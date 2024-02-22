'Мыть ежедневно': специалист объяснила, для чего необходимый бальзам для волос

Трихолог объяснила большую ошибку, которую люди совершают во время мытья головы - стоит мыть голову каждый день

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Как правильно мыть волосы / коллаж: Главред, фото: pexels

Есть много советов о том, как лучше всего ухаживать за волосами, чтобы получить увлажненные пряди мечты. Некоторые эксперты советуют не мыть голову каждый день, утверждая, что это на самом деле делает наши волосы более жирными. В то время как другие говорят, что таким образом можно повредить наши пряди, если использовать на них слишком агрессивные средства.

Трихолог поделилась, почему она считает, что люди должны мыть голову каждый день или, по крайней мере, через день. Оказалось, что для этого есть серьезная причина, передает The Mirror.

Специалист рассказала, что есть много распространенных ошибок, которые женщины могут делать во время ухода за волосами и кожей головы. Один из самых распространенных мифов заключается в том, что не нужно часто мыть шампунь, однако, трихолог подчеркнула, что необходимо мыть волосы каждый день.

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"Это неправда, что слишком частое мытье волос сушит его. Ваши волосы увлажняются водой и атмосферой вокруг них. Не забывайте, что ваша кожа головы - это кожа, как и любая другая часть тела, и мы постоянно теряем клетки кожи. Единственный способ устранить их, а также загрязнение из окружающей среды и пот - иметь хороший шампунь", - отметила специалист.

Она считает, что вся эта грязь собирается на коже головы, потому что это богатая липидами влажная среда. Не нужно забывать, что у нас в организме есть дрожжи, которые естественным образом живут на коже головы. Они могут разрастаться и спровоцировать появление перхоти. Поэтому стоит придерживаться, чтобы кожа головы была чистая и здоровая.

Кожное сало, которое собирается на коже головы, может сделать волосы вялыми и ломкими, а кожа головы будет иметь неприятный запах. Чтобы избежать этого, убедитесь, что вы правильно моете волосы и кожу головы.

"Когда вы моетесь шампунем, не просто грубо трите руками макушку и волосы, просто засуньте пальцы под волосы и помассируйте, вспенивая шампунь. Это поможет ослабить клетки кожи и получить хорошее тщательное очищение", - пояснила она.

Трихолог рекомендует обязательно применять кондиционер каждый раз, когда моете голову. Это очень важно использовать его каждый раз, так как он помогает закрыть кутикулу снаружи стержня волоса и защитить внутреннюю кору волоса и помогает ему удерживать влагу.

Также стоит помнить, что нужно соблюдать осторожность при сушке волос полотенцем. Нельзя тереть его полотенцем - это большая ошибка. Необходимо промокнуть и отжать полотенцем волосы и стараться избегать трения.

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