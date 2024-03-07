Как увеличить урожайность клубники в 4 раза: 2 совета от французских хозяек

Есть два важных совета, которые помогут вам увеличить урожай.

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Как увеличить урожайность клубники / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Клубника - довольно неприхотливая культура, но даже если вам кажется, что она прекрасно "родит", то у вас есть возможность увеличить количество ягод.

Есть два важных совета, которые помогут вам увеличить урожай, пишет французский портал Sante+.

Мульчирование клубники

Одним из ключевых моментов в выращивании клубники является мульчирование. Что оно дает:

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эффективно подавляет рост сорняков, обеспечивая вашим клубничным растениям пространство для развития;

помогает регулировать температуру почвы, что особенно важно для клубники;

уменьшает испарение влаги, обеспечивая стабильный влажностный режим почвы;

может обогатить почву, предоставляя необходимые элементы питания для здорового роста растений.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Оптимальным материалом для мульчирования клубничных растений являются древесные опилки или солома - они создают компактное покрытие и способствуя обильному урожаю.

Обрезка клубники весной

После сбора урожая важно обрезать растения. Этот процесс предотвратит развитие болезней и паразитов. Кроме того, обрезка способствует активному образованию новых побегов и повышению урожайности.

Выбрасывайте обрезанные листья в мусорное ведро, избегая их использования в компосте, чтобы избежать распространения возможных болезней.

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