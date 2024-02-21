Какой самый лучший день для стрижки волос: названа дата

А вы уже записались к парикмахеру? Идеальный день для смены имиджа бывает раз в году, и он уже совсем скоро.

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Названы благоприятные дни для стрижки в марте 2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Красивые и густые волосы - мечта любой женщины. Говорят, чтобы достичь этого, нужно не только правильно за ними ухаживать, но и стричь волосы в определенные дни. Главред разобрался, какой самый лучший день для стрижки волос, а в какие дни недели нельзя стричь волосы. К слову, если подстричься в правильный день месяца, то приятным бонусом к красивой шевелюре будет еще и здоровье и богатство.

На какую Луну стригут волосы

Если женщине хочется перемен в жизни, то скорее всего она отправится к парикмахеру. Многие представительницы прекрасной половины человечества учитывают положение Луны. Считается, если стричь волосы на убывающую Луну, можно избавиться от проблем и неприятностей. Если сделать это на растущую Луну, то невзгоды не только уйдут, но взамен жизнь наполнится положительной энергией.

Наиболее благоприятными являются те дни, когда Луна находится в знаке Льва или Девы.

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Луна в знаке Льва способствует пробуждению волосяных луковиц, росту густых и сильных волос. Луна в знаке Девы также поможет быстрому росту волос.

Когда лучше стричь волосы утром или вечером?

По поверьям, вечером активизируется нечистая сила, поэтому стричься лучше утром.

Какой самый лучший день для стрижки волос

Говорят, что в году есть один день, который является самым лучшим для визита к парикмахеру. И это 28 февраля. Стрижка в этот день способствует процветанию, увеличению и улучшению материального положения.

В какие дни недели нельзя стричь волосы

Выбирая день для стрижки, многие учитывают дни недели. Есть один день, когда ни в коем случае не стоит идти в салон.

Понедельник. Вместе с отрезанными волосами в первый день недели из вашей жизни уйдут все плохие эмоции и негатив.

Вторник. Стрижка, сделанная во вторник, сделает вашу жизнь интереснее.

Среда. Стричься в этот день нужно тем, кто хочет успокоится, разобраться в проблемах и найти ответы на вопросы.

Четверг. Стрижка в этот день идеально подойдет тем, кто хочет привлечь к себе внимание в любви, дружбе и карьере.

Пятница. Сделав стрижку в этот день, ждите новых знакомств.

Суббота. Очень хороший день для стрижки и других процедур для волос.

Воскресенье - самый неудачный день для стрижки. Лучше избегать визита к парикмахеру.

Лунный календарь стрижек на март 2024 года

Благоприятные дни для стрижки в марте 2024: 5, 15, 21, 23, 24 марта.

Лучшие дни для "денежной стрижки": 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 24, 25 и 31 марта.

Если вы смените имидж в эти дни, то привлечете финансовое благосостояние в свою жизнь.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2024: 1, 7, 9, 10, 19, 29 число.

Если вы пойдете в салон в эти дни, то результат вам скорее всего не понравится. Кроме того, волосы будут расти медленнее, могут выглядеть тускло и слишком сильно выпадать.

Ранее Главред писал, как нельзя использовать фен. Простая оплошность может навредить вашим волосам.

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