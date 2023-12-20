УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как определить настоящая красная икра или нет: вас не обманят

Елизавета Бельмас
20 декабря 2023, 17:48
Главред расскажет, как избежать появления на своем столе фальсификата красной икры.
Как определить настоящая красная икра или нет
Как определить настоящая красная икра или нет / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Многие украинцы не могут представить праздник Рождества и Нового года, а точнее праздничный стол без закусок, салатов и бутербродов с красной икрой. Этот продукт любит большинство, однако мало кто знает, как его правильно выбрать и проверить на качество и натуральность. Мы расскажем, как определить качество икры в домашних условиях.

Если вы задумались, как определить настоящая красная икра или нет, значит, пришло время узнать о новой информации.

Для начала, во время выбора красной икры необходимо обратить внимание на дату ее изготовления. Как правило, икру собирают в июле-августе, потому, если вы видете другую дату - стоит задуматься. Также лучше выбирать икру в стекле, поскольку оно не окисляется так, как окисляются жестяные банки. Однако в том случае, когда вы уже купили икру и захотели проверить ее подлинность, есть хороший способ с помощью воды.

видео дня

Как проверить икру на натуральность в воде

Для того, чтобы проверить икру, достаточно взять чайную ложку, стакан с теплой водой и саму икру. Наберите на чайную ложку немного икры и опустите её в стакан с теплой водой, после чего наблюдайте реакцию.

Что можно увидеть:

  • фальсификат икры в воде станет прозрачным, возможно немного окрасит её
  • настоящая икра даст белый оттенок, из нее выделится белок

Смотрите видео о том, как проверить натуральност красной икры:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
красная икра интересные новости
Реклама

Главное за день

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

18:55 Синоптик
США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

17:26 Украина
Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

17:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:10

Народное единство: что случилось с украинцами

19:07

Как отстирать полотенца от въевшейся грязи: очень легкий, но рабочий способ

19:03

Лунный календарь 21 декабря 2023: почему в этот день нельзя вступать в конфликты

18:59

Ни в коем случае не стирайте: что можно и нельзя делать в понедельник

18:56

Забудьте об усталости утром: врач рассказала, как просыпаться бодрымВидео

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
18:55

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

18:53

Как сохранить фасоль надолго: удивительные советы, которые продлят срок хранения в несколько раз

18:52

"Нужно больше людей": эксперт назвал самую большую проблему ВСУ на данный момент

18:41

Что лучше не делать на Новый год, чтобы не навлечь беды и привлечь деньги

Реклама
18:11

"Думала, что не выживу": Мадонна находилась двое суток в коме

18:00

Пятна на нержавейке исчезнут на глазах: что используют опытные хозяйки

17:58

Как есть все подряд без тяжести в животе: эксперт по здоровью раскрыл секрет

17:48

Как определить настоящая красная икра или нет: вас не обманят

17:32

Около 6 тысяч мужчин каждый день покидают Украину: кто они, почему и куда едут

17:26

США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

17:23

Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

17:20

Проверьте себя: какие признаки того, что вам пора сменить работу

17:16

"Будут насиловать и убивать": "азовец" рассказал, что ждет Украину в случае капитуляции

16:48

Как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре": Авраменко назвал интересное выражениеВидео

16:45

Реформа в вузах: замминистра рассказал, что хотят сделать с бесплатным обучением

Реклама
16:37

Почему 21 декабря нельзя никому желать здоровье: появятся серьезные проблемы

16:31

Приходится "обивать пороги": почему украинским военным не дают статус УБД

16:28

Пощечина Путину от Запада: США перебросят свои войска к границам с Россией – Bild

16:25

Жители Херсонщины без помощи: россияне полностью уничтожили склад Красного Креста

16:25

Дипломат "поставил на место" россиянку в ООН: та несла чушь о "репрессиях" в Украине

16:06

Премьера ситкома "Якщо чесно": Дарья Петрожицкая и Игорь Ласточкин влюбилисьВидео

16:05

Оптическая иллюзия для самых умных: только люди с высоким IQ найдут тюленя

15:48

Украину накроют мокрый снег и дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

15:43

"Психи реально": безумный клоун-путинист Охлобыстин "поймал" пулю

15:35

Это может погубить питомца: ветеринар предупреждает об неочевидной праздничной опасности, способной погубить собаку

15:35

Россияне активизировались на еще одном направлении: бросают в бой всю имеющуюся технику

15:34

В Крыму ракеты атаковали центр космической связи: есть раненые

15:25

"В ушах шкварчал раскаленный металл": военный чудом пережил удар ракеты

15:05

Оборона Украины и "прорыв России": в Британии оценили ситуацию и дали прогноз

14:53

Идеально на праздничный стол: девушка показала, как приготовить балык в духовке

14:35

Нужно найти 3 отличия за 17 секунд: загадочная картинка заставит задуматься

14:28

Куда обращаться и что делать украинцам, чтобы не потерять пенсию

14:15

ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

14:13

Вы бы не догадались: мужчина показал лайфхак, как сделать обувь нескользкой

14:00

Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизниЭксклюзив

Реклама
13:47

Горбунов показал как шаловливо играет со своими сыновьями от Осадчей

13:43

Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить" – ОгрызкоВидео

13:41

Как должна выглядеть женщина в 40 лет: дизайнер рассказал, как не превратиться в "бабушку"

13:33

У Путина есть план, войска РФ пытаются перехватить инициативу в двух областях – AP

13:11

Что нельзя делать перед зеркалом: эти несложные советы помогут каждому

12:58

Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипал снег: 5 средств, которые упростят вашу жизнь

12:52

Вне закона и поскорее: сколько украинцев жаждут наказания коррупционеров

12:39

Помощь Украине более $60 млрд: Огрызко сделал прогноз и сказал, что нужно для победыВидео

12:23

Во время эфира "Рождество. Ты не один" будут собирать средства на поддержку детей "Школы супергероев"

12:20

Зарплаты украинцев вырастут до 30 тысяч грн: Кабмин назвал сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять