Вы даже не подозревали: вот, что означает тайная стрелка на приборной панели авто

Люди были поражены, узнав, что означает "малоизвестный символ" на приборной панели их автомобиля, а одна женщина призналась, что прошло "много лет", когда она узнала об этом.
Одна блогерша написала в TikTok, чтобы обратить внимание на эту деталь, которая, по ее мнению, может быть очень полезной для людей, испытывающих трудности, когда заезжают на заправку. Атинуке Эве из Лондона с выражением шока на лице указала на символ рядом с лампочкой "нужно заправить" на видео, пишет Mirror.
Атинуке, которая также является предпринимателем, сказала, что она только что узнала, что стрелка возле лампочки указывает на то, с какой стороны находится крышка бензобака, а ее фанаты пошутили, что теперь большинство из них тоже чувствуют себя немного ошарашенными.
Смотрите видео о том, означает маленькая стрелка на приборной панели автомобиля:
@tinukeawe I know I’m NOT the only one who didn’t know this simple life hack! Shout out to @Ms Clo for telling me otherwise I would have thought it was there for decoration and I’ve been driving for over 10 years ?#carhack#emptytank#mumlife♬ original sound - Tinuke
Она смотрит с разинутым ртом, прежде чем приблизить подсветку на приборной панели, которая имеет целью предотвратить путаницу во время заправки.
Блогер говорит, что это "простой лайфхак", и добавляет: "Мне потребовалось много лет, чтобы узнать, что эта стрелка, когда у вас заканчивается бензин в машине, показывает, с какой стороны находится дверца бензобака. Пожалуйста, скажите мне, что я не одна такая". В подписи к видео Эйв отмечает, что она "думала, что она там для украшения, а я вожу машину уже более 10 лет".
Ее видео привлекло внимание подписчиков, а затем стало вирусным на других платформах, включая пользователей X, (бывший Twitter), которые также были шокированы этим открытием.
Вам также может быть интересно:
- Обратите внимание перед приготовлением: почему яичные желтки имеют разный цвет
- Этого боялись все: врач раскрыла детали, что будет, если намочить Манту
- Можно ли парить ноги при температуре: известный врач дал неожиданный ответ