая тревожит, ее смоделировать, визуализировать, и просто заснуть.

"Это, конечно, не обязательно, что может там что-то присниться, однако как одна из гипотез имеет место быть. Были случаи, когда решение определенной ситуации приходило во сне. Это как озарение. Однако это научно подтверждено, потому что в период спада как раз активации мы можем найти такое озарение", - резюмировала она.

Кто такая Дарья Пилипенко

Пилипенко Дарья - сомнолог, эксперт по эффективному сну, нейропсихолог. Первый sleep therapist в Украине. Постоянный эксперт на украинском телевидении в тематике здорового сна для детей и взрослых. Автор уникальных техник терапии бессонницы у детей. Участница международных конференций по актуальным проблемам нарушения сна и автор научно-популярных статей для СМИ.

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