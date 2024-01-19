Действительно ли сода помогает при изжоге: ответ эксперта вас удивит

Главред выяснил, действительно ли сода может помочь избавиться от изжоги и как действует содовый раствор на желудочно-кишечный тракт человека.

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Можно ли изжогу "гасить" содой - эксперт рассказал, как действует сода при изжоге / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Изжога, или ощущение жжения во рту, может возникать по разным причинам, от повседневных факторов до серьезных заболеваний.

Почему может появляться изжога?

Ниже приведены несколько основных причин изжоги во рту.

Повышенная кислотность желудочного сока: повышенная кислотность может привести к изжоге во рту, особенно после приема пищи.

Нарушение желудочно-кишечного тракта: различные заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит или язва, могут вызывать изжогу в ротовой полости.

Употребление определенных продуктов или напитков: некоторые люди могут испытывать изжогу в ротовой полости после употребления определенных продуктов или напитков, таких как острые приправы, кофе, алкоголь или цитрусовые.

Зубные проблемы: кариес, периодонтит или другие заболевания зубов и десен могут приводить к изжоге во рту.

Применение некоторых лекарственных средств: некоторые лекарственные средства, такие как антибиотики или препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, могут вызывать изжогу в ротовой полости в качестве побочного эффекта.

Аллергическая реакция: аллергия на определенные вещества, такие как пыльца, может вызывать изжогу во рту.

Можно ли изжогу "гасить" содой

Многие люди испытывают изжогу после праздников. Обычно ее удаляют содовым раствором. Эта формула "спасения" известна нам с детства, однако действительно ли это эффективно и не опасно для здоровья? Об этом на своей странице в Instagram рассказал химик Глеб Репич.

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"В нашем желудке есть кислота, а его слизистая оболочка хорошо защищена от нее. Однако пищевод, через который проходит пища в желудок, не имеет такой защиты. Если по каким-то причинам содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Именно поэтому, если содержимое желудка "почему-то" возвращается в пищевод, кислота начинает его разъедать. Так возникает изжога", - пояснил эксперт.

Смотрите видео о том, можно ли изжогу "гасить содой":

В таких случаях люди часто "успокаивают" изжогу раствором соды. Сода может помочь обезболить изжогу. Сода (например, натрий бикарбонат) обладает антацидными свойствами, которые могут уменьшить кислотность в желудке. Это может быть полезным для людей с кислотным рефлюксом или определенными видами гастрита, когда появляется ощущение изжоги. Однако химик подчеркивает важный момент.

"Сода нейтрализует кислоту в желудке, которая необходима для правильного пищеварения. Это может возбуждать выделение еще больше кислоты организмом. Однако, если причина изжоги, а именно регулярное попадание пищи в пищевод, не исправлена, то со временем изжога может возвращаться с еще большей интенсивностью", - добавил Репич.

Если изжога в ротовой полости возникает регулярно или сопровождается другими симптомами, важно обратиться к врачу для получения консультации и диагностики.

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