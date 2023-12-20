Как определить настоящая красная икра или нет: вас не обманят

Многие украинцы не могут представить праздник Рождества и Нового года, а точнее праздничный стол без закусок, салатов и бутербродов с красной икрой. Этот продукт любит большинство, однако мало кто знает, как его правильно выбрать и проверить на качество и натуральность. Мы расскажем, как определить качество икры в домашних условиях.
Если вы задумались, как определить настоящая красная икра или нет, значит, пришло время узнать о новой информации.
Для начала, во время выбора красной икры необходимо обратить внимание на дату ее изготовления. Как правило, икру собирают в июле-августе, потому, если вы видете другую дату - стоит задуматься. Также лучше выбирать икру в стекле, поскольку оно не окисляется так, как окисляются жестяные банки. Однако в том случае, когда вы уже купили икру и захотели проверить ее подлинность, есть хороший способ с помощью воды.
Как проверить икру на натуральность в воде
Для того, чтобы проверить икру, достаточно взять чайную ложку, стакан с теплой водой и саму икру. Наберите на чайную ложку немного икры и опустите её в стакан с теплой водой, после чего наблюдайте реакцию.
Что можно увидеть:
- фальсификат икры в воде станет прозрачным, возможно немного окрасит её
- настоящая икра даст белый оттенок, из нее выделится белок
Смотрите видео о том, как проверить натуральност красной икры:
@brodyagabest Як перевирити чи справжня ікра ? #корисно♬ оригинальный звук - Андрій Лаврук
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