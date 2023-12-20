Как определить настоящая красная икра или нет: вас не обманят

Главред расскажет, как избежать появления на своем столе фальсификата красной икры.

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Как определить настоящая красная икра или нет / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Многие украинцы не могут представить праздник Рождества и Нового года, а точнее праздничный стол без закусок, салатов и бутербродов с красной икрой. Этот продукт любит большинство, однако мало кто знает, как его правильно выбрать и проверить на качество и натуральность. Мы расскажем, как определить качество икры в домашних условиях.

Если вы задумались, как определить настоящая красная икра или нет, значит, пришло время узнать о новой информации.

Для начала, во время выбора красной икры необходимо обратить внимание на дату ее изготовления. Как правило, икру собирают в июле-августе, потому, если вы видете другую дату - стоит задуматься. Также лучше выбирать икру в стекле, поскольку оно не окисляется так, как окисляются жестяные банки. Однако в том случае, когда вы уже купили икру и захотели проверить ее подлинность, есть хороший способ с помощью воды.

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Как проверить икру на натуральность в воде

Для того, чтобы проверить икру, достаточно взять чайную ложку, стакан с теплой водой и саму икру. Наберите на чайную ложку немного икры и опустите её в стакан с теплой водой, после чего наблюдайте реакцию.

Что можно увидеть:

фальсификат икры в воде станет прозрачным, возможно немного окрасит её

настоящая икра даст белый оттенок, из нее выделится белок

Смотрите видео о том, как проверить натуральност красной икры:

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