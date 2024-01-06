Как почувствовать себя счастливым: психологи назвали метод, который работает мгновенно

Гларвед выяснил, что нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым и как снова начать наслаждаться жизнью.

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Как почувствовать себя счастливым - психологи раскрыли, как наслаждаться жизнью / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Счастье - это состояние эмоционального и психологического комфорта, когда вы чувствуете радость и удовлетворение от жизни. Это не только эмоциональное состояние, но и общий психологический баланс, который возникает, когда ваши потребности и желания решаются, а вы чувствуете себя удовлетворенными и спокойными. Итак, чтобы почувствовать себя счастливым, важно обращать внимание на свои эмоции, заботиться о своем физическом и психическом здоровье, развивать позитивные отношения с окружающими и делать то, что вас вдохновляет и делает счастливыми.

Чувство счастья во многом зависит от поведения человека, мышления и привычек. Об этом в своем Instagram рассказала психолог Ирина Кулик.

Как быть счастливым

Психолог советует попытаться закрыть глаза и вспомнить людей в своей жизни. Вспомните их улыбки, теплые слова и объятия, веселые поездки и путешествия.

"И вы почувствуете тепло внутри и улыбку на устах – это счастье. Оно всегда в наших сердцах. К нему нужно только прикоснуться", – говорит эксперт.

Стоит помнить, что счастье заключается в простых вещах, на которые многие люди не обращают внимания.

Смотрите видео о том, как быть счастливым:

В свою очередь психоаналитик Анна Кушнерук в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, что счастье это возможность испытывать весь репертуар всех эмоций.

"Если мне грустно, это счастье быть в состоянии грустить. Если мне больно, то счастье чувствовать боль. Так же это счастье испытывать и радости, и какие - то горести," - подчеркивает психоаналитик.

Она также отмечает, что нужно различать, где оно на самом деле счастье, а где просто иллюзия.

"Большинство людей они соглашаются на такую фальшь в отношениях, в карьере, в отношениях с близкими людьми. Они просто готовы имитировать счастье ради того, чтобы такими выглядеть. И из-за невозможности чувствовать эта погоня за повседневным счастьем для других людей, она превращается в невроз, который просто мешает чувствовать себя здоровым, счастливым, нормальным человеком в своей жизни", - предупреждает Анна Кушнерук.

Смотрите видео о том, что такое счастье:

Врач также подчеркивает, что не нужно бояться делать комплименты.

"Не бойтесь говорить добрые слова другим. Если вы будете их проговаривать, вы будете так же их получать. Любите жизнь и в словах, и в действиях, и в движениях, и во всем, что вы можете себе позволить. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Есть куда наполняться, энергия не застаивается", - резюмирует психоаналитик.

Как наслаждаться жизнью?

Наслаждение жизнью - это процесс, требующий внимания к моменту, присутствия в настоящем и глубокого чувства удовлетворения от того, что вы делаете. Вот несколько способов, которые помогут вам наслаждаться жизнью:

Практикуйте медитацию и внимание до момента: сосредоточение внимания на том, что происходит сейчас, поможет вам испытать большее удовольствие от жизни.

Занимайтесь хобби: отдавайте время тому, что вас интересует и доставит удовольствие, будь то рисование, музыка, спорт или любое другое хобби.

Посещайте новые места: открывайте для себя новые культуры, кухни, места и события. Это поможет вам расширить свои горизонты и обогатить жизнь новыми впечатлениями.

Общайтесь с людьми, которые вам нравятся: ведите активную социальную жизнь, проводите время с родными и друзьями, которые приносят вам радость и поддержку.

Заботьтесь о своем здоровье: занимайтесь физической активностью, здорово питайтесь и достаточно спите. Здоровое тело - это основа для счастливой жизни.

Сохраняйте время для отдыха: находите баланс между работой и отдыхом, позволяя себе время для восстановления и релаксации.

Помните о благодарности: научитесь ценить то, что у вас есть, и чувствовать благодарность за каждый день.

Задавайте цели и достигайте их: развивайте себя, устанавливайте цели и работайте над их достижением. Это поможет вам чувствовать себя удовлетворенным и достигнутым.

Наслаждение жизнью - это индивидуальный процесс, поэтому важно чувствовать то, что именно вас сделает счастливыми и довольными.

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