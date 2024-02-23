Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ

Главред выяснил, в каком часу нужно ложиться спать для того, чтобы организм смог выспаться и продуктивно работать в течение всего дня.

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Когда нужно ложиться спать - как начать высыпаться / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Нарушения сна могут включать различные проблемы, такие как бессонница, апноэ (проблемы с дыханием во время сна), сонливость в течение дня, подвижность во время сна и т. д. Бессонница может быть вызвана стрессом, нервно-эмоциональным напряжением, плохими привычками перед сном, такими как употребление кофе или сильного чая, алкоголь, а также медицинскими причинами, такими как боль или дискомфорт, соматические заболевания и психические расстройства. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал врач-сомнолог Юрий Погорецкий.

Каковы последствия нарушения сна

По его словам, нарушение качества сна может привести к ухудшению общего самочувствия человека.

"Вследствие нарушений сна может развиться гипертония, сахарный диабет, появиться проблемы с лишним весом, депрессия, ректильная дисфункция и различные психические расстройства", - указывает врач.

Отмечается, что от нарушения сна чаще всего страдают люди с ненормированным графиком работы и молодые мамочки. Но и те, кто имеют возможность высыпаться, часто этим пренебрегают.

"Телевизоры должны отсутствовать в спальне. Планшеты, мобильные телефоны - это убийцы сна. Совет всех сомнологов в мире - вынести электронные приборы из спальни", - отмечает врач-сомнолог Юрий Погорецкий.

Кто такой Юрий Погорецкий Погорецкий Юрий - кандидат медицинских наук, сомнолог, кардиолог, главный врач Лаборатории Сна. Стаж работы в области медицины сна: более 20 лет. Является ведущим экспертом по бессоннице, храпу, апноэ и методам респираторной поддержки при расстройствах дыхания во сне.

Как быстро заснуть вечером

Врачи отмечают, что для полного высыпания стоит придерживаться следующих правил:

избегайте физических нагрузок перед сном и поздних занятий спортом;

старайтесь ложиться спать не позднее 22: 00, ведь именно в это время организм человека вырабатывает необходимый для нас гормон счастья;

желательно прогуляться перед сном;

не стоит переедать на ночь;

не рекомендуется ложиться спать голодным;

важно правильно рассчитывать время, чтобы учесть все вышеперечисленные правила.

Когда нужно ложиться спать

Врач-невропатолог Виктор Мацишин указывает на то, что основа нашей активности это отдых в нашей жизни. Сон это фактически основной отдых, который мы имеем.

"В первую очередь мы должны понимать, когда нам лучше спать. Это должно быть примерно где-то сон, начиная с 22 часов вечера и где-то до 5-6 часов утра. Подготовиться ко сну, как мы уже слышали в сюжете, это не надо перезагрузить себя как физически, так и психоэмоционально", - отмечает Виктор Мацишин.

Кроме того он отмечает, что для того, чтобы определить оптимальную продолжительность сна нужно рассчитать точное время начала сна так, чтобы организм сам смог проснуться до восхода солнца.

Смотрите видео о том, когда нужно ложиться спать и какова должна быть продолжительность сна:

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