Это делает вас старше на 10 лет: парикмахер назвала 3 ошибки во время стрижки

Парикмахер раскрыла некоторые из самых популярных стилей, которые на самом деле могут заставить вас выглядеть старше на 10 лет.

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Парикмахер назвала 3 ошибки во время стрижки-как выглядеть моложе / коллаж Главред, фото: pexels

Прически, которые мы выбираем, действительно могут изменить наш внешний вид. От цвета до формы и укладки - все может иметь большое значение. Важно, что при правильном выборе прически мы можем выглядеть более молодо. Однако есть ошибки, которых лучше избегать, чтобы не выглядеть старше, чем вы есть на самом деле.

По словам парикмахера и визажиста Даны Тейт, есть некоторые вещи, которые людям нужно прекратить делать со своими волосами, если они хотят выглядеть моложе, сообщает Express.

На своей странице в TikTok, @thedanatate, эксперт по волосам объяснила, что использование краски для волос, короткие стрижки и злоупотребление продуктами могут добавить человеку "10 лет".

видео дня

Регулярно делясь со своими подписчиками советами и подсказками, Дана опубликовала видео, в котором попросила поклонников "прекратить делать такие вещи со своими волосами, если вы хотите выглядеть моложе".

Смотрите видео о том, какие ошибки во время стрижки делают вас старше:

Хотя использование краски для волос, чтобы избавиться от нежелательной седины, является популярным методом, его можно разрушить, если подобрать неправильный цвет, добавив себе еще больше лет. Она объяснила: "Слишком темный цвет волос не принесет вам никакой пользы.

"Даже если вы любите темные волосы, попробуйте сделать несколько мелирований вокруг лица, чтобы осветлить его и выглядеть по крайней мере на 10 лет моложе".

Кроме цвета волос, стиль прически, который вы выбираете, может иметь большое значение для создания более молодого вида. Поэтому Дана призывает людей избегать слишком короткой стрижки и говорит: "Перестаньте носить суперкороткую челку. Это нет".

Суперкороткая, тупая челка - это смелый выбор стиля, но она может подойти не всем. Прежде чем решиться на такую стрижку, стоит подумать, какая бахрома подойдет вам лучше всего. Полную бахрому можно носить либо до половины лба, либо до бровей, либо немного длиннее.

Ваша форма лица может помочь определить правильную длину челки, однако, личные предпочтения также являются ключевым фактором. Если вам не нравится, что пряди волос попадают в глаза, вы можете отдать предпочтение челке, подстриженной до бровей или чуть выше.

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