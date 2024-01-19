Вы даже не подозревали: вот, что означает тайная стрелка на приборной панели авто

Блогер была шокирована, когда узнала, что это за крошечный символ на приборной панели ее автомобиля.

https://glavred.info/lifehack/vy-dazhe-ne-podozrevali-vot-chto-oznachaet-taynaya-strelka-na-pribornoy-paneli-avto-10534478.html Ссылка скопирована

Что означает секретная стрелка на приборной панели авто - лайфхак для водителя / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Люди были поражены, узнав, что означает "малоизвестный символ" на приборной панели их автомобиля, а одна женщина призналась, что прошло "много лет", когда она узнала об этом.

Одна блогерша написала в TikTok, чтобы обратить внимание на эту деталь, которая, по ее мнению, может быть очень полезной для людей, испытывающих трудности, когда заезжают на заправку. Атинуке Эве из Лондона с выражением шока на лице указала на символ рядом с лампочкой "нужно заправить" на видео, пишет Mirror.

Атинуке, которая также является предпринимателем, сказала, что она только что узнала, что стрелка возле лампочки указывает на то, с какой стороны находится крышка бензобака, а ее фанаты пошутили, что теперь большинство из них тоже чувствуют себя немного ошарашенными.

видео дня

Смотрите видео о том, означает маленькая стрелка на приборной панели автомобиля:

Она смотрит с разинутым ртом, прежде чем приблизить подсветку на приборной панели, которая имеет целью предотвратить путаницу во время заправки.

Блогер говорит, что это "простой лайфхак", и добавляет: "Мне потребовалось много лет, чтобы узнать, что эта стрелка, когда у вас заканчивается бензин в машине, показывает, с какой стороны находится дверца бензобака. Пожалуйста, скажите мне, что я не одна такая". В подписи к видео Эйв отмечает, что она "думала, что она там для украшения, а я вожу машину уже более 10 лет".

Ее видео привлекло внимание подписчиков, а затем стало вирусным на других платформах, включая пользователей X, (бывший Twitter), которые также были шокированы этим открытием.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.