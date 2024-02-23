Как научиться откладывать деньги: эксперты назвали 5 правил экономии в 2024 году

Экономия денег обеспечивает безопасность для реализации жизненных целей, которые могут быть далеко в будущем, но никогда не рано начинать экономить.

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Как научиться экономить - 5 правил для экономии денег / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels, ua.depositphotos.com

Учитывая, что продолжающийся кризис оказывает огромное влияние на кошелек, никогда еще не было так важно экономить, когда есть возможность. Финансовые эксперты the Lazy Trader составили удобный список лучших способов экономии денег на 2024 год, которые помогут вам достичь финансовой стабильности, сообщает Irish Mirror.

Используйте цифровой планировщик бюджета

Эксперты отмечают, что цифровой планировщик бюджета - это идеальное решение для управления вашими финансами в течение дня, которое поможет вам оставаться в пределах лимита расходов.

"Если вам нужно внести какие-то коррективы на ходу, его также легко изменить, и его можно модифицировать в соответствии с вашими потребностями", - отмечают специалисты.

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Простое приложение на вашем телефоне или устройстве является более доступным и позволяет сэкономить на создании ненужного беспорядка или риска потерять записанный вами бюджет.

Используйте разбивающиеся копилки

Копилка - это все о дисциплине и последовательности, двух характеристиках, необходимых для сбережения денег.

"Откладывать деньги, которые невозможно вернуть, не разбив копилку, может быть сложно, особенно если вы обеспокоены своим текущим финансовым положением. Однако это отличный способ сэкономить деньги, даже не подозревая об этом, и независимо от того, будь то на отпуск или на аренду жилья, поражает, как далеко могут зайти несколько копеек", - отмечают специалисты по экономии.

Они добавляют, что инвестирование в недоступную копилку, куда вы не сможете забрать деньги, не разбив ее, придаст вам больше решимости экономить, пока она не будет заполнена до краев.

Не снимайте деньги со своих сбережений

Финансовые эксперты указывают, что хотя может возникнуть соблазн взять деньги из своих сбережений для спонтанных покупок, помните, что они являются сбережениями не просто так.

"Независимо от того, что это - будущая пенсия, ипотека или автомобиль вашей мечты, эти деньги были отложены для того, чтобы вы могли позволить себе роскошь, на которую вы экономили", - указывают они.

Делайте умные покупки в супермаркете

В супермаркете может быть очень соблазнительно положить в тележку незапланированные товары, но вы бессознательно вызовете рост общих расходов в магазине.

"Заходя в местный супермаркет, старайтесь придерживаться своего списка покупок и искать более дешевые альтернативы. Бренды супермаркетов - это отличный способ сократить расходы, особенно на продукты первой необходимости, такие как макароны и рис, поскольку вам не придется тратить целое состояние на самое необходимое", - отмечают аналитики.

Кроме того, они акцентируют на том, что супермаркеты предлагают выгоды от карточек лояльности, которые могут дать вам огромные скидки на покупки, и которые можно получить бесплатно.

Кроме того, всегда стоит заглянуть в отдел со сниженными ценами, поскольку многие свежие продукты можно заморозить в домашних условиях и сэкономить немало денег, вместо того, чтобы платить полную цену.

Покупка оптом - это также отличный способ сэкономить несколько лишних евро, поскольку, как правило, отдельные продукты стоят дешевле, а также уменьшает хлопоты, связанные с необходимостью возвращаться в супермаркет, чтобы пополнить запасы.

Погашайте кредиты сразу

Кредитный лимит может опуститься в списке приоритетов, когда в игру вступают другие финансы; он может быть отличной сетью финансовой поддержки, но со временем его нужно погашать из-за отрицательного сальдо.

"Через определенный промежуток времени с вас начнут взимать пеню, если сумма не будет погашена, поэтому лучше всего погашать кредиты сразу, как только у вас появятся средства, чтобы избежать лишних дополнительных расходов", - резюмируют эксперты по экономике.

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