Этого боялись все: врач раскрыла детали, что будет, если намочить Манту

Главред выяснил, можно ли можно мочить пробу Манту и что будет, если чесать манту.

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Что будет, если намочить Манту - врач рассказала принцип действия Манту / коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вопрос, который не дает нам покоя с детства, — что произойдет, если намочить Манту. После пробы Манту многие из нас были под пристальным наблюдением школьных врачей на наших родных. Проба Манту является одним из методов скрининга на туберкулез и используется для выявления людей, которые могут быть уже заражены туберкулезом, даже если у них еще нет симптомов. Этот метод может быть особенно полезным для детей, которые были в контакте с инфицированными лицами или живут в районах с высокой распространенностью туберкулеза.

Что будет если намочить Манту?

Семейный врач Елена Акуленко в своем Instagram отмечает, что в детстве часто слышала незыблемое правило: если намочить манту, след от прививки увеличится в размерах и вам ошибочно поставят диагноз "туберкулез". Но по словам врача, если намочить Манту, вреда не будет.

Проба Манту - это метод диагностики туберкулеза кожи, который используется для выявления контактных лиц и лиц с повышенным риском заражения. Этот метод заключается во введении специального аллергена - туберкулинового аллергена - под кожу предплечья.

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Принцип действия Манту

Подготовка: место введения аллергена (обычно туберкулиновый аллерген) очищается медицинским спиртом для снижения риска инфекции.

Введение аллергена: врач вводит туберкулиновый аллерген под кожу, обычно на предплечье, с помощью специальной иглы. После введения аллергена на коже появляется небольшая отметка.

Оценка реакции: через 48-72 часа после введения аллергена врач оценивает реакцию. Если на месте введения аллергена образуется папула (повышение кожи) диаметром более 5 мм (или 10 мм у детей), это может свидетельствовать о положительной реакции.

Интерпретация результатов: положительный результат может свидетельствовать о наличии контакта с туберкулезом или активной инфекции. Однако положительный результат не означает, что у человека разовьется туберкулез, и дополнительные тесты могут быть необходимы для подтверждения диагноза.

Реакция на препарат: иногда может возникнуть аллергическая реакция на туберкулиновый аллерген. В случае появления аллергических симптомов, таких как зуд, покраснение кожи или опухание, следует немедленно сообщить врачу.

Что будет, если намочить Манту: принцип действия

Врач отметила, что сыворотка вводится под кожу, поэтому при купании или мытье рук вода не проникает настолько глубоко, чтобы смешаться с сывороткой. Следовательно, можно сделать вывод, что вода не влияет на результаты прививки.

"Я скажу больше: ни в одной стране мира, кроме постсоветских, врачи, которые делают пробу Манту, не запрещают мочить место прививки", - подчеркнула она.

Однако, по ее словам, есть другой нюанс. Место прививки нельзя:

тереть;

почесывать;

активно массировать.

Таким образом, мочалки и полотенца, которые используются во время купания, могут быть очень вредными: вызывают раздражение и будут восприняты как положительная реакция на пробу Манту.

Врач добавляет, что было бы лучше не запрещать мочить место прививки, а напоминать, что мокрое место прививки нужно осторожно промокнуть салфеткой, а не вытирать. О том, что вредно натирать место прививки рукавом, ручкой сумки и другими предметами, обычно не предупреждают, но это очень важно.

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