Ночные кошмары могут быть чрезвычайно полезными: сомнолог удивила ответом

Главред выяснил, почему ночные кошмары могут быть полезными и почему люди видят сны.

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Чем полезны ночные кошмары - для чего люди видят сны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Ночные кошмары, хотя и могут быть очень неприятными и пугающими, играют важную роль в нашем психическом и эмоциональном здоровье. Одной из главных полезностей являются то, что они помогают выплеснуть эмоции и стресс, накопленные в течение дня. Когда мы спим, наш мозг обрабатывает большое количество информации, которая может включать в себя впечатления, эмоции и стрессовые события. Ночные кошмары могут быть способом, которым мозг пытается решить эти проблемы и восстановить баланс.

Другой пользой является то, что ночные кошмары могут служить психологическим способом управления стрессом и тревогой. Они могут помочь отразить наши самые большие страхи и тревоги, что позволяет нам лучше их понять и решить. Такой вид снов может быть частью процесса самопознания и развития, помогая нам расти как личность и меняться к лучшему. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала сомнолог Дарья Пилипенко.

Когда люди видят сны

Сомнолог отмечает, что человек видит сновидения в определенной фазе сна. Это пятая фаза сон с быстрым движением век - фаза быстрого сна.

"Эта фаза называется парадоксальным сном. Потому что это такой парадокс, что человек, когда спит, его мозговая активность достигает такого уровня, как будто он не спит. При этом происходит полное расслабление мышц. И очень снижена чувствительность к внешним раздражителям. И именно в этой фазе мы видим яркие сновидения, которые помогают нам эмоционально очиститься, прогнозировать и даже моделировать будущее", - указывает Дарья Пилипенко.

Когда наступает 5-я фаза сна

Она отмечает, что 5-я фаза сна - это последняя фаза, и поэтому достаточно важно высыпать свою норму сна.

"Потому что если человек, например, ложится в 11, встает в четыре утра, он просто может не доспать до 5-й фазы сна. Люди, которые не досыпают, могут иметь меньше сновидений", - акцентирует внимание эксперт по сну.

Какие сны человек запоминает

Она указывает на то, что люди видят сны, каждый цикл, однако, по мере того, как человек приближается к утру, фаза быстрого сна увеличивается.

"Если, например, в час ночи, мы можем видеть 5 минут сновидений, то под утро даже 30 минут мы можем видеть сны. И поэтому мы их запоминаем. Мы запоминаем сны, которые мы видим именно под утро, потому что за ними следует пробуждение. И поэтому мы их помним", - добавляет сомнолог.

Сколько можно спать в дневное время суток

Эксперт отмечает, что может таки быть, когда человек, например, имеет эмоциональное большое напряжение, то ему рекомендуется ненадолго заснуть днем.

"Но не более это в идеале 15 минут, чтобы человек потом не проходил весь этот круг сна. Однако если человек истощен, он может перескочить глубокий сон, то есть он (сон - ред.) будет сокращен, и сразу погрузиться в быстрый сон, в парадоксальный сон и схватить этот все же парадокс", - указывает она.

Чем полезны ночные кошмары

Сомнолог отмечает, что после начала войны люди начали жаловаться на то, что у них появляются не только плохие сны, но и ночные кошмары.

По ее словам, если ночной кошмар повторяется достаточно часто, несколько раз в неделю, и это продолжается длительный период, то тогда мы уже говорим о кошмарном расстройстве, которое требует, конечно, терапии или лечения.

"Потому что это может быть следствием посттравматического синдрома, а война, как мы все знаем, это действительно стрессовый фактор, очень серьезный", - делает вывод сомнолог.

В то же время плохие сны помогают лучше справляться со стрессовыми ситуациями в жизни.

"Одна из теорий говорит нам о том, что если кошмары снятся нам периодически, это достаточно позитивная вещь, потому что организм, наша психика вырабатывает на это иммунитет, потому что это уже готовые сценарии, которые мы проживаем. Если будет похожая ситуация, мы не будем на нее так ярко реагировать, потому что уже будет сонный врожденный иммунитет. Если это бывает редко, то это очень даже положительная вещь, не надо пугаться", - акцентирует Дарья Пилипенко.

Смотрите видео о том, чем полезны для человека ночные кошмары:

Почему люди видят сны

Дарья Пилипенко рассказала, что существует несколько теорий того, почему мы видим сны:

Во-первых, это может быть хаотическое нейронное возбуждение относительно физиологии.

Вторая теория говорит о том, что наши сновидения - это либо переживание текущего дня, либо полного прошлого опыта.

Кто такая Дарья Пилипенко Пилипенко Дарья - сомнолог, эксперт по эффективному сну, нейропсихолог. Первый sleep therapist в Украине. Постоянный эксперт на украинском телевидении в тематике здорового сна для детей и взрослых. Автор уникальных техник терапии бессонницы у детей. Участница международных конференций по актуальным проблемам нарушения сна и автор научно-популярных статей для СМИ.

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