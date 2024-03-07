Как увеличить урожайность клубники в 4 раза: 2 совета от французских хозяек

Клубника - довольно неприхотливая культура, но даже если вам кажется, что она прекрасно "родит", то у вас есть возможность увеличить количество ягод.
Есть два важных совета, которые помогут вам увеличить урожай, пишет французский портал Sante+.
Мульчирование клубники
Одним из ключевых моментов в выращивании клубники является мульчирование. Что оно дает:
- эффективно подавляет рост сорняков, обеспечивая вашим клубничным растениям пространство для развития;
- помогает регулировать температуру почвы, что особенно важно для клубники;
- уменьшает испарение влаги, обеспечивая стабильный влажностный режим почвы;
- может обогатить почву, предоставляя необходимые элементы питания для здорового роста растений.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Оптимальным материалом для мульчирования клубничных растений являются древесные опилки или солома - они создают компактное покрытие и способствуя обильному урожаю.
Обрезка клубники весной
После сбора урожая важно обрезать растения. Этот процесс предотвратит развитие болезней и паразитов. Кроме того, обрезка способствует активному образованию новых побегов и повышению урожайности.
Выбрасывайте обрезанные листья в мусорное ведро, избегая их использования в компосте, чтобы избежать распространения возможных болезней.
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