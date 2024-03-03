Деликатес за копейки: как приготовить красную икру из кетчупа

Хотите удивить гостей и сэкономить деньги на настоящей икре? Тогда этот рецепт для вас.
Красная икра всегда ассоциировалась с чем-то дорогим, но знаете ли вы, что ее можно сделать за "копейки"? Тогда этот рецепт красной икры из кетчупа — ваш идеальный выбор!
Для создания красной икры вам не потребуется особых знаний и кулинарных умений - этот деликатес придаст вашим блинам и закускам изысканный вид без значительных затрат, пишет кулинарный портал Lenta.
Как приготовить красную икру в домашних условиях?
Ингредиенты:
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- Вода — 1 стакан
- Масло подсолнечное — ½ стакана
- Кетчуп — 1,5 ст. ложки
- Агар-агар — 1,5 ч. ложки
- Соль по вкусу
Как готовить:
- Подготовка ингредиентов: Поставьте масло в холодильник на час перед приготовлением.
- Приготовление смеси: В кастрюле объедините воду, масло, кетчуп, агар-агар и соль по вкусу. На слабом огне доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Остудите смесь до комнатной температуры.
- Формирование икринок: Наберите смесь в шприц и начните выдавливать капли в охлажденное масло. Как только масло поднимется до краев стакана, процедите икринки через сито. Повторите процедуру с оставшейся массой.
Этот простой рецепт придает кетчупу изысканный вид и неотразимый вкус. Подавайте вашу "икру" на блинах, крекерах или тостах — гарантированный способ удивить гостей. Ведь кто сказал, что роскошь не может быть доступной?
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