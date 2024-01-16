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Проверьте себя: эксперт назвал 6 признаков того, что вас недолюбливают

Юрий Берендий
16 января 2024, 04:30
Бывает трудно понять намек на то, что вы кому-то не нравитесь, но один эксперт поделился "психологическими признаками того, что кто-то тайно вас недолюбливает".
Проверьте себя: эксперт назвал 6 признаков того, что вас недолюбливают
6 признаков того, что вас недолюбливают - как понять, что человек любит / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Во взрослом возрасте может быть трудно установить настоящие отношения, потому что часто вы сомневаетесь, действительно ли вы нравитесь другим людям. Чтобы помочь вам лучше понять это, блогер поделился, как понять, что вы кому-то тайно не нравитесь.

Джош Фрейзер Янг из Крайстчерча, Новая Зеландия, @joshfraseryoung в своем Tik-Tok поделился некоторыми "психологическими признаками того, что кто-то тайно вас недолюбливает", предупредив людей "быть осторожными" с просмотром видео, поскольку оно может изменить их восприятие текущих отношений, пишет Dailymail.

"Знание этих признаков откроет вам глаза на то, как люди на самом деле относятся к вам", - пояснил он, добавив, что многие не задумывались о том, что их приятели выставляют на показ перед тем, как это сделать.

видео дня

Они преуменьшают ваши достижения

По словам ТикТокера, первое, на что следует обратить внимание, - это когда человек преуменьшает ваши достижения.

Он привел пример, когда друг говорит вам: "Пробежать милю за семь минут - это не так уж и хорошо. Я знаю парня, который может пробежать ее за шесть минут". Джош объяснил: "Люди, которые вас не любят, легко подвержены зависти, особенно когда у вас что-то получается лучше, чем у них.

Поэтому знайте, что когда кто-то из ваших близких проявляет признаки зависти, в глубине души они на самом деле хотят, чтобы вы потерпели неудачу".

Они никогда не протягивают руку помощи первыми

Далее, по словам Джоша, они "никогда не протягивают руку помощи", и вы всегда будете посылать им сообщения, не получая многого взамен.

Он посоветовал: "Правда в том, что если кто-то захочет связаться с вами, он это сделает. Люди сидят на своих телефонах 24/7, поэтому если они никогда не связываются с вами или не прилагают усилий, чтобы ответить, существует большая вероятность того, что вы им не нравитесь", - указывает он.

Они добры ко всем, кроме вас

Следующее утверждение может показаться очевидным, но оно может быть более тонким, чем вы думаете.

Это то, что "они кажутся немного милыми со всеми, но не с вами" - будь то комплименты другим, но никогда вам, или приглашение других на мероприятия, а вас оставляют без внимания.

Джош привел пример, когда кто-то сказал: "Во что ты вообще одет, брат? Хотел бы я, чтобы ты был более стильным, как Бен". Он добавил: "Вы должны честно признать, что то, как люди обращаются с вами, является тем, как они к вам относятся.

Они пытаются затмить вас

TikToker утверждает, что еще один тревожный признак - это когда вас всегда пытаются затмить и превращают все в соревнование.

Джош сказал: "Ты получил пятерку на психологическом тесте, а я получил пятерку с плюсом. Люди, которые вас не любят, часто завидуют вам, потому что не могут терпеть, когда у вас дела идут лучше, чем у них. Поэтому, когда кто-то из близких проявляет признаки зависти и пытается конкурировать с вами, знайте, что это замаскированный тайный враг", - указывает он.

Смотрите видео о том, как понять, что вас недолюбливают:

Они быстро указывают на ваши недостатки

Так же, по словам Джоша, они быстро указывают на ваши недостатки или неуверенность в себе.

Например, говорят, что ваши волосы выглядят жирными, или спрашивают, принимали ли вы душ, особенно перед группой.

Он говорит: "Люди, которые вас не любят, не могут выдержать, когда вы находитесь в центре внимания, поэтому они делают это, чтобы унизить вас перед другими".

Они часто неверно интерпретируют вас

Наконец, они часто неправильно интерпретируют то, что вы говорите, и превращают позитив в негатив.

Джош привел пример, когда вы делаете комплимент их наряду, они могут ответить что-то вроде: "Что вы имеете в виду под хорошим нарядом? Я ношу это каждый день". Он добавляет: "Поскольку люди, которые вас не любят, негативно воспринимают вас, они часто интерпретируют то, что вы говорите, негативно, поэтому, когда они воспринимают вашу похвалу как изящное оскорбление или пренебрежение, знайте, что они стали вашими тайными врагами".

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психология
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